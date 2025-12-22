タチカワブラインド、売上の一部を「Present Tree.」へ寄付　木製ブラインドを通じた森林再生支援を開始

立川ブラインド工業株式会社

立川ブラインド工業株式会社（本社：東京都港区三田、資本金：44億7,500万円、代表取締役社長：池崎久也）は、2026年1月5日(月)から対象製品である木製ブラインド「フォレティア」シリーズの売上の一部を「Present Tree.」に寄付し、森林再生活動を支援いたします。

■背景

立川ブラインド工業は、ブラインドや間仕切をはじめとするインテリア製品を通じて、「人にやさしい快適な環境づくり」を提案するとともに、環境負荷を低減しながら、事業を通じて持続可能な社会の実現を目指しています。2024年には木製ブラインドに、木部材の伐採から製品の出荷に至るまで、適切に管理されているFSC(R)認証材を使用したスラット（羽根）を新たにラインナップし、環境負荷を低減しながら持続可能な社会の実現に貢献してまいりました。(FSC(R)-C195138)

このような取り組みをさらに進め、環境配慮と顧客参加型の環境貢献を目指し、森林再生プロジェクト「Present Tree.」に参加いたします。

■木製ブラインド「フォレティア」シリーズについて

「フォレティア」シリーズは、デザイン性と機能性を兼ね備えた木製ブラインドです。73色のラインナップで、インテリアに合わせたコーディネートを楽しむことができます。また、スラット（羽根）には、国産材のヒノキやスギの天然木、環境に配慮した木材や防炎性能・耐水性能のあるものもあり、用途に合わせたスラットを選ぶことができます。

・遮蔽性に優れた「フォレティアエグゼ」

スラット（羽根）に昇降コードが通る穴がなく、遮蔽性に優れている最上級の木製ヨコ型ブラインドで、寝室をはじめ書斎やリビングなど、外光をしっかり調整したいさまざまな空間で活用できます。 また、耐水性を備えた「フォレティアエグゼ アクア」を選ぶことで、キッチンや洗面室などの水まわりでもお使いいただけます。

・「ホームタコス フォレティア」

リモコンやスイッチで簡単に操作ができる電動製品です。また、株式会社リンクジャパンが提供するIoTスマートホーム統合アプリ「HomeLink（ホームリンク）」との連携により、スマホ上でタイマー機能の設定やブラインドの開け閉めの操作が可能です。外出先から部屋の状態を確認することができ、操作指示を遠隔で出すことができます。手の届かない窓や外出時に操作ができるだけではなく、タイマー機能を用いることで快適な目覚めのサポートや、空き巣などの防犯対策にも繋がります。

フォレティアエグゼホームタコス フォレティア

■「Present Tree.」について

認定NPO法人 環境リレーションズ研究所が2005年１月にスタートさせた森林再生プロジェクトです。

被災林や造林未済地などに樹を植えて、10年かけて天然林に近い森に再生していきます。

これまで、国内60ヶ所・海外2ヶ所に432,235本（2025年12月15日時点）を植樹しています。

木製ブラインド「フォレティアエグゼ」「フォレティア」デジタルカタログ:

https://www.blind.co.jp/products/digital/details/ftexft

窓まわりの電動製品 ホームタコス デジタルカタログ:

https://www.blind.co.jp/products/digital/details/ht

HomeLinkのアプリについて詳しくはこちら: https://linkjapan.co.jp/appehome/