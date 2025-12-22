北原 佳奈 選手兼監督 2026シーズン契約更新のお知らせ

ALBIREX SINGAPORE PTE LTD


いつもアルビレックス新潟シンガポールにあたたかいご声援をいただき、誠にありがとうございます。
当クラブでは、北原 佳奈 選手兼任監督と2026シーズンの契約更新に合意しましたので、お知らせいたします。



北原選手は来シーズンも選手兼任監督として女子チームの指揮を取ります。



北原佳奈 選手



ポジション


MF



生年月日


1988年12月17日



出身地


静岡県



身長


173cm



利き足




チーム歴


高洲SSS → 藤枝FCバンビーズ → 藤枝FCアミーガ → 藤枝順心高校 → 関東学園大学 → アルビレックス新潟レディース → ベガルタ仙台レディース / マイナビ仙台レディース

代表歴


年代別代表
ユニバーシアード日本女子代表
2009年ユニバーシアード ベオグラード大会

女子日本代表
東アジアカップ2013
2014年アジア競技大会
2015 FIFA女子ワールドカップ



個人賞


2023 リーグ得点王 / リーグ最優秀選手賞



出場記録


[表: https://prtimes.jp/data/corp/22446/table/191_1_aff5e9b0be172b68d6c2cfcbd89f4d8b.jpg?v=202512220622 ]


コメント



いつも温かいご声援をありがとうございます。

2026シーズンも、監督兼選手としてチームに携わらさせていただくことになりました。引き続きこのチームで挑戦できることを、とても嬉しく思っています。

今シーズンは、皆様の支えのおかげで悲願のWPL優勝を達成することができました。パートナー企業の皆様、ファン・サポーターの皆様、クラブ関係者、そして共に戦ってきた選手・スタッフ全員のおかげです。本当にありがとうございました。

来シーズンは、リーグ連覇とAWCL予選突破を目標に、チーム一丸となって全力で挑戦していきます。魅力的なサッカーをお見せできるよう、日々取り組んでいきます。

2026シーズンも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。