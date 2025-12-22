韓国発ゴルフブランド「Fairliar」が日本法人設立後、初の一般公開。2026年春夏新作コレクションPOP-UP及び特別受注会を開催

株式会社COENSEN GLOBAL

株式会社Coensen Global（本社：東京都豊島区）は、韓国発のラグジュアリーゴルフウェアブランド「Fairliar（フェアライアー）」の日本本格展開を記念し、2026年1月16日（金）・17日（土）の2日間、東京・神宮前「MIL GALLERY JINGUMAE」にて、2026年春夏新作コレクションPOP-UP及び特別受注会を開催いたします。新作アイテムに関しては、イベント期間のみ5％OFFでご購入いただけます。

【イベント概要】

日時：

2026年1月16日（金）13:00～20:00

2026年1月17日（土）11:00～20:00

場所：

MIL GALLERY JINGUMAE 2F

東京都渋谷区神宮前4-25-28（https://milgallery.jp/）

イベント内容：

2026年春夏新作受注会（商品は後日配送）、来場者全員ギフト、購入者特典、パターチャレンジなど

【来場者特典】

本イベントにご来場いただいたお客様全員に、FairliarオリジナルピンクトートバッグおよびFairliarオリジナルソックスをプレゼントいたします。

ブランドの世界観を落とし込んだオリジナルデザインで、ゴルフシーンはもちろん、日常使いにも適したアイテムです。※オリジナルソックスは1種のランダム贈呈

【購入者特典】

イベント期間中に商品をご購入いただいたお客様全員に、Fairliarオリジナルバイザーをプレゼントいたします。

Fairliarならではのエレガントなデザインを施した、本イベント限定の特別な購入者特典となっております。※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

【体験型イベント：パターチャレンジ】

会場内にて、どなたでもお楽しみいただける体験型イベント「パターチャレンジ」を実施いたします。

お一人さま2球まで挑戦でき、1球でもカップインされた場合、Fairliarロゴ入りピンクゴルフボールをプレゼント。

ラウンドはもちろん、記念アイテムとしてもお楽しみいただけます。

日本法人設立後、初の一般公開となるこの上質な空間を、ぜひ直接ご体感ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

※イベント当日の取材・撮影も受け付けております。

商標名：Fairliar Japan

メール：info.jp@fairliar.com

対応可能時間：平日 10:00～18:00

URL：https://www.fairliar.jp/