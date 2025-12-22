ファンタジー×国取りシミュレーション「ブリガンダイン ルーナジア戦記」や戦術系SFディストピアRPG「STARBITES」がお得に購入できるチャンス！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）は、自社パブリッシングタイトルがお得に購入できる『HappinetGAMES ダウンロードセール in Holiday season』を、2026年1月7日（水）まで実施します。

ファンタジー×国取りシミュレーション「ブリガンダイン ルーナジア戦記」PS4/Switch版は70%OFFの2,376円（税込）、2025年10月16日に発売した戦術系SFディストピアRPG「STARBITES」は20%OFFの5,104円（税込）にて販売、「Happinet Indie Collection」タイトルについてもセール限定価格にて販売します。

なお、「ブリガンダイン ルーナジア戦記」Steam版については50%OFFの2,475円（税込）で販売、期間については2026年1月5日（月）までとなりますので、お買い求めの際はご注意ください。

――――――――――――――――――――

各種ゲーム情報やニュースはこちらから！

――――――――――――――――――――

Happinet GAMES / Happinet Indie Collection 公式サイト：https://happinet-games.com/

Happinet GAMES / Happinet Indie Collection 公式X：@happinet_game(https://x.com/happinet_game)

ブリガンダイン ルーナジア戦記 公式X[日本語版]：@BRIGANDINE_LoR(https://x.com/BRIGANDINE_LoR)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

果てなき戦場のファンタジー、国取りシミュレーションゲーム「ブリガンダイン ルーナジア戦記」

セール実施中！

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

本作は、乱世を迎えたファンタジー世界「ルーナジア大陸」を舞台とする国取りシミュレーションゲーム（ターン制ストラテジーゲーム）です。プレイヤーは6つの勢力からいずれかを選び、100人以上の騎士と召喚モンスターで部隊を編成、戦場で部隊戦を繰り広げ勝利を重ねることで大陸の制覇を目指します。

大陸では、騎士やモンスターは敵味方ともに、絶えず戦い成長しています。そのため、大陸の勢力図や戦況は遊ぶたびに変化し、あなたの采配で生まれるあなただけのドラマを楽しむことができます。

【タイトル】ブリガンダイン ルーナジア戦記

【セール対象機種】Switch/PS4

【価格】通常価格7,920円（税込）→ 特別価格2,376円（税込）70％OFF

【セール対象機種】Steam

【価格】通常価格4,950円（税込）→ 特別価格2,475円（税込）50％OFF

※2026年1月5日（月）までの実施となります。

【公式サイト】https://brigandine.happinet-games.com/?lang=ja

【My Nintendo Store】https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000022284

【PS Store】

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0530-CUSA20315_00-BRIGANDINETLOR00

【Steam】https://store.steampowered.com/app/1843940/_/?l=japanese

★無料体験版配信中！

―――――――――――――――――――――――――――――――――

10月発売の戦術系SFディストピアRPG「STARBITES」が20%OFF！

―――――――――――――――――――――――――――――――――

『STARBITES』は宇宙戦争で砂漠化した惑星「ビター」を舞台にしたターン制のSFディストピアRPG。

この物語の主人公は「ビター」で生まれ、この惑星を離れられない者、逃亡者、犯罪者が集まって暮らす唯一の都市「ディライトシティ」で育った主人公「ルキダ」。

ある日、惑星から脱出する為の密輸船のチケットを手に入れるが、突如謎の巨大ロボットの襲撃を受けチケットを紛失してしまう。

この襲撃から、ルキダと仲間たちは惑星ビターとかつての宇宙戦争の壮大な謎に巻き込まれていく…。

【タイトル】STARBITES

【セール対象機種】Switch/PS5

【価格】通常価格6,380円（税込）→ 特別価格5,104円（税込）20％OFF

【公式サイト】https://starbites.happinet-games.com/

【My Nintendo Store】https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096716

【PS Store】https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012102

★無料体験版配信中！

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Happinet Indie Collectionタイトルも特別価格で販売中！この機会に是非ご検討下さい。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【タイトル】パスパルトゥー2：あるアーティストのキセキ

【セール対象機種】Switch

【価格】通常価格3,000円（税込）→ 特別価格900円（税込）70％OFF

【公式サイト】https://passpartout2.happinet-games.com/

【Nintendo eShop】https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000066220.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【タイトル】AWAY

【セール対象機種】PS5/PS4

【価格（通常版）】通常価格2,178円（税込）→ 特別価格653円（税込）70％OFF

【価格（デジタルデラックス版）】通常価格3,278円（税込）→ 特別価格983円（税込）70％OFF

【公式サイト】https://awayseries.happinet-games.com/

【PS Store】https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002803

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【タイトル】棄海：忘れられた深海都市

【セール対象機種】Switch

【価格】通常価格1,840円（税込）→ 特別価格552円（税込）70％OFF

【公式サイト】https://pronty.happinet-games.com/

【Nintendo eShop】https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000057979.html

★無料体験版配信中！

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【タイトル】シリアルクリーナーズ

【セール対象機種】Switch

【価格】通常価格3,300円（税込）→ 特別価格990円（税込）70％OFF

【有料コンテンツ】Dino Park DLC

【セール対象機種】Switch

【価格】通常価格990円（税込）→ 特別価格495円（税込）50％OFF

【公式サイト】https://serial-cleaners.happinet-games.com/

【Nintendo eShop】https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060192.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【タイトル】ポーショノミクス シルヴィアの魔法薬店

【セール対象機種】Switch/PS5

【価格】通常価格3,300円（税込）→ 特別価格2,310円（税込）30％OFF

【公式サイト】https://potionomics.happinet-games.com/

【Nintendo eShop】https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084011

【PS Store】https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010145/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【タイトル】キュイジニア ポムとまんぷくダンジョン

【セール対象機種】Switch/PS5

【価格】通常価格3,300円（税込）→ 特別価格2,310円（税込）30％OFF

【公式サイト】https://cuisineer.happinet-games.com/

【My Nintendo Store】https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000087043

【PS Store】https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10009827/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【タイトル】FAITH: The Unholy Trinity

【セール対象機種】Switch

【価格】通常価格1,700円（税込）→ 特別価格850円（税込）50％OFF

【公式サイト】https://faith.happinet-games.com/

【My Nintendo Store】https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000093135

★無料体験版配信中！

Happinet Indie Collection（ハピネットインディーコレクション）について

“おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトし、ゲームファンへ新しい体験を提供する”をコンセプトに掲げて立ち上げたレーベルです。ジャンルは限定せず、クオリティが高く優良なインディータイトルを展開していきます。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

“PlayStation”、“PS5”、および“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。

本リリースの素材に関しましては、下記URLよりダウンロードいただけます。

https://happinet.box.com/s/b37g0i7d0qgys5vo5bfp4pwdpnhpw9og