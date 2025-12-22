やまなしPPP/PFI地域プラットフォーム「民間企業パートナー制度」への参画事業者を募集します

株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）および山梨県（知事 長崎 幸太郎）が事務局を務める「やまなしPPP/PFI地域プラットフォーム」（以下「地域PF」といいます）では、サウンディング型市場調査等を通じて公共施設の整備・運営等に関する案件の検討を支援するなど、官民連携に向けた取組みを推進しています。

地域PFでは、2025年8月に事業者同士のマッチングや情報提供等を支援する仕組みとして「民間企業パートナー制度」を創設しました。

今般、幅広い事業者でのネットワークによる山梨県内におけるPPP/PFIの活用の推進と事業者同士の連携強化を図るため、新規に参画を希望する事業者を募集します。

本制度の概要

本制度は、山梨県内で検討・実施される官民連携事業に関心のある全国の事業者を対象とし、事業者同士のマッチング支援や事務局からPPP/PFIに関する情報提供等を行う仕組みです。

事業者名を公表する「パートナー」と非公表とする「セミパートナー」を設定しており、事業者さまが選択のうえ参画いただきます。

現在は「過去に地域PF主催のサウンディング等への参加実績のある事業者」のうち、希望した事業者26社（パートナー23社、セミパートナー3社）が参画しています。

参画のメリット

（１）PPP/PFIに関する情報提供等

パートナー・セミパートナーには、地域PF事務局から、サウンディング型市場調査やセミナーに

関する案内、PPP/PFI事業に関する情報提供等を行います。これにより、参画事業者に対して国や

山梨県内の地方公共団体におけるPPP/PFI事業の最新情報を入手いただき、PPP/PFI事業への参入

の機会の創出を図ります。

（２）「民間企業パートナーリスト」への記載

パートナーは、山梨県ホームページ上に掲載している「民間企業パートナーリスト」に事業者

名、対応可能分野等を掲載します。これにより、事業者同士でPPP/PFI事業における対応可能な分

野などの情報共有等を図り、協業のきっかけとしていただきます。

参画のお申込み

山梨県ホームページ内「やまなしPPP/PFI地域プラットフォーム」に掲載している申請フォーム（やまなしくらしねっと電子申請サービス）からお申込みください。詳細は、リーフレットおよび山梨県ホームページをご確認ください。

＜URL（山梨県ホームページ）＞

https://www.pref.yamanashi.jp/gyousei-kk/pfichiikiplatform.html