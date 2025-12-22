橋本愛20代ラスト写真集表紙・裏表紙&タイトルを解禁！ 20代最後の1年間を切り取った、四季折々の多彩な表情
1月12日（月・祝）発売の橋本愛20代ラスト写真集の表紙・裏表紙&タイトルを解禁。橋本愛の20代最後の1年を4名のフォトグラファーが撮影する春夏秋冬のオムニバス形式。通常版の表紙には大塚三鈴氏の「春編」、裏表紙には増田彩来氏の「夏編」。Amazon限定版の表紙には横浪修氏の「冬編」、裏表紙にはFish Zhang氏の「秋編」の写真が採用された。
【通常版表紙】 【通常版裏表紙】
（春編） 撮影：大塚三鈴
（夏編）撮影：増田彩来
【Amazon限定版表紙】 【Amazon限定版裏表紙】
（冬編）撮影：横浪修
（秋編）撮影：Fish Zhang
【タイトル】
『MOOD BOARD：』
mood board とは、デザインやプロジェクトのコンセプトや世界観、雰囲気をまとめたもので、何かを創る前の準備段階に作成するものです。
私のなかの統一感のない、一貫性のない、非常にバラバラとしたいくつもの人格を、写真集一冊におさめることはとても困難なことでした。
今回、四季を通して撮影をしたい、というアイデアをいただき、
であればひとまず、自分のなかの4つのmoodを表現しようと思いました。
これが全てではないし、真実かどうかもわからない。
世界観もコンセプトも、方向性も一つに絞るのは難しい、そんなややこしい自分のmoodを、存在だけでも受け入れてあげたい。そう思いました。
見てくださる方にとっては、見慣れた姿かもしれないし、意外な姿かもしれません。
でもどれも、私の本当の姿です。
2026年1月12日、現時点での私のmood boardを、よかったら覗いていってください。
橋本 愛
【書籍情報】
発売日：2026年1月12日（月・祝）
仕様：B5判変形／オールカラー144ページ
定価：本体3200円＋税（税込3520円）
ISBN：978-4344045453
Amazon限定版表紙ISBN：978-4344991965
撮影：横浪修、大塚三鈴、増田彩来、Fish Zhang
写真集公式X：@aihashimotobook
発行：株式会社幻冬舎