メロディックスピードメタルバンド『HAGANE』ツアーファイナルの会場チケット完売につき、12月25日(木)18時30分よりニコ生にて初のライブ中継が決定！
メロディックスピードメタルバンド『HAGANE』Full Album Release Tour「TOP OF THE TOWER」Zepp Shinjuku (TOKYO) の会場チケット完売につき、12月25日(木)18:30よりニコニコ生放送にて初のライブ中継が決定いたしました。
2018年6月23日結成
◼︎公式HP：https://www.hagane-official.com/
ライブの前半は無料でご視聴いただけ、後半はプレミアム会員限定パートとしてお楽しみいただけます。生中継に加え、期間中はアーカイブも見放題となります。
番組情報
■番組名：HAGANE Full Album Release Tour「TOP OF THE TOWER」Zepp Shinjuku (TOKYO) ニコ生独占生中継
■放送日時： 2025年12月25日(木)18時30分～
■タイムシフト： 2026年1月15日(木)23時59分まで視聴可能（タイムシフト21日間）
■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349377418
※本番組はニコニコプレミアム会員(月額\790・税込)に登録することで、生中継とアーカイブが期間中見放題で視聴が可能
HAGANE
メロディックスピードメタルバンド『HAGANE』。
外見からは想像のつかないハードなサウンドを奏で、圧倒的なボーカルとパワフルかつテクニカルな楽器隊で構成された唯一無二の存在感を放つガールズバンド。
2024年にボーカル凪希とドラムJUNNAを新メンバーに迎え再始動。
◼︎公式X：https://x.com/hagane_0623