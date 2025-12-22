【医師監修×PDRN配合】元AKB48・河西智美プロデュースのまつ毛美容液「Plumere（プリュメール）」が12月22日より発売開始

株式会社ぷれめじ

株式会社ぷれめじ（本社：東京都港区）は、元AKB48メンバー・河西智美がプロデュースし、医師監修のもと開発されたまつ毛美容液 「Plumere（プリュメール）アイラッシュセラム」 を、2025年12月22日（月）より公式オンラインストアにて発売開始いたしました。

Plumereプロデューサーの河西智美

■「まつ毛に、やさしさの革命を。」をコンセプトに誕生

Plumereは、「刺激が強いまつ毛美容液が合わなかった」「効果を感じにくかった」という声に向き合い、“やさしさ”と“実感”の両立を目指して開発されたまつ毛美容液です。

敏感な目元への毎日の使用を前提に、処方設計から使用感、継続性まで徹底的に見直しました。

ブランド名であるPlumere（プリュメール）は、フランス語の plume＝羽 を由来とした名前です。

羽は、何度も生え変わりながら強く、美しく進化していく存在。

その“再生”の象徴を、私たちはブランド哲学の中心に置いています。

■日本初※ PDRN配合。医師監修による処方設計

本製品の最大の特長は、PDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）を日本で初めて※まつ毛美容液に配合した点です。

PDRNは美容医療の分野でも注目されている成分で、ハリ・コシのある健やかなまつ毛環境をサポートします。

さらに、医師監修のもと以下の成分をバランスよく配合しています。

PDRN キャピキシル（Capixyl） 各種ペプチド成分 センブリエキス グリチルリチン酸2K など

また、プロスタグランジンなどの色素沈着成分を配合していないことも、使い続けやすい設計の特徴です。

※日本国内で製造されている化粧品として（自社調べ、2025年12月調査）

■事前モニターテストで高評価

発売前には商品モニターテストを実施。

「刺激を感じにくい」「使い続けやすい」「まつ毛にハリを感じた」など、使用感・継続性の面で多くの好意的な声が寄せられました。

■河西智美の想いから生まれたプロダクト

プロデューサーである河西智美自身も、過去にまつ毛ケアで悩んできた一人です。

「無理をせず、やさしくケアしながら、変化を感じられるものを作りたい」という想いが、Plumereの開発背景にあります。

■商品概要

商品名：Plumere（プリュメール）

内容量：4mL

価格：5,830円（税込）

発売日：2025年12月22日

販売場所：公式オンラインストア、Amazon

URL： https://plumere.com/

■今後の展開

今後は公式SNSを中心に、使用方法や開発ストーリー、ユーザーの声などを発信予定。

また、美容クリニックでの取り扱いも順次拡大していく予定です。アマソラクリニック(https://amasora.jp)、MYCLI(https://mycli.jp)、THE GINZA CLINIC(https://the-ginza-clinic.jp)、LIVIN CLINIC(https://livin-clinic.com)など、美容業界をリードするクリニックを中心に導入が進んでおり、医師の知見と日常のセルフケアをつなぐ”新しいまつげケアの選択肢”として注目を集めています。

Plumereは今後も効果実感と安心感の両立を追求しながら、美容医療とコスメの架け橋となるプロダクトとして展開してまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ぷれめじ

担当：新行内

E-mail：info@premed-inc.com