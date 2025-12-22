コミケ先行販売！『月姫 -A piece of blue glass moon-』より、「アルクェイド」の印象的な横顔をデザインしたアクリルアートスタンドが登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松永芳幸）は、『月姫 -A piece of blue glass moon-』新グッズを発表した。




『月姫 -A piece of blue glass moon-』より、


「アルクェイド」の印象的な横顔をデザインした、


透明感のある美しい「アクリルアートスタンド」が二次元コスパから登場。



こちらの商品は〈コミックマーケット107〉GEE!STOREブース［西3・4ホール No.1422］で先行販売いたします。


『月姫 -A piece of blue glass moon-』先行販売情報


┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/special/comiket/




また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかにて一般販売分のご予約受付中です。


発売日は＜2026年3月中旬＞予定です。


【二次元コスパ】／『月姫 -A piece of blue glass moon-』商品情報はこちら


┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/03164/mode/title





商品情報

■アルクェイド・ブリュンスタッド 横顔の君 アクリルアートスタンド


一般販売：2026年3月中旬


先行販売：2025年12月30日（火）・31日（水）〈コミックマーケット107〉GEE!STOREブース［西3・4ホール No.1422］


サイズ：［プレート］縦11.5cm×横17.5cm、［スタンドパーツ］1.5cm×6cm


価格：2,420円（税込）



あなたのお部屋やデスクを彩るアルクェイドのアクリルアートスタンド






・アルクェイドの印象的な横顔を透明感の美しいアクリルアートでお楽しみ頂けます。


・程よいサイズ感で、本棚の空きスペースやデスク等様々なシーンにマッチします。



※台座パーツ付き



【基本予約受付期間】～2026年1月25日（日）


※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。



※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。


※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。


※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。





■関連リンク

・『月姫 -A piece of blue glass moon-』先行販売情報


┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/special/comiket/


・【二次元コスパ】／『月姫 -A piece of blue glass moon-』商品情報はこちら


┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/03164/mode/title



発売元：株式会社コスパ


ブランド：二次元コスパ


┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。



