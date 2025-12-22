大和ハウスプレミストドームで世界最高峰の戦いApex Legends公式eスポーツ大会「ALGS Year 5 Championship」RAGEが日本語配信を担当、当配信に11の企業・ブランドが協賛

RAGE

国内最大級のeスポーツイベントブランド「RAGE（レイジ）」は、エレクトロニック・アーツ社が主催するバトルロイヤルシューティングゲーム「Apex Legends」の公式大会「Apex Legends Global Series（以下、ALGS）Year 5 Championship」を、2026年1月15日（木）より配信いたします。本大会は、北海道札幌市の大和ハウス プレミストドームにて開催されます。

■昨年を越える11の企業・ブランドが協賛

協賛が発表されたのは「GALLERIA」や「ふもっふのおみせ」などの11の企業とブランド。

「GALLERIA」は選手用PCの全面的な手配に加え、会場内にブースも設置。「INZONE」は大会公式ギアとして選手の競技用モニターディスプレイ、ヘッドセットを提供し、会場内で実際に製品を体験できる大規模なフリープレイエリアを展開します。さらにオフィシャルエナジーパートナーとして「Red Bull」による会場内ブース出展も行われます。そして、ネットワークサプライヤーとして「NTT東日本」が会場内のインターネット回線をサポートします。

配信内では、協賛各社による製品紹介も実施します。「ふもっふのおみせ」が展開する話題のキーボード"Wooting"をはじめとするおすすめの海外ゲーミングデバイスや、プロ選手も愛用する日本発のカスタムコントローラーブランド「Void Gaming」が登場。また、キャスター陣も愛用する「Koala Sleep Japan」のマットレスや、世界シェアトップクラスの海外ゲーミングブランド「Turtle Beach」も紹介します。さらに、食の面からは「nosh」の健康的で美味しい冷凍弁当や、「ZENB」のカラダにも地球にもやさしいウェルビーイングな製品について、キャスターによる食レポ企画を通じてその魅力を発信します。

■ALGS Year 5 Championship概要

開催日 ：2026年1月15日（木）～1月18日（日）

会場 ：大和ハウス プレミストドーム

会場住所 ：〒062-0045 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地

主催 ：エレクトロニック・アーツ（Electronic Arts Inc.）

日本語配信制作 ：RAGE

ゲームタイトル ：Apex Legends

チケット ：https://algschamps.zaiko.io/e/apexchampion

その他詳細な大会形式やスケジュールなどは、ALGS公式サイトをご覧ください。

公式サイト ：https://algs.ea.com/en/year-5/champs-2026

■ALGS Year 5 Championship参加チーム

日韓地域であるAPAC Northからは以下の8チームが参加します。

・UNLIMIT （日本）

・ENTER FORCE.36 （韓国）

・FNATIC （日本）

・SBI e-Sports （日本）

・REIGNITE （日本）

・KINOTROPE gaming （日本）

・SYRALE （日本）

・RIDDLE ORDER （日本）

■ヘッドライナーとして、HIP HOPアーティスト「OZworld」の出演も決定！

■昨年（ALGS Year 4 Championship）の様子

＜ステージ＞

＜ファンゾーン＞

＜出場選手とのミート＆グリートの様子＞

＜最終日 決勝戦の会場の様子＞

■配信チャンネル （日本語放送）

YouTubehttps://youtube.com/@esports_rage6287

Twitchhttps://twitch.tv/esports_rage

Xhttps://x.com/ALGS_JP

■「Apex Legends」（Electronic Arts Inc.）

エレクトロニック・アーツが2019年2月5日に配信を開始した、3人1組のチームバトル形式によるバトルロイヤルシューティングゲームです。

対応機種はPlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／Nintendo Switch／PCと幅広く、2021年時点で全世界のプレイヤー数は1億人を突破しました。

日本国内でも非常に人気が高いeスポーツタイトルとしても注目されています。

公式サイト：https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends

■「RAGE」とは

RAGE（レイジ）は、「eスポーツ」に様々なエンターテインメント性を掛け合わせ、累計動員数及び視聴数ともに国内NO.1のeスポーツブランドです。人気タイトルの公式大会の運営や大型オフラインイベントのプロデュースを手掛け、年間累計視聴数は2億再生※を突破。オフラインイベントは過去最多となる年間13公演※もの有観客イベントを開催。首都圏（東京、横浜、千葉、埼玉）から大阪、名古屋といった地方都市まで全国的に興行イベントを展開する、今、最もZ世代が熱狂するエンターテインメントコンテンツです。2025年に設立10年目を迎えるRAGEは、これからもゲーミングコミュニティの発展に寄与し続け、アジアをリードするサードパーティーの地位を確立することを目指していきます。

RAGE公式

HP ：https://rage-esports.jp/

X ：https://x.com/esports_RAGE

※2023年4月～2024年3月集計