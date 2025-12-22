U-NEXTの冬アニメ配信ラインナップを発表！『葬送のフリーレン』 第2期、『呪術廻戦 死滅回游 前編』、TVアニメ『Fate/strange Fake』など注目作45作品以上の配信が続々決定！

写真拡大

株式会社 U-NEXT




2026年1月からU-NEXTで順次配信となる冬アニメについて、配信ラインナップを公開いたします。人気シリーズの最新作『葬送のフリーレン』 第2期、『呪術廻戦 死滅回游 前編』に加え、TVアニメ『Fate/strange Fake』などの注目作の配信が決定いたしました。



地上波放送より3日間早い先行配信作品として『多聞くん今どっち！？』をお届け。


TVアニメ『Fate/strange Fake』『異世界の沙汰は社畜次第』は地上波放送同時配信、さらに、『鎧真伝サムライトルーパー』『うるわしの宵の月』『デッドアカウント』などは、WEB最速配信として地上波放送直後からご視聴可能です。



また、『拷問バイトくんの日常』『TRIGUN STARGAZE』をはじめ、多数の作品で第1話の無料配信を実施いたします。対象作品の第1話はU-NEXTへの会員登録不要で、どなたでもご覧いただけます。



2026年冬の注目アニメをぜひU-NEXTでお楽しみください。


※ラインナップは今後も随時更新予定です。



【2026年冬アニメ】https://www.video.unext.jp/season_anime/winter



--------


＜配信ラインナップ＞

★：第1話を無料配信


▼月曜配信

0:00　拷問バイトくんの日常（2026/1/5 0:00）★【地上波先行・WEB最速配信】


0:00　エリスの聖杯（2026/1/12 0:00）★


0:30　魔都精兵のスレイブ２（2026/1/12 0:30）


1:00　火喰鳥 羽州ぼろ鳶組（2026/1/12 1:00）★【WEB最速配信】


20:00　北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌（2026/1/12 20:00）★


22:00　魔王の娘は優しすぎる!!（2026/1/12 22:00）★


22:30　『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期（2026/1/5 22:30）




▼火曜配信

1:35　ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～（2026/1/13 1:35）★【先行配信】


12:00　Duel Masters LOST ～忘却の太陽～（2026/2/10 12:00）
22:00　最推しの義兄を愛でるため、長生きします！（2026/1/6 22:00）


23:30　勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。（2026/1/6 23:30）★【WEB最速配信】


▼水曜配信

0:00　鎧真伝サムライトルーパー（2026/1/7 0:00）【WEB最速配信】


0:00　MFゴースト 3rd Season（2026/1/7 0:00）


0:30　異世界の沙汰は社畜次第（2026/1/7 0:30）★【地上波同時・最速配信】


2:30　シャンピニオンの魔女（2026/1/14 3:00）★※第3話以降は毎週火曜2:30配信


17:30　正反対な君と僕（2026/1/14 17:30）★


23:30　死亡遊戯で飯を食う。（2026/1/7 23:00）※第2話以降は毎週水曜23:30配信


▼木曜配信

0:00 　多聞くん今どっち！？（2026/1/1 0:00）★【地上波3日先行・WEB最速配信】


0:15　『地獄先生ぬ～べ～』第2クール（2026/1/8 0:15）【WEB最速配信】


5:30　ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～（2026/1/15 5:30）★


22:00　お前はまだグンマを知らない～令和版～（2026/1/15 22:00）


23:00　【推しの子】第3期（2026/1/15 23:00）


▼金曜配信

0:00　透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～（2026/1/9 0:00）


0:00　綺麗にしてもらえますか。（2026/1/9 0:00）


0:00　姫様“拷問”の時間です 第2期（2026/1/16 0:00）


1:00　「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい（2026/1/9 1:00）【WEB最速配信】


1:00　呪術廻戦 死滅回游 前編（2026/1/9 1:30）※第50話以降は毎週金曜1:00配信


1:30　勇者のクズ（2026/1/16 1:30）★


2:00　どうせ、恋してしまうんだ。（2026/1/9 2:00）★


2:30　人外教室の人間嫌い教師（2026/1/16 2:30）★


18:00　カヤちゃんはコワくない（2026/1/16 18:00）★


▼土曜配信

0:00　『葬送のフリーレン』 第2期（2026/1/17 0:00）


0:30　幼馴染とはラブコメにならない（2026/1/10 0:30）★


1:00　違国日記（2026/1/10 1:00）


12:00　ハイスクール！奇面組（2026）（2026/1/10 12:00）


18:00　『青のミブロ』第2期　芹沢暗殺編（2025/12/20 18:00）★


22:30　お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～（2026/1/10 22:30）★


23:30　TVアニメ『Fate/strange Fake』（2026/1/4 0:30）【地上波同時・最速配信】※第2話以降は毎週土曜23:30配信


23:30　TRIGUN STARGAZE（2026/1/10 23:30）★


▼日曜配信

0:00　デッドアカウント（2026/1/11 0:00）★【WEB最速配信】


0:00　29歳独身中堅冒険者の日常（2026/1/11 0:00）★


0:00　貴族転生～恵まれた生まれから最強の力を得る～（2026/1/11 0:00）★


17:00　うるわしの宵の月（2026/1/11 17:00）★【WEB最速配信】


22:00　花ざかりの君たちへ（2026/1/4 22:00）


22:30　勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録（2026/1/6 22:00）※第2話以降は毎週日曜22:30配信


23:00　勇者パーティを追い出された器用貧乏（2026/1/4 23:00）


23:30　悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される（2026/1/11 23:30）★【WEB最速配信】




※配信作品ならびに無料配信期間は予告なく変更となる場合がございます。



U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年10月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。