『ESCAPE.ID GAMES』で新作ゲームを５作品配信！期間限定のまとめ買い25%オフキャンペーンも同時開催

ＥＳＣＡＰＥ合同会社

ESCAPE合同会社（本社：東京都品川区、統括プロデューサー 佐々木 翼）は、オンライン謎解き・脱出ゲームのポータルサイト『ESCAPE.ID GAMES』にて、新たに５つの新作ゲームを配信したことをお知らせいたします。

ESCAPE.ID GAMES クリスマス新作フェア

『ESCAPE.ID GAMES』ではこれまで１３作品を配信しており、ウェブで楽しめる謎解き・脱出ゲームを提供してきました。今回新たに５つのゲームを同時に配信しました。

■新作紹介

今回配信された５作品のうち、４作品はESCAPE.ID GAMES初登場の制作者・制作団体です。

謎解きビリオネア

制作：角谷進之介（どや）

正解の選択肢を見つけ出し、10億をゲットせよ。 目指せビリオネア！

▼特徴 ・難易度：★★★☆☆（中級者向け） スマートフォン版LINEのみでプレイ可能です

・選択肢の中から答えを選ぶだけのシンプルなゲーム ──ですが、"運だけでは解けない"様々な謎があなたを待ち構えます

・基本的にメモは不要。スマートフォンだけで解くことができます LINEの機能をフルに活かしており、操作も快適です

・ヒント完備。初心者の方も安心して最後まで解き進められます

・ゲームクリア後、追加課金でエクストラコンテンツが遊べます

▼こんな人におすすめ！ ・暇な時間に手軽に遊びたい人 ・王道の謎解きを遊びたい人

ナカニナニカナゾ vol.録 ~Archive~

制作：無策師

難易度：★★★★★（上級者向け）

『ナゾトキマーケット2025』で販売した限定生産持ち帰り謎『ナカニナニカナゾ』のLINEアーカイブ版になります。

〇『ナカニナニカナゾ』とは

実際の持ち帰り謎では、謎が書かれた用紙が数枚と、中身が確認できない梱包されたアイテム「ナニカ」が同封されていました。 「同封されたアイテムを使って謎を解く」というのがよくある謎解きですが、本作ではそのアイテムの正体がわからないまま謎を解き進めることになります。 アイテムがわからないと謎が解けない、でも謎を解かないとアイテムの予想もつかない。そんな矛盾した状況を徐々にほぐしていくような謎解きです。

〇本作『ナカニナニカナゾArchive』とは

持ち帰り謎として販売されたものをLINEで遊べる形式に落とし込んだものになります。体験価値が大きく下がるため、持ち帰り謎のときに比べお買い求めやすい金額となっていますが、謎自体はほぼ同等に楽しめます。

〇各作品の紹介

※まとめ買いチケットは、vol.1～vol.5までの５つの商品をまとめて買うことができるチケットです。 すでに他の商品を買っている場合もご利用できますが、定価価格から購入分が値引きされるわけではないためご注意ください。 （例：vol.1,vol.2を買っている状態でまとめ買いチケットを買っても、700円でご購入いただきます）

・vol.1 『ナカニナニカナゾvol.1』は、１点限りの30万円、恐らく史上最高額の持ち帰り謎として販売されました。

・vol.2 『ナカニナニカナゾvol.2』は、１点限りの22,000円、恐らく史上最高額だった持ち帰り謎として販売されました。

・vol.3 『ナカニナニカナゾvol.3』は、２点限りの500円、恐らく史上最悪の持ち帰り謎として販売されました。かなり強めの了承確認をさせていただいた上での販売をさせていただきました。

・vol.4 『ナカニナニカナゾvol.4』は、約50点限りの500円で販売されました。

・vol.5 『ナカニナニカナゾvol.5』は、２点限りの25,000円、恐らく史上最〇の出オチとして販売されました。

THE EARTH

制作：１平方メートル からの脱出

必要なのは、臨機応変な「対応力」

▼特徴 ・難易度：★★★☆☆（中級者向け）

▼こんな人におすすめ！ ・ちょっと変わった体験を楽しみたい方

カラフル

制作：C-lock-row

カラフルな謎たちを◼️◼️◼️◼️を使って解き明かそう！

▼特徴 ・難易度：★★★★☆（中級者～上級者向け） ・全ての謎にヒント+答えが付いています！

※パソコンでのプレイを推奨しています。スマホやタブレットでも遊べますが、一部操作が難しい場面があります。

▼こんな方にオススメ ・試行錯誤が好きな人 ・web謎ならではのギミックを楽しみたい人 ・おうちでも公演のようなボリュームがある謎解きを楽しみたい人

クロカクシ

制作：NoA

９コのシロいシカクを、クロでカクシたナゾトキ。 見えないことにも意味がある、そんな謎解きをお楽しみください。

▼特徴 ・難易度：★★★★☆（中級者～上級者向け） ・ストーリー要素なし。問題数多め ・各問題にヒントを用意しております

▼こんな方にオススメ ・普通の謎解きに飽きた人 ・見えない部分を推測して解く謎が好きな人

■期間限定！年末年始割引セール

2026年1月4日(日)までに期間限定で、今回配信された新作５商品セット(3,200円相当)が、25%オフでまとめ買いできるキャンペーンを実施します。このお得な機会に、是非お買い求めください。

※『ナカニナニカナゾ』は５つの商品全てを含みます。

※『謎解きビリオネア』の追加購入ゲームは含みません。

今回のように、ESCAPE.ID GAMESではweb謎解きを制作し、世に発信したい制作者・制作団体を応援スべく、より気軽に開発ができるサービスを提供してまいります。

ESCAPE.ID GAMES 公式サイト

https://escape.id/game/

ESCAPE.ID公式サイト

https://escape.id/

ESCAPE.ID公式X (旧Twitter)

https://x.com/_ESCAPE_ID_

【ESCAPE 合同会社】

ESCAPE合同会社は、東京大学の謎解き制作団体出身メンバーを中心に立ち上げられた”謎解き文化のインフラ”を創造し、運営するクリエイティブチームです。