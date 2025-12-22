大人気の日本刀バトルアクション漫画作品との初コラボキャンペーン開催！！『カグラバチ』×GiGOキャンペーン開催のお知らせ
株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において2026年1月10日(土)より、「週刊少年ジャンプ」で連載中の大人気漫画『カグラバチ』(原作：外薗健 集英社刊)とコラボレーションした『カグラバチ』×GiGOキャンペーンを開催いたします。
日本マンガ大賞を受賞し、国際的にも話題となった『カグラバチ』を更に盛り上げる当社施策にご期待ください。
開催概要
■開催期間：2026年1月10日(土)～2026年2月1日(日)
■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」
※開催店舗は特設ページをご確認ください。
■開催内容：
・GiGOグループのお店限定景品の展開
・マストバイキャンペーン
・リポストキャンペーン
GiGOグループのお店限定景品
キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。
■2026年1月10日(土)より順次登場予定
▲カグラバチ おすわりぬいぐるみ(全2種)
▲カグラバチ マスコットぬいぐるみ(全5種)
※数量限定。なくなり次第、終了となります。
※対象店舗は特設ページをご確認ください。
※画像・イラストはすべてイメージです。
マストバイキャンペーン
■開催期間：2026年1月10日(土)～2026年2月1日(日)
■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE
※対象店舗は特設ページをご確認ください。
■キャンペーン内容：
対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「オリジナルダイカットステッカー(全10種)」をランダムで1枚進呈いたします。
※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。
※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。
※数量限定。なくなり次第、終了となります。
リポストキャンペーン
キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。
期間中、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「ぬいぐるみコンプリートセット(全7種)」をプレゼントいたします。
■応募期間：2025年12月22日(月)～2026年1月11日(日)
■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO
■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html
『カグラバチ』とは
刀匠を志し、父のもとで修行に励む毎日を送る少年・六平千鉱(ろくひら ちひろ)。
おちゃらけた父と、寡黙な息子。賑やかで笑いの絶えない日々が、これからも続くと信じていたのに
──突如として訪れた悲劇によって、そんな日常が無慈悲に奪われてしまいます。
血塗られた絆、戻らぬ日々。燃え上がる憎しみを糧に、決意の炎を胸に宿して戦う剣戟バトルアクション作品。
■公式サイト：https://kagurabachi.jp/
■公式X：https://x.com/kagurabachi_x
■著作権表記
(C)外薗健／集英社
(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
■キャンペーン特設ページ
https://campaign.gendagigo.jp/2601/kagurabachi/