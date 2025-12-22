大人気の日本刀バトルアクション漫画作品との初コラボキャンペーン開催！！『カグラバチ』×GiGOキャンペーン開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において2026年1月10日(土)より、「週刊少年ジャンプ」で連載中の大人気漫画『カグラバチ』(原作：外薗健 集英社刊)とコラボレーションした『カグラバチ』×GiGOキャンペーンを開催いたします。

日本マンガ大賞を受賞し、国際的にも話題となった『カグラバチ』を更に盛り上げる当社施策にご期待ください。

開催概要

■開催期間：2026年1月10日(土)～2026年2月1日(日)

■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

※開催店舗は特設ページをご確認ください。

■開催内容：

・GiGOグループのお店限定景品の展開

・マストバイキャンペーン

・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。

■2026年1月10日(土)より順次登場予定

▲カグラバチ おすわりぬいぐるみ(全2種)▲カグラバチ マスコットぬいぐるみ(全5種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※対象店舗は特設ページをご確認ください。

※画像・イラストはすべてイメージです。

マストバイキャンペーン

■開催期間：2026年1月10日(土)～2026年2月1日(日)

■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE

※対象店舗は特設ページをご確認ください。

■キャンペーン内容：

対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「オリジナルダイカットステッカー(全10種)」をランダムで1枚進呈いたします。

※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。

期間中、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「ぬいぐるみコンプリートセット(全7種)」をプレゼントいたします。

■応募期間：2025年12月22日(月)～2026年1月11日(日)

■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO

■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

『カグラバチ』とは

刀匠を志し、父のもとで修行に励む毎日を送る少年・六平千鉱(ろくひら ちひろ)。

おちゃらけた父と、寡黙な息子。賑やかで笑いの絶えない日々が、これからも続くと信じていたのに

──突如として訪れた悲劇によって、そんな日常が無慈悲に奪われてしまいます。

血塗られた絆、戻らぬ日々。燃え上がる憎しみを糧に、決意の炎を胸に宿して戦う剣戟バトルアクション作品。

■公式サイト：https://kagurabachi.jp/

■公式X：https://x.com/kagurabachi_x

■著作権表記

(C)外薗健／集英社

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

■キャンペーン特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2601/kagurabachi/