Digital Space Conference 2026 無料チケット受付開始

株式会社CoinPostが企画・運営を担当し、一般社団法人日本デジタル空間経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾 吉孝、以下「当連盟」）が主催する大規模カンファレンスイベント 「Digital Space Conference 2026（以下、「DSC2026」）」を、2026年2月17日（火）に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催いたします。

本日より、参加無料のチケット受付を開始いたしました。

デジタル空間経済を取り巻く技術、制度、社会実装が急速に進展する中、「Digital Space Conference 2026（DSC2026）」では、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに掲げ、AI、Web3、メタバース、サイバーセキュリティといった領域を横断し、次の社会像を多角的に議論します。

本カンファレンスは、単なる最新動向の共有にとどまらず、産業や立場の異なる関係者が一堂に会し、具体的な課題や可能性について実践的な対話を行う場として開催されます。

本年は展示会場内にピッチステージを新設し、官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、デジタル空間経済を担う多様な主体が集うことで、業種・業界を越えた対話と新たな共創の機会を創出します。

無料チケット受付URL：https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket

公式サイト公開について

本イベントの開催決定にあわせて、「Digital Space Conference 2026」公式サイトを公開いたしました。

公式サイトでは、イベント概要や開催情報に加え、今後、登壇者情報やプログラム内容などを順次公開してまいります。

最新情報は公式サイトにて随時ご確認いただけます。

公式サイトURL：https://jdsef.or.jp/event/dsc

開催概要

名称：Digital Space Conference 2026

主催：一般社団法人 日本デジタル空間経済連盟

企画・運営：株式会社CoinPost

日時：2026 年 2 月 17 日（火）12：00～18：00（11：00 開場）、アフターパーティー 18：30～20：30（18：00 開場）

会場：東京都港区虎ノ門 1 丁目 23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー 5 階「虎ノ門ヒルズフォーラム」

イベント費用：無料（要事前登録）

アフターパーティー会場：東京都港区虎ノ門 1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー 51 階「Andaz Tokyo」

アフターパーティー費用：11,000 円/名（税込）

【Digital Space Conference に関するお問い合わせ】

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟 DSC2026 運営事務局

E-mail: dsc@coinpost.jp