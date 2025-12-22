【ＢＳ日テレ】名古屋で焼肉！宮下草薙の草薙登場！

株式会社ＢＳ日本

12月23日（火）よる9時54分から放送の「多幸飲み紀行」は、愛知県出身”宮下草薙”草薙航基をゲストに迎え、愛知県金山へ。今回二人がやってきたの、「ヤキニク ぼんず 金山店」。北海道直送の新鮮なお肉を炭火七輪で味わえる人気焼き肉店。

席に着くと矢作は、「（草薙は）ほんと謎だもんな。だから（今日は）楽しみ。」と冒頭で話すと「なんもない人間です。」といきなりネガティブ全開の草薙。早速タコハイを注文し乾杯。お酒は好きだという草薙に、「それも意外だもんな。」と突っ込む矢作。注文した名物「とろホルモン」が到着。「すごい美味しい！」と草薙がいうと矢作も「今まで食べたホルモンランキングでも上位！」と大絶賛。さらに登場した「肉屋のまかないカレー」も「〆に最高だね」と大絶賛。そんな中、草薙から悩み相談が始まる。「芸人とノリが合わない。学歴とか関係ないと言われてはいったのにみんな大卒だし。」と相談する草薙に、矢作は「時代は回っているから、時代を追いかけなければ、最先端になって戻ってくる。」と相談に乗る。

番組恒例の多幸話では、「可愛い姪っ子の写真が送られてくる話」を披露し幸せな空気に包まれ番組はエンディングを迎えた。

［放送日時］ 毎週火曜よる9時54分放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ おぎやはぎ・矢作兼 ゲスト：宮下草薙・草薙航基

［クレジット］(C)ＢＳ日テレ

［HP］サントリー タコハイ presents 全国こだわり酒場 多幸飲み紀行｜ＢＳ日テレ

［提供］ほのかな柑橘の風味とさわやかな飲み口の"味わいプレーンサワー"として酒場で愛される、サントリー「こだわり酒場のタコハイ」。