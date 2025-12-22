「コミックマーケット107」で5Gエリアを強化

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、2025年12月30日(火)から12月31日(水)に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「コミックマーケット１０７」（以下、コミケ）において、来場されるお客さまに快適な通信サービスを提供するため、臨時局設置、新型の移動基地局車の導入、5G SA（Standalone）の提供など、さまざまな電波対策を実施します。

コミケにお越しの際は、ぜひスマートフォンの5G設定がオンになっていることをご確認ください。また、対応機種をご利用の方は、ぜひ5G SAオプションにご加入いただき、快適な通信をご体感ください。

ドコモは、コミケ開催50周年をお祝いするとともに、これからもコミケを応援し続けます。

＜コミケにおける主な通信対策＞

1. 臨時局の設置

混雑が想定される西待機列の「つどい橋～夢の大橋 周辺」に対して、臨時の５G基地局を新たに設置します。5Gの特長を最大限に活かす”瞬速５G”を構築し、混雑時にも安定した通信サービスを提供します。

2. 新型の移動基地局車の設置

東駐車場の待機列に対して、従来の車両と比較して1.5倍のお客さまを収容することができるドコモ初の3セクタMMU※車両を導入します。

※MMU（Massive MIMO Unit）は、従来のアンテナよりも多くのアンテナ素子を搭載した無線装置であり、従来の5Gアンテナよりも2倍以上の通信性能を発揮します。

3. 5G SAの提供

これまでも実施してきた「会場の屋内外全体の全面5G SA化」を継続し、SAによる高速・大容量の通信サービスを提供します。SAの活用に

より、4Gのネットワーク負荷を軽減し、混雑時でも安定した通信サービスの提供を実現します。

＜5G SAのメリット＞



4Gと同時に通信をおこなう5G NSAは、利用者が多く混雑しやすい４G通信の影響を受けて通信速度が低下してしまう場合があります。一方、5G SAは通信が5Ｇのネットワークで完結するため、４Gの混雑状況に左右されず、安定した高速の通信をご利用いただけます。

＜ドコモの通信をさらに快適にするために＞

1. 5G設定オン

5G対応スマートフォンをお持ちの方は、「5G設定をオン」にしていただくことで、より快適な通信が可能になります。「5G設定」をオンにする方法については、こちら(https://otasuke-robot.front.smt.docomo.ne.jp/5g-setting.html)をご参照ください。

2. 5G SAの申し込み

5G SAは5Gの性能を最大限に引き出すネットワーク方式であり、スマートフォンが対応していれば、どなたでもご利用になれます。詳しくは、こちら(https://www.docomo.ne.jp/service/5g_sa/?icid=CRP_AREA_nwpr_feature_article11_to_CRP_SER_5g_sa)をご参照ください。