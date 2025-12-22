アニメ『僕のヒーローアカデミア』放送開始10周年を記念した劇伴コンサート開催決定！

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ（本社:東京都港区、代表取締役:大谷英彦）は、『僕のヒーローアカデミア』アニメ10周年プロジェクトの記念企画として、TVアニメ第1期～第8期を彩った劇伴をここだけの豪華生演奏でお届けする『僕のヒーローアカデミア INコンサート』を開催することをお知らせいたします。あわせて、本公演のために特別に描き下ろされたキービジュアルも初公開いたしました。

本公演では、『僕のヒーローアカデミア』シリーズの音楽を手掛けてきた作曲家林ゆうき氏による劇伴を、臨場感あふれるここだけの豪華生演奏でお届けいたします。さらに、緑谷出久役・山下大輝、爆豪勝己役・岡本信彦、轟焦凍役・梶裕貴の3名が登壇し、生アフレコ演出およびトークステージも実施いたします。

【公演概要】

公演名：『僕のヒーローアカデミア』INコンサート

会場：パシフィコ横浜 国立大ホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1）

日程：2026年５月30日（土）

昼公演：13時30分 開演

夜公演：18時30分 開演

公式サイト：https://www.heroaca-concert2026.jp

公式X：https://x.com/mha_10thconcert

主催：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

【チケット情報】

本公演のチケットは2025年12月20日（土）より抽選受付をイープラスにて開始しております。

全席種に入場特典が付きます。また、申込時には選択式特典が付属するチケットもお選び頂けます。選択式特典付きチケットは通常価格に1,100円(税込)を加えた価格での販売となります。

販売詳細・応募条件はイープラスのチケット受付ページをご確認ください。

チケット販売サイト：https://eplus.jp/heroaca-concert2026/

〈チケット価格〉

・ 指定S席 選択式特典付 ：12,100円（税込）、指定S席：11,000円（税込）

・ 指定A席 選択式特典付 ：11,000円（税込）、指定A席：9,900円（税込）

〈入場特典：チケット風記念カード〉

描き下ろしビジュアルを使用したチケット風カード ※チケット購入者全席種対象

〈選択式特典：アートボード（全５種／B5サイズ）〉

描き下ろしビジュアルを使用したアートボード特典付きチケットを購入頂いた方は1枚につき、キービジュアル（KV）ver.、緑谷出久ver.、爆豪勝己ver.、麗日お茶子ver.、轟焦凍ver.の5種類から1種類お選び頂けます。

【出演・スタッフ】

《劇伴作曲家/バンドマスター》

林ゆうき

1980年生まれ / 京都府出身。元男子新体操選手、競技者としての音楽の選曲から伴奏音楽の世界へ傾倒していく。音楽経験は無かったが、大学在学中に独学で作曲活動を始める。卒業後、hideo kobayashiにトラックメイキングの基礎を学び、競技系ダンス全般の伴奏音楽制作を本格的に開始、さまざまなジャンルの音楽を取り込み、元踊り手としての感覚から映像との一体感に重きを置く独自の音楽性を築く。そして、アニメーション × サウンドトラックのフェス「京伴祭」のプロデュースも行っている。

作品

アニメ：「僕のヒーローアカデミア」シリーズ、 「ハイキュー!!」シリーズ、「プリキュア」シリーズ、「ガンダム ビルドファイターズ」シリーズ、「風が強く吹いている」、「からくりサーカス」、「バクテン!!」、「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」、「メダリスト」、「SAKAMOTO DAYS」、他多数



ドラマ：連続テレビ小説「あさが来た」、「緊急取調室」シリーズ、「DOCTORS -最強の名医-」シリーズ、「リーガルハイ」シリーズ、「あなたの番です」、「ストロベリーナイト」、「トライアングル」、他多数

映画：「劇場版 緊急取調室 THE FINAL」、「ONE PIECE FILM GOLD」、「神様のカルテ２」、「ストロベリーナイト」、他多数

林ゆうきさんからのコメント

この作品の音楽が、このような素晴らしい形で改めて皆さんの前に響くことをとても嬉しく思います。ヒーローたちの想い、葛藤、そして希望が、壮大な響きとして心に届けば幸いです。作品と音楽を愛してくださる全ての方に感謝を込めて。

《アレンジ》

宮野幸子

《演奏》

SPECIAL ORCHESTRA BAND：THE HEROES

《ゲスト》

・山下大輝（緑谷出久役）

山下大輝さんからのコメント

ヒロアカの劇伴は1Aのクラスメイトの1人の様に無くてはならないかけがえのない存在です！FINAL SEASONは特に"皆で"というのも大きなテーマになっていました。ストーリー上のキャラクターもですが僕ら作り手側、皆の事でもあると思っていました。その一つである、あらゆる曲達はいつも作品に寄り添って更に向こうへ導いてくれる存在です。そんな素敵な曲達との想い出を一緒に堪能しましょう！

・岡本信彦（爆豪勝己役）

岡本信彦さんからのコメント

ヒロアカのこれまでの物語を音楽を通して振り返れるこのイベント。最高ですね。

ヒロアカ自体に喜怒哀楽すべてが詰まった作品だからこそ、劇伴にも喜怒哀楽全てが詰まっていると思います。

有精卵のみんな！いっしょにヒロアカに想いを馳せ！音楽を浴び！夢の先へ走ろうぜ！

・梶裕貴（轟焦凍役）

梶裕貴さんからのコメント

最高の劇伴を生で浴びられる、最高のコンサート開催！ついに完結を迎えた『僕のヒーローアカデミア』の世界を、音楽という側面から体感できる絶好の機会です！戦友である山下くんや岡本くん、さらには「劇伴音楽」というジャンルを牽引し、世界に発信し続ける林ゆうきさんと一緒にワクワクする時間を作り出せたらなと思っております！ぜひ遊びに来てくださいねー！！

アニメ『僕のヒーローアカデミア』とは

コミックスシリーズの世界累計発行部数 1 億部を突破！10 年に渡り「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作とした アニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約 8 割が何らかの超常能力“個性” を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久“デク”とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！

アニメ『僕のヒーローアカデミア』公式サイト：https://heroaca.com/

アニメ『僕のヒーローアカデミア』公式X：https://x.com/heroaca_anime

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会