【「かるホカ」シリーズ累計26.6万枚突破】室内外で「ちょうどいい暖かさ」が続く、フェリシモの冬の人気シリーズがラインナップ強化！

フェリシモは、外気と室内の温度差に対応できる“適温ファッション”アイテムを強化しています。12月15日（月）には大人気のワンマイルウェア「かるホカ」シリーズが累計26.6万枚※を突破しました。また“適温ファッション“でオンオフ問わず快適に過ごせるよう、暖かさと美脚見えを兼ね備え、お仕事シーンで活躍する累計1.1万枚の「ほっと適温パンツ＆トップス」、驚くほどの伸縮性とセンタープレス風の美しいシルエットでデイリー使いに人気の「のびかるテーパード」裏微起毛シリーズなど、毎冬好評の防寒シリーズにも新商品が続々登場しています。仕事や子育てに忙しい30～40代の働く女性・ママが抱える、「暖かさとファッション性の両立」「着痩せ」「イージーケア」といったウィンターファッションの課題に応えるラインナップです。※2025年12月15日時点

◆オンタイムの寒さを乗り切りながら、暖かい室内でもちょうどいい暖かさで「きちんとおしゃれ」

通勤と外出時の寒さを乗り切って、暖房が効いた暑い室内でも快適に過ごしたいというオフィスウェアのわがままをかなえたセットアップが新登場。すぐに使えて卒入園まで大活躍！

「適温」の秘密は裏面のベロアタッチのシャギー素材。室内でもちょうどいい暖かさをかなえます。パンツとセットで着用できて、きれい見えがかなうトップスも新登場。セットで使えるので底冷えが気になる卒入園式などにもぴったりです。

同シリーズから昨年販売したパンツには、お客さまから「レギンスやタイツをはかずに、素肌にはいてちょうど良くあたたかい」「シルエットもタイトすぎず仕事で使いやすい」「裏の生地が滑らかですべすべな肌ざわりなのも着心地が良い」「タイツなどはかなくてもヌクヌク暖かくて、シルエットもすっきり」「1枚だけで本当に適温です。もたつくこともないので、快適で近年のBestだと思います」などの声をいただきました。



【NEW】撥水（はっすい）加工＆UVカットがうれしい 裏がとぅるすべ きれい見え“ほっと適温”トップス

1枚\3,800 （ +10% \4,180 ）

商品ページ＞＞ https://feli.jp/s/pr251222/1/

SP/MP/LP/S/M/L/LL/3L/4L/MT/LTの11サイズ展開

【NEW】撥水（はっすい）加工＆UVカットがうれしい 裏がとぅるすべ きれい見え“ほっと適温”パンツ〈ベージュ〉

1本\3,980 （ +10% \4,378 ）

商品ページ＞＞ https://feli.jp/s/pr251222/2/

SP/MP/LP/S/M/L/LL/3L/4L/MT/LTの11サイズ展開

ほっと適温シリーズ 特集ページ＞＞ https://feli.jp/s/pr251222/3/

◆オフの日も快適さときれい見せを両立！「リラックス＆美脚アイテム」

毎日頑張る30・40代の女性のデイリーウェアとして、「暖かく」「きれいに見える」ことを追求



累計26.6万枚突破！デイリーに使いたいあったかウエア「かるホカ」シリーズ

あったかいのにふわっと軽く、洗濯機で気軽に洗えると毎冬人気の「かるホカ」シリーズ。裏起毛素材の中でも暖かくふわっと軽く仕上げた素材を仕様しています。洗濯機で洗えてイージーケアなのもデイリー使いにうれしいポイント。※「かるホカ」は株式会社フェリシモの登録商標です。

・全身あったか。人気のワンピースがサイズラインナップを増やして登場

まるで毛布に包まれているようなしあわせな着心地で大人気の裏起毛ロングワンピースは、広がりすぎないAラインシルエット×わきの切り替えですっきり着やせ効果も。「好みの丈感を選びたい」との声にこたえて、今年はM/Lサイズに丈が長めのMT/LTサイズが登場しています。



【NEW】 フラウグラット 着ぶくれない♪ すっぽりあったか かるホカ裏起毛ロングワンピースの会

月1枚\3,900 （ +10% \4,290 ）

商品ページ＞＞ https://feli.jp/s/pr251222/4/

M/L/LL/3L/MT/LTの6サイズ展開



・ロング丈×ダブルジップで脚さばきも◎アウターのインにも使えるハイネックブルゾン

パーカー見えするハイネックデザインで首もとをカバーするダブルジップブルゾン。立体設計ですっきり見えもかなえつつ、サムホールや脚さばきが気にならないダブルジップなど動きやすく、使い勝手の良いデザインです。

【NEW】 フラウグラット 立体設計で首まであったか パーカー風ハイネック かるホカ裏起毛ダブルジップブルゾンの会

月1枚\4,800 （ +10% \5,280 ）

商品ページ＞＞ https://feli.jp/s/pr251222/5/

M/L/LL/3Lの4サイズ展開



累計29万本突破！ぐーんと伸びてとにかく軽い！「伸び軽パンツ」のテーパードタイプにも裏微起毛の適温タイプが新登場！

ぐーんと伸びて、とにかく軽い「伸び軽パンツ」。シリーズ累計29万本（※2025年9月現在）を突破した人気シリーズに冬仕様の裏微起毛タイプに新顔登場！腰まわりはゆったりと、すそに向かって自然にすっきり見える美脚設計のテーパードパンツはオンにもオフにも使えます。

【NEW】リブ イン コンフォート まるではいてないみたい!? ふんわり裏微起毛になった スーパー伸び軽テーパードパンツの会

月1本\3,400 （ +10% \3,740 ）

商品ページ＞＞ https://feli.jp/s/pr251222/6/

S/M/L/LL/3L/4L/SP/MP/MT/LP/LT/LLP/LLT/3LTの全14サイズ展開

◆そのまま布団にダイブもOK！おうち時間のための「ふわもこ防寒」



ホッキョクグマになりきり！旭山動物園のホッキョクグマをイメージした至福の両面ボアスリーパー

衿高で丈感長めだから、首から腰まで暖かく、着心地もらくちん。起き抜けのはおりものに、 お風呂上がりや家事タイムのお供にとフレキシブルに活躍。コートのインナーとしても重宝。ファスナーや背面に「シロクマ」をあしらっています。

【NEW】旭山動物園・ボルネオの森応援商品 リブ イン コンフォート ホッキョクグマと一緒にすやすや ふんわりやさしい両面ボアベスト〈スノーホワイト〉

1枚\3,600 （ +10% \3,950 ）

→うち100円は「旭山動物園とボルネオの森恩返し基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品詳細＞＞ https://feli.jp/s/pr251222/7/

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

