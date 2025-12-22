RIZIN大晦日決戦を前に“クイズ王”を決定！RIZIN10周年特別番組『RIZINクイズ王決定戦 -師走の超頭脳祭り-』12月27日（土）20時より「ABEMA」で独占無料放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2025年12月31日（水）にさいたまスーパーアリーナにて開催する『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（以下、『RIZIN師走の超強者祭り』）を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継いたします。

それに伴い、「ABEMA」では、本大会をより一層楽しむことができるRIZIN10周年特別番組『RIZINクイズ王決定戦 -師走の超頭脳祭り-』を、2025年12月27日（土）20時より独占無料放送いたします。

このたび放送が決定した『RIZINクイズ王決定戦 -師走の超頭脳祭り-』は、RIZINの旗揚げから現在に至るまでの約10年にわたる歴史を、チーム対抗のクイズ形式で振り返る特別番組です。名勝負や名場面、選手たちの知られざるエピソードなど、RIZINファンなら思わず唸る問題が続々登場。大晦日の決戦を前に、RIZINの魅力と熱狂を改めて体感できる内容となっています。

番組MCは、今年「ABEMA」の裏実況として数々の大会を盛り上げてきたお笑いタレント・狩野英孝と、「ABEMA」アナウンサーの瀧山あかねが務めます。さらに、RIZINを知り尽くす関係者や現役・OB選手、解説陣、そして芸人チームが集結し、白熱のクイズバトルを繰り広げます。

「RIZIN運営チーム」には、RIZIN事業部長の笹原圭一、広報の横島加奈、そしてマッチメイカーの柏木信吾が参加。「現役選手チーム」には、梅野源治選手、矢地祐介選手、堀江圭功選手が出演します。

また、「RIZIN OB・OGチーム」には、石渡伸太郎、浅倉カンナ、杉山しずかが名を連ね、競技経験者ならではの視点でクイズを深掘り。さらに、「RIZIN大好き芸人チーム」として、ドランクドラゴン・鈴木拓、や団・本間キッド、みなみかわが参戦し、笑いと波乱を巻き起こします。

番組内では、とある現役選手の自宅からの生中継企画も予定されており、果たしてどのチームがクイズ王の栄冠を手にするのかにも注目です。

『RIZIN師走の超強者祭り』を観る前に、そして観た後にも楽しめるRIZINファン必見のRIZIN10周年特別番組『RIZINクイズ王決定戦 -師走の超頭脳祭り-』は、12月27日（土）20時より「ABEMA」にて独占無料放送です。

年末の大一番を迎えるRIZINの世界を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■『RIZINクイズ王決定戦 -師走の超頭脳祭り-』 放送概要

放送日時： 2025年12月27日（土）

放送チャンネル：RIZINチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/rizin/slots/8Zwg3kL7WPDLgX

出演者：

MC：狩野英孝、瀧山あかね（ABEMAアナウンサー）

【RIZIN運営チーム】笹原圭一（RIZIN事業部長）、横島加奈（RIZIN広報）、柏木信吾（RIZINマッチメーカー）

【現役選手チーム】梅野源治選手、矢地祐介選手、堀江圭功選手

【RIZIN OB・OGチーム】石渡伸太郎、浅倉カンナ、杉山しずか

【RIZIN大好き芸人チーム】鈴木拓（ドランクドラゴン）、本間キッド（や団）、みなみかわ

本大会の前売り視聴チケットは、12月30日（火）23時59分までの期間で7,500円（税込）（※1）にて販売いたします。大会当日の視聴チケットは12月31日（水）0時から23時59分まで7,900円（税込）、アーカイブ視聴チケットは2026年1月1日（木）0時から1月12日（月）21時まで6,000円（税込）でそれぞれ販売いたします。

また、視聴チケットをご購入いただいた方には、特典として『RIZIN師走の超強者祭り』での激闘を特別デザインした「RIZINカードコレクション 特別限定カード」（※2）に加え、RIZIN10周年を記念して、これまでの軌跡を選手たちが語り合う特典映像「ボクらのRIZIN」（全3話）（※3）をプレゼントいたします。

■特典映像「ボクらのRIZIN」（全3話）

【#1～RIZIN黎明期～】 2025年12月15日（月）18時配信開始

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ybZcuyx5nD8 ]

＜キャスト＞

榊原信行CEO

所英男選手

佐藤大輔（株式会社佐藤映像代表）

【#2～RIZIN成長期～】 2025年12月22日（月）18時配信開始

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=eguTXpJfmA8 ]

＜キャスト＞

榊原信行CEO

矢地祐介選手

斎藤裕選手

【#3～RIZIN拡大期～】2025年12月25日（木）18時配信開始

＜キャスト＞

榊原信行CEO

鈴木千裕選手

野村駿太選手

さらに「ABEMA」では、「朝倉未来応援チケット」および「シェイドゥラエフ応援チケット」もご用意しております。いずれかをご購入いただいた方には、特典として各選手のデジタル版「オリジナル限定シール」「オリジナルライコレカード」に加え、実物版「オリジナル限定シール」「リアルライコレカード」をそれぞれお届けいたします。（※4）

なお、視聴チケットの販売期間中は、「団体割キャンペーン」や、「ABEMAプレミアム」会員の新規登録で最大5,000円のキャッシュバックが受けられるキャンペーンも実施しております。詳細は特設ページをご確認ください。

（キャンペーンページURL：https://abema.tv/lp/rizin-campaign）

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「RIZINカードコレクション 特別限定カード」はデジタル特典となります。受け取りには、RIZINカードコレクションへの会員登録が別途必要です。シリアルコードは2026年1月中に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りします。

（※3）特典映像「ボクらのRIZIN」（全3話）は、2026年1月12日（月）23時59分まで視聴いただけます。

（※4）応援チケット特典の「オリジナル限定シール」「オリジナルライコレカード」には、デジタル版と実物版の2種類があります。デジタル版は2026年1月中に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。実物版は住所登録を完了された方のみが対象となり、2026年1月19日（月）に「ABEMA」内のギフトボックスへ住所登録フォームをお送りしますので、期限内に必要情報をご登録ください。期限を過ぎた場合はお届けできませんのでご注意ください。特典の発送は4月上旬を予定しております。なお、特典の管理および発送業務は株式会社パルディアに委託しております。

RIZIN旗揚げ10周年のフィナーレを飾る大晦日大会『RIZIN師走の超強者祭り』では、フェザー級、ライト級、女子スーパーアトム級、バンタム級、フライ級による“5大タイトルマッチ”をはじめ、豪華かつ熱狂必至の対戦カードが勢揃い。2025年最後の夜を、格闘技ならではの興奮と感動で鮮やかに彩ります。RIZIN10周年の集大成となる一夜を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMA PPV 『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』 概要

配信日時：2025年12月31日（水）13時～ （配信開始12時30分～）

見逃し配信：2026年1月12日（月）23時59分まで

▼配信チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/c2532fff-d946-4387-857a-668992fa3b56

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼配信チケット／販売期間

前売りチケット販売期間：2025年12月4日（木）12時～12月30日（火）23時59分まで

▼配信チケット／券種

【視聴チケット】 7,500円（税込）※アプリ購入では700円の手数料が生じます。

購入特典

１. 『RIZIN師走の超強者祭り』での激闘を特別デザインした「RIZINカードコレクション 特別限定カード」

（※）「RIZINカードコレクション 特別限定カード」はデジタル特典となります。受け取りには、RIZINカードコレクションへの会員登録が別途必要です。シリアルコードは2026年1月中に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りします。

２. 特典映像「ボクらのRIZIN」（全3話）視聴権限

（※）特典映像「ボクらのRIZIN」（全3話）は、2026年1月12日（月）23時59分まで視聴いただけます。

【朝倉未来応援_前売り割引チケット】 8,000円（税込）※アプリ購入では800円の手数料が生じます。

【ラジャブアリ・シェイドゥラエフ応援_前売り割引チケット】 8,000円（税込）※アプリ購入では800円の手数料が生じます。

購入特典

１. 各選手のデジタル版「オリジナル限定シール」「オリジナルライコレカード」

２. 各選手の実物版「オリジナル限定シール」「リアルライコレカード」

（※）応援チケット特典の「オリジナル限定シール」「オリジナルライコレカード」には、デジタル版と実物版の2種類があります。デジタル版は2026年1月中に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。実物版は住所登録を完了された方のみが対象となり、2026年1月19日（月）に「ABEMA」内のギフトボックスへ住所登録フォームをお送りしますので、期限内に必要情報をご登録ください。期限を過ぎた場合はお届けできませんのでご注意ください。特典の発送は4月上旬を予定しております。なお、特典の管理および発送業務は株式会社パルディアに委託しております。

■『RIZIN師走の超強者祭り』 対戦カード

フェザー級タイトルマッチ／ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. 朝倉未来

ライト級タイトルマッチ／ホベルト・サトシ・ソウザ vs. イルホム・ノジモフ

女子スーパーアトム級タイトルマッチ／伊澤星花 vs. RENA

バンタム級タイトルマッチ／井上直樹 vs. ダニー・サバテロ

フライ級タイトルマッチ／扇久保博正 vs. 元谷友貴

クレベル・コイケ vs. ヴガール・ケラモフ

斎藤裕 vs. YA-MAN

福田龍彌 vs. 安藤達也

神龍誠 vs. ヒロヤ

カルシャガ・ダウトベック vs. 久保優太

後藤丈治 vs. ホセ・トーレス

雑賀“ヤン坊”達也 vs. “ブラックパンサー”ベイノア

篠塚辰樹 vs. 冨澤大智

芦澤竜誠vs.ジョリー

秋元強真 vs. 新居すぐる

RIZIN甲子園2025 決勝戦／須田雄律 vs. ヤマザト・エンゾ・マサミ

※試合順ではございません