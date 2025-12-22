TVアニメ『ガングリオン』新エンディング主題歌がEXILE TAKAHIROさんが歌う「つむじ」に決定！吉本興業公式YouTubeにて後期公式PVを公開！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、かつて「コミックヨシモト」で連載され、2009年にヨシモトブックスで刊行された『ガングリオン』の新エンディング主題歌がEXILE TAKAHIROさんが歌う「つむじ」に決定したこと、吉本興業公式YouTubeにて後期公式PVを公開したことをご案内いたします。

TVアニメ『ガングリオン』新エンディング主題歌に

EXILE TAKAHIROさんが歌う「つむじ」に決定！

1月9日(金)25:53にテレ東、1月13日(火)21:55にテレビ大阪で放送のガングリオン第13話以降の新エンディング主題歌がEXILE TAKAHIROさんが歌う「つむじ」に決定しました！

TAKAHIROさんからのコメントも到着！

新エンディング主題歌「つむじ」

エンディング情報

Tittle：つむじ

Artist：EXILE TAKAHIRO

Words: TAKAHIRO

Music: Hiroo Yamaguchi

Arrangement: Yuta Nakano

rhythm zone

＜コメント＞

この度、アニメ「ガングリオン」のエンディング主題歌をつとめさせていただくことになりました。

この「つむじ」という楽曲は、人生観や家族愛をテーマに、過ぎていく瞬間や日々の儚さ、そしてその尊さを歌っています。

混沌とした時代の中でも、大切なものを見失わずに生きていくための、ささやかな希望を感じ取っていただけたら嬉しいです。

EXILE TAKAHIRO

TVアニメ『ガングリオン』後期公式PVを公開！

吉本興業公式YouTubeにてTVアニメ『ガングリオン』後期公式PVを公開いたしました。

ぜひご覧ください！

▼TVアニメ『ガングリオン』後期公式PV

https://youtu.be/ozaoLZMbbqo

作品基本情報

放送情報

テレ東 毎週金曜25:53～26:00 放送中

テレビ大阪 毎週火曜21:55～22:00 放送中

AT-X 毎週金曜20:30～20:45 放送中 ※最速放送

BSよしもと 毎週土曜22:55～23:00 放送中

※放送時間は変更になる場合がございます

あらすじ

2000年代初頭の東京。世界征服を目論む「株式会社ガングリオン」の戦闘員・磯辺。彼の職場は戦場だ。タイツ一枚で「東京スギ花粉作戦」や「富士山爆破作戦」に臨むも、ヒーロー・ホープマンの正義という名の一撃にあっさり惨敗。コンプラ黎明期、上司の無茶にもひたすら耐えて奮闘する…すべてのはたらく人々に捧ぐ、“お仕事”ドラマ。どこか人ごとではない、哀しきサラリーマン戦闘員の物語。

STAFF

原作：白岩久弥

漫画：いつきたかし（ヨシモトブックス）

企画：吉本興業

脚本：はりせ

監督：渡辺歩

助監督：田中亮輔

キャラクターデザイン・総作画監督：藤田しげる

コンテ：田中亮輔 宮本託自 宮地昌幸 山本寛 山村日向 牛嶋新一郎 ソガメグミ 安部祐二郎

シリーズ構成：塩野智章

色彩設計：中野尚美

美術監督：中村嘉博

撮影監督：横山友哉

動画監督：新井田風香

CGディレクター：向井択海

編集：廣瀬清志

音楽：浅見武男

音楽制作：INSPION

音響監督：小泉紀介

音響制作：INSPIONエッジ

アニメーションプロデューサー：深江暢

アニメーション制作：studio maf

協力：よしもとブロードエンタテインメント

製作：ガングリオン製作委員会

エンディング主題歌

EXILE TAKAHIRO「つむじ」（rhythm zone）

CAST

磯辺健司 CV.上田燿司

シャドー大佐 （本名 影山稔） CV.立木文彦

ホープマン（HOPEMAN） CV.杉田智和

磯辺節子 CV.古賀葵

磯辺タカシ CV.青山吉能

ユミコ CV.遠野ひかる

屋台のオヤジ CV.板尾創路

公式サイト・公式SNS

公式サイト：https://ganglion-anime.com/

公式X：@ganglion_anime（https://x.com/ganglion_anime）

原作情報

原作公式サイト： https://books.yoshimoto.co.jp/yoshimoto-books/post-56.html

