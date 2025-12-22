【レコチョク】M!LKが新しい再生メディア「PlayPASS PAK」採用！12/20-25開催のPOP UP EVENTにて数量限定販売！～スマホにかざすと「好きすぎて滅！」即再生～

株式会社レコチョク

株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：板橋徹、以下「レコチョク」）が展開する新しい再生メディア「PlayPASS PAK」（読み：プレイパス パック）が、M!LKの「好きすぎて滅！」ダウンロードカードに採用されました。

本商品は、渋谷・サクラステージにて2025年12月20日(土)～25日（木）の期間限定開催中の「SAKURA Xmas 2025 M!LK POP UP EVENT」で数量限定販売中です。

M!LK

PlayPASS PAK（ダウンロードカード）で初回認証期日内に楽曲をダウンロードすると、オリコンランキング、Billboard Japan Music Chartsの各ダウンロードチャートにデータ提供され、ランキングに反映されます。

【M!LKがジャック中の渋谷・サクラステージ「SAKURA Xmas 2025 M!LK POP UP EVENT」で好評販売中！】

楽曲「イイじゃん」が大ヒット、紅白初出場も決まり、2025年を席巻した人気ボーカルダンスユニットM!LK。12月1日（月）～12月25日（木）の期間、渋谷・サクラステージ館内をジャック！館内ではM!LKのビジュアルや音楽があふれるほか、デジタルサイネージではサクラステージ用に撮影されたオリジナルコメント動画の投影、メンバー直筆サインが描かれた等身大パネルの設置など、限定特典が展開されています。2階『桜丘広場』にはオリジナルクリスマスツリーが設置され、オリジナルノベルティの配布が行われるなど、M!LKがサクラステージのクリスマスを盛大に盛り上げています。

クリスマス直前の12月20日（月）～12月25日（木）には、グループ名『M!LK』にちなんだコラボドリンクの販売、限定カプセルトイ・オリジナルフレームのスマートプリ機など体験型コンテンツを楽しめるPOP UP EVENTを開催。ここで、10月にデジタルリリースされた楽曲「好きすぎて滅！」が収録されたダウンロードカードを限定販売中！カードをスマートフォンにかざすだけで手軽に楽曲を楽しむことができます。

ここでしか購入できない限定アイテム、ぜひ、「SAKURA Xmas 2025 M!LK POP UP EVENT」でお求めください。

■「SAKURA Xmas 2025 M!LK POP UP EVENT」詳細

https://victor-store.jp/special/milk_popupevent_sakuraxmas(https://victor-store.jp/special/milk_popupevent_sakuraxmas)

【「PlayPASS PAK」について】

PlayPASS PAKは、NFC搭載グッズをスマートフォンにかざすだけで、さまざまなデジタルコンテンツをすぐに再生できる、デジタルの利便性とアナログの所有感を融合させた新世代の再生メディアです。

また、PlayPASS PAKを通してダウンロードされた実績が、オリコンランキング、Billboard Japan Music Chartsの各デジタルチャートにデータ提供され、ランキングにも反映されます。

近年、韓国を中心に、さまざまな技術を活用しスマートフォンと連携して音楽を視聴することができるデジタル形式の再生メディアが増加、次世代の音楽体験として注目されています。PlayPASS PAKは、国内で初めて、ダウンロードデータがデジタルチャートへ反映される「スマートフォンと連携したデジタル再生メディア」です。

レコチョクは今後、権利者を対象にサービスを展開し、「PlayPASS PAK」を通じて、音楽・映像・イベントといったエンタテインメント市場におけるファンアイテムの新たな可能性を提案してまいります。

■「PlayPASS PAK」サービス紹介サイト https://playpass.jp/pak(https://playpass.jp/pak)

【「好きすぎて滅！」収録 PlayPASS PAK（ダウンロードカード）商品詳細】

販売期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

※数量限定販売となります。

※各日、既定の数量に達した時点で販売終了します。ご了承ください。

価格：1,500円(税込)

＜収録内容＞

1. 好きすぎて滅！

＜ご利用にあたっての注意事項 ＞

・初回認証期日：2026年3月31日(火)

※PlayPASS PAK（ダウンロードカード）で初回認証期日内に楽曲をダウンロードすると、各ダウンロードチャートへ反映されます。

※PlayPASS PAK（ダウンロードカード）のご利用にはNFC対応のスマートフォンが必要です。購入前に必ず対応端末とOSバージョンをご確認ください。

■PlayPASS PAK（ダウンロードカード）詳細

https://victor-store.jp/special/milk_playpasspak_detail(https://victor-store.jp/special/milk_playpasspak_detail)

【「PlayPASS PAK」概要】

「PlayPASS PAK」は、NFC（近距離無線通信）技術を搭載したカードやグッズをスマートフォンにかざすだけで、音楽・映像・画像などのデジタルコンテンツを専用アプリで楽しめる、新しい再生メディアです。 パッケージ商品でありながらCD/DVDプレイヤーといった再生デバイスを所有していないファンや、外出中のファンにも手軽にコンテンツを届けられる利便性を持ち、同時に所有する喜びを提供します。

【「PlayPASS PAK」へご興味がありましたら、公式サイトからお問い合わせください】

■公式サイト https://playpass.jp/pak/partner(https://playpass.jp/pak/partner)