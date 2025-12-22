北原 佳奈 選手兼監督 2026シーズン契約更新のお知らせ

ALBIREX SINGAPORE PTE LTD

いつもアルビレックス新潟シンガポールにあたたかいご声援をいただき、誠にありがとうございます。

当クラブでは、北原 佳奈 選手兼任監督と2026シーズンの契約更新に合意しましたので、お知らせいたします。



北原選手は来シーズンも選手兼任監督として女子チームの指揮を取ります。



北原佳奈 選手

ポジション

MF



生年月日

1988年12月17日



出身地

静岡県



身長

173cm



利き足

右



チーム歴

高洲SSS → 藤枝FCバンビーズ → 藤枝FCアミーガ → 藤枝順心高校 → 関東学園大学 → アルビレックス新潟レディース → ベガルタ仙台レディース / マイナビ仙台レディース



代表歴

年代別代表

ユニバーシアード日本女子代表

2009年ユニバーシアード ベオグラード大会



女子日本代表

東アジアカップ2013

2014年アジア競技大会

2015 FIFA女子ワールドカップ

個人賞

2023 リーグ得点王 / リーグ最優秀選手賞

出場記録

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22446/table/191_1_aff5e9b0be172b68d6c2cfcbd89f4d8b.jpg?v=202512220622 ]

コメント

いつも温かいご声援をありがとうございます。



2026シーズンも、監督兼選手としてチームに携わらさせていただくことになりました。引き続きこのチームで挑戦できることを、とても嬉しく思っています。



今シーズンは、皆様の支えのおかげで悲願のWPL優勝を達成することができました。パートナー企業の皆様、ファン・サポーターの皆様、クラブ関係者、そして共に戦ってきた選手・スタッフ全員のおかげです。本当にありがとうございました。



来シーズンは、リーグ連覇とAWCL予選突破を目標に、チーム一丸となって全力で挑戦していきます。魅力的なサッカーをお見せできるよう、日々取り組んでいきます。



2026シーズンも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。