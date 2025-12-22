新作冬アニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』「ABEMA」で2026年1月9日（金）夜25時35分より無料で “WEB最速配信”開始！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作冬アニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』を、2026年1月9日（金）から毎週金曜日夜25時35分よりWEB最速配信いたします。

『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』は、原作：ハム男／イラスト：藻 によるライトノベルを原作とする異世界ファンタジー作品です。ゲーム好きの35歳サラリーマン・山田健一が「ヌルゲーには満足できない」として最高難易度モード“ヘルモード”でプレイを始めたところ、そのまま異世界の農奴の少年・アレンに転生してしまったことから始まる、超高難易度の異世界冒険譚が描かれます。攻略本も掲示板も存在しない過酷な世界で、元廃ゲーマーが最強を目指し駆け上がる斬新な物語が人気を集めシリーズ累計発行部数250万部（電子書籍含む）を突破。2025年よりスタートする初のTVアニメにも注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて、『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』のWEB最速配信が決定いたしました。2026年1月9日（金）から毎週金曜日夜25時35分より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送するとともに、WEB最速配信を開始。また放送3日後の毎週月曜日夜25時35分より、最新話の1週間無料配信を実施いたします。

ぜひ「ABEMA」で、無双王子がおくる“最強”異世界統治ファンタジー『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』を“最速”でお楽しみください。

■『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』地上波先行・WEB最速配信 概要

(C)ハム男/アース・スター エンターテイメント/ヘルモード製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年1月9日（金）夜25時35分～（以降、毎週金曜日夜25時35分より放送）

初回URL：https://abema.go.link/lehHO

※放送3日後の毎週月曜日夜25時35分より、最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！

放送日時：2026年1月9日（金）夜25時35分～（以降、毎週金曜日夜25時35分より配信開始）

番組URL：https://abema.go.link/dYZ19

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

「終わらないゲームにあなたを招待します。」

35歳独身彼女なしのサラリーマン・山田健一。

ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していた彼は、

ある日、地球から姿を消した……。

偶然見つけた名前の無いネットゲームを

最高難易度「ヘルモード」でプレーしようとしていた健一は、

異世界の農奴の少年・アレンに転生してしまう！！

唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して、

ヌルくない異世界で最強への道を手探りで歩み始めるアレン。

しかし、攻略本やネット掲示板が存在せず、

レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で！？

ヌル～い異世界生活じゃ物足りない！

序盤から最強主人公はもう古い！？

元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚、開幕！！

＜CAST＞

アレン：田村睦心

クレナ：飯塚麻結

ドゴラ：畠中 祐

セシル：千本木彩花

ロダン：石川英郎

テレシア：大原さやか

マッシュ：小市眞琴

バトラー＝フォン＝グランヴェル：杉田智和

ミハイ＝グランヴェル：千葉翔也

トマス＝グランヴェル：三宅麻理恵

ゼノフ：大塚明夫

＜STAFF＞

原作：ハム男

監督：玉川真人

シリーズ構成：谷村大四郎

アニメーションキャラクターデザイン：津島 桂

音楽：土田美咲、中嶋純子、阿部玲子、福廣秀一朗、金崎 萌、澤田佳歩、佐久間奏、ボウ・デミアン、栗原真葉、田中津久美、三木 深

アニメーション制作：横浜アニメーションラボ

オープニングテーマ：あたらよ「ハク」

エンディングテーマ：花耶「Sanctuary」

公式HP：https://hellmode-anime.com/

※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）