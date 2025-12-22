SURF Musicと高橋真梨子が共同開催「桃色吐息」リミックスコンテストのBEST REMIX賞とSURF Select賞が決定

SURF Music

「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、世界中の音楽クリエイターやレーベルなどのバイヤーが未発表楽曲を共有し、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進するデジタルマーケットプレイスのSURF Musicは、高橋真梨子と共同で開催した「桃色吐息」リミックスコンテストの桃色吐息BEST REMIX賞とSURF Select賞を発表いたしました。

「桃色吐息」は、1984年にシングルリリースされた高橋真梨子の楽曲で、売上枚数50万枚を超えるヒットを記録。2025年8月に、SURF Musicのプラットフォームにて、同楽曲のリミックスコンテストを開催し、世代や国、ジャンルを超えて再解釈されたさまざまな「桃色吐息」が寄せられました。

応募作品の中から1次審査を通過した13曲が配信リリースされ、さらに2次審査を通過した各配信サービスの再生数上位5つの曲から、このたび高橋真梨子およびヘンリー広瀬が最終審査を行い、桃色吐息BEST REMIX賞とSURF Select賞が決定しました。





桃色吐息BEST REMIX賞に選ばれたのは日本人クリエイターのErenshisuto、SURF Select賞にはフランス人クリエイターのNel Gabrielです。

Erenshisutoは、1983年生まれ千葉県出身の音楽クリエイター。2005年頃より千葉を拠点にDJ活動を開始し、その後、友人の誘いをきっかけにSFSミュージックスクールに参加。スペイン・イビサ島に渡り、音楽制作を本格的に学びました。現在は、ジャンルにとらわれない柔軟なアプローチで楽曲制作に取り組んでいます。

Nel Gabrielは、フランスを拠点に活動するピアニスト / コンポーザー / プロデューサー。幼少期からピアノに親しみ、12歳で父のR&Bカバーバンドに参加。その後、フュージョン、ロック、ファンク、ネオソウル、ジャズなど多様なジャンルを横断しながら、2000年代には日本に滞在し、DJとしても活動。90～2000年代のJ-POPシーンのジャンルにとらわれない表現に影響を受け、現在はネオソウル、ヒップホップ、ジャズを中心に、クラシックやロマン派の要素を融合させた独自のスタイルを築いています。

リミックス楽曲：https://jvcmusic.lnk.to/momoirotoiki_remix_contest(https://jvcmusic.lnk.to/momoirotoiki_remix_contest)

Erenshisutoコメント

BEST REMIX 賞を受賞させていただき大変光栄に思います｡

SURF Music の皆様､ ご試聴してくださった方々にとても感謝しております｡

これからもよろしくお願いいたします｡

https://www.instagram.com/erenshisuto/

Nel Gabrielコメント

90年代から日本のポップスのファンで、いつか日本のアーティストと関われたらとずっと夢見てきました。今回このコンテストに参加できてとても光栄です。



高橋真梨子さんの原曲は、詩的でありながらどこか物悲しさを感じさせるところに強く惹かれました。自分が得意なジャズやヒップホップを活かして、メランコリックな雰囲気を大切にしながら、少しひねりを加えたアレンジに挑戦しました。

https://www.instagram.com/_nel_gabriel/(https://www.instagram.com/_nel_gabriel/)

高橋真梨子

福岡県 博多出身。1972年、バンド「ペドロ＆カプリシャス」の2代目ボーカルに抜擢され、1973年に「ジョニィへの伝言」で大ヒット。同グループでは「五番街のマリーへ」「陽かげりの街」など名曲を送り出し、1974年に紅白歌合戦にも出場しました 。1978年にソロデビューした後は、1982年の「for you…」が東京音楽祭金賞、1984年の「桃色吐息」が大ヒット、「Triad」で日本レコード大賞アルバム大賞を獲得するなど不動の人気を確立。

以降、シングル39枚、オリジナルアルバム32枚、カバー多数をリリース。特に「ごめんね…」「はがゆい唇」「遥かな人へ」などがヒットし、紅白には1984年、2013年、2015年、2016年、2017年など計5回出場。2013年にはデビュー40周年で紅組トリを務めました 。カーネギーホールやロイヤル・アルバート・ホールといった世界的名ホールでの公演を成功させ、国内外で高い評価を得ています 。

2024～25年に完遂した“最後の全国ツアー”Mariko Takahashi Concert FINAL 2024-2025 EPILOGUE ”の映像作品（Blu-ray, DVD）が10月8日より好評発売中。

【高橋真梨子オフィシャルレーベルサイト】：http://www.jvcmusic.co.jp/mariko/(http://www.jvcmusic.co.jp/mariko/)

【高橋真梨子オフィシャルアーティストサイト】：http://www.the-musix.com(http://www.the-musix.com)

YouTube: https://www.youtube.com/@mariko_takahashi_official(https://www.youtube.com/@mariko_takahashi_official)

X: https://twitter.com/mariko36_staff(https://twitter.com/mariko36_staff)

Instagram: https://www.instagram.com/mariko_takahashi_official/(https://www.instagram.com/mariko_takahashi_official/)

TikTok: https://www.tiktok.com/@marikotakahashi_official(https://www.tiktok.com/@marikotakahashi_official)

Spotify: https://open.spotify.com/artist/061wx7ayIPhKImKfURbWxU?si=TsRVfkyCTDOG4kduKXA1xQ(https://open.spotify.com/artist/061wx7ayIPhKImKfURbWxU?si=TsRVfkyCTDOG4kduKXA1xQ)

Apple Music: https://music.apple.com/jp/artist/mariko-takahashi/150763744?l=en-US(https://music.apple.com/jp/artist/mariko-takahashi/150763744?l=en-US)

SURF Musicの提供するサービス

SURF Musicは「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、音楽クリエイターとレーベルなどのバイヤーをつなぐデジタルマーケットプレイス。2023年3月にグローバルローンチを果たし、現在約4万人のユーザーが登録。未発表デモ音源の共有や、楽曲リクエスト「コンペ情報」を通じた効率的なマッチングを実現。AIが自動付与する楽曲タグや「マジックサーチ機能」により、求める楽曲を簡単に発見可能で、「SURF Sessions」では、クリエイター間のデータ共有やコミュニケーションなど制作に必要なやりとりが全てプラットフォーム上で完結。すべての取引収益は100%クリエイターに還元。詳細はこちら(https://discover.surf/ja/creators)。

SURF Music 会社概要

会社名：SURF MUSIC株式会社

設立：2019年

CEO：小堀ケネス

Webサイト：https://discover.surf/ja

Linktree: https://linktr.ee/discover.surf

Instagram：https://www.instagram.com/discover.surf/

Facebook：https://www.facebook.com/discover.surf

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/surfmusic/

X (Twitter)：https://twitter.com/discover_surf