オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」本日より配信チケット販売開始！　各種配信チケット特典もご用意♪

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年2月15日（日）開催予定のオトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」の配信チケット情報を公開いたしました。

▼オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」イベント公式HP

https://www.otomate.jp/event/dessert/

すべての「オトメイトファン」に贈る、

食後の “Dessert（デセール）”のように心を満たす“至福のひと時”---

ラインナップされた6作品の中から個性豊かなキャラクターたちが登場し、「オトファン」ならではのサブキャラクターや隠し攻略キャラクターを含めた朗読劇や、ファン参加型の企画コーナーを通して、ラインナップ作品・キャラクターの“まだ知られざる魅力”を発掘していくオトメイトファンイベント「Dessert de Otomate（デセール・ドゥ・オトメイト）」を、府中の森芸術劇場 どりーむホールにて、2026年2月15日（日）に全2公演開催いたします。

第6回目の開催となる今回は、続編が発売されたばかりの人気作品「9 R.I.P.」＆「オランピアソワレ」、そして2026年4月にファンディスクの発売を控える「マツリカの炯-kEi-」、さらにはゲーム発売後イベント初登場となる「OVER REQUIEMZ」まで……まさにオトメイト作品の中でも特にホットな作品が一挙ラインナップ！

そんな「オトファン2026」のテーマは──Sweet Nighr Dream。

＊

［彼と“夢”の中でもずっと一緒に笑い合えたら……］

［彼とせめて“夢”の中では幸せな時間を過ごせたら……］

＊

そんな甘く、優しい願いを叶えます！

きらめく星空の下、ロマンチックな物語を──

夢見心地なひと時を皆様へお届けいたします。

今回のテーマに相応しい企画もご用意しておりますので、開催をどうぞお楽しみに♪

豪華出演キャストと共に、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

・配信チケット情報公開！

本日公式HPにて、本公演の配信チケット情報を公開いたしました。

配信チケットの販売は本日【12月22日（月）12：00】より、各プラットフォームにて開始しておりますので、詳細は公式HPをご確認ください。

今回も配信チケットならではの特典を多数ご用意しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。

また現在、会場チケットも一般販売中となりますので、こちらもぜひご確認ください！

▼配信チケット情報

https://www.otomate.jp/event/dessert/live/

▼会場チケット情報

https://www.otomate.jp/event/dessert/ticket/

-----------------------------------

●PIA LIVE STREAM

・2公演通しチケット＋特典映像付＋PIA LIVE STREAM限定特典付：11,500円（税込）

・2公演通しチケット＋特典映像付：10,800円（税込）

・1公演チケット：4,800円（税込）

《PIA LIVE STREAM限定特典》

・アフターストーリーブック

出演キャラクター1キャラずつのショートストーリーを収録予定です。（全23キャラクター分）

ショートストーリーテーマ：彼と過ごす夜

※収録内容は、会場チケット【スペシャルシート】【特典付チケット】と共通です。

《対象期間》

・第一弾対象期間

2025年12月22日(月) ～ 2026年1月26日(月)

※第一弾対象期間内にチケット代金をご入金いただいたお客様には2026年2月15日（日）から数日以内にお届けいたします。

・第二弾対象期間

2026年1月27日(火) ～ 2026年3月1日(日)

※第二弾対象期間内にチケット代金をご入金いただいたお客様には2026年3月下旬以降のお届けを予定しております。

▼チケット購入

https://w.pia.jp/t/dessert-de-otomate/

――――――――――

●OPENREC.tv限定特典

・2公演通しチケット＋特典映像付＋OPENREC.tv限定特典付：11,500円（税込）

・2公演通しチケット＋特典映像付：10,800円（税込）

・1公演チケット：4,800円（税込）

※OPENREC.tvにて毎月配信中の「八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪ ～Presented by オトメイト～」のサブスク会員の方はOPENREC.tvでご購入いただきますと割引の対象となります。スタンダードプランは【300円】スウィートプランは【500円】の割引となります。

《OPENREC.tv限定特典》

・OPENREC.tv限定動画

現在OPENREC.tvにて毎月配信中の「八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪ ～Presented by オトメイト～（通称「ゲムツム」）」によるコラボバラエティ動画です。

出演：八代 拓・夏目響平・山下誠一郎（ゲスト） ※敬称略

※映像内容の詳細は後日公開いたします。

※事前収録映像を予定しております。

▼「八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪」番組情報はこちら

https://www.openrec.tv/user/tourism

▼チケット購入

https://www.openrec.tv/ppv/otofan2026

――――――――――

●PIA LIVE STREAM（海外受付）

・1公演チケット：4,800円（税込）

▼チケット購入

https://w.pia.jp/a/otomate26engpls/

――――――――――

《早期購入特典》

・公演全景映像

引きの定点カメラでステージ全体を映し続けた映像となります。

［早期購入特典対象期間］

2025年12月22日(月)12:00 ～ 2026年1月26日(月)23:59迄

《2公演通し配信チケット購入特典》

・特典映像

各公演の終演後に出演キャストによるトークの様子をお届けいたします。

トークテーマは事前にオトメイトファンクラブ会員の皆様から募集予定です。詳細は後日公開いたします。

――――――――――

●購入枚数制限

1アカウント1申込み1枚まで

●販売期間

・2公演通しチケット

2025年12月22日(月)12:00 ～ 2026年3月1日(日)19:00

・1公演チケット

2025年12月22日(月)12:00 ～ 2026年3月1日(日)21:00

●視聴期間

・昼公演

2026年2月15日(日)昼公演開始時間 ～ 3月1日(日)23:59迄

・夜公演

2026年2月15日(日)夜公演開始時間 ～ 3月1日(日)23:59迄

-----------------------------------

※その他配信チケット特典や視聴期間に関する詳細は公式HPをご覧ください。

※表記価格はすべて税込となります。

イベント概要

＜開催日程＞

2026年2月15日（日）全2公演

［昼公演］開場 12：00／開演 12：45

［夜公演］開場 17：45／開演 18：30

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

＜会場＞

府中の森芸術劇場どりーむホール

アクセス：https://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/access/index.html

会場チケット情報

＜チケット価格（税込）＞

・スペシャルシート：28,000円【SOLD OUT】

・全席指定＋特典付：11,000円

・全席指定：9,800円

※ご好評につき、スペシャルシートは全公演完売いたしました。

※全席来場者特典が付属いたします。

※必ずチケット内に記載のある座席へご着席ください。空席の場合も指定の座席以外は着席しないようお願いいたします。

※代表者様・ご同行者様ともにご入場の際、身分証明書を確認させていただく場合がございます。当日は必ず「チケットに明記されているお名前」が確認できる身分証明書をお持ちください。

※入場チケットでは有料配信の視聴はできません。

※本イベントは有料配信がございます。

＜チケット特典＞

●来場者特典

・Sweet Night カード

》 テーマ：寝ようとする彼女を誘惑して

※入場時にお一人様につき1枚ずつ配布させていただきます。

※来場者特典は昼夜別です。

●特典付チケット

・アフターストーリーブック

》 ショートストーリーテーマ：彼と過ごす夜

・【アフターストーリーブック】は出演キャラクター1キャラずつのショートストーリーを収録予定です。※［スペシャルシート］と同一のものが付属いたします。

・【アフターストーリーブック】はイベントグッズ販売での取り扱いはございません。

チケットスケジュール

一般販売 ※先着順

＜受付期間＞

2025年12年20日（土）AM10：00～

イベント公式ページ：https://www.otomate.jp/event/dessert/

オトメイトイベント情報公式X（旧Twitter）：https://x.com/OtomateEvent

【主催】アイディアファクトリー株式会社／デザインファクトリー株式会社

【制作】LUC株式会社／トライアンフ株式会社

【運営】株式会社ハンズオン・エンタテインメント

●公演に関するお問い合わせ

株式会社ハンズオン・エンタテインメント

info@handson.gr.jp

平日のみ 10：00～18：00

●チケット先行予約の動作・入力に関するお問い合わせ

チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY (C)IDEA FACTORY/KOGADO STUDIO

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。