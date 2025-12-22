【リアルピース】男性アーティスト史上初！！国内全Zeppツアー全チケット完売！追加公演決定！！
大人気YouTuberアイドル・リアルピース
YouTubeチャンネル登録者数136万人超え、TikTokフォロワー数240万人以上を誇るリアルピースが開催する国内全Zeppツアー『リアフェス』全公演のチケットが完売し、SOLD OUTを記録した。
全国のZepp9会場をまわる本公演は、12月8日のZeppDiverCity(TOKYO)公演を皮切りにスタートしている。
全国各地で大きな反響を呼んでいる本ツアー、惜しくもチケット抽選に漏れてしまったファン(りあぴぞく)のため、より多くの声に応えたいと、開催可能な会場において2回目公演（追加公演）の開催が決定した。
なお、本Zeppツアーを完走した場合、男性アーティストとしてはソロ・グループを問わず全てのZepp会場でツアーを完走したアーティストという史上初となる快挙を達成する。
新たな音楽シーンを切り拓く挑戦が始まり、リアルピースのさらなる展開に注目が集まる。
※会場ごとに追加公演の実施の有無は異なります。
追加公演の詳細は各公演のおよそ2カ月前を目安に順次発表されます。
詳細はリアルピース公式サイトで公開します。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■ツアー情報
『リアフェスin全Zepp』
2026年1月18日（日）Zepp Haneda (TOKYO)
OPEN 13:00／START 14:00
詳細：https://realpiece.jp/event.php?id=3448(https://realpiece.jp/event.php?id=3448)
2026年2月23日（月・祝）Zepp Fukuoka
OPEN 13:00／START 14:00
詳細：https://realpiece.jp/event.php?id=3449(https://realpiece.jp/event.php?id=3449)
2026年3月22日（日）Zepp Shinjuku (TOKYO)
OPEN 13:00／START 14:00
詳細：https://realpiece.jp/event.php?id=3450(https://realpiece.jp/event.php?id=3450)
2026年4月19日（日）Zepp Namba (OSAKA)
OPEN 13:00／START 14:00
詳細：https://realpiece.jp/event.php?id=3451(https://realpiece.jp/event.php?id=3451)
2026年5月17日（日）Zepp Nagoya
OPEN 13:00／START 14:00
詳細：https://realpiece.jp/event.php?id=3452(https://realpiece.jp/event.php?id=3452)
2026年6月20日（土）KT Zepp Yokohama
OPEN 13:00／START 14:00
詳細：https://realpiece.jp/event.php?id=3453(https://realpiece.jp/event.php?id=3453)
2026年7月18日（土）Zepp Sapporo
OPEN 13:00／START 14:00
詳細：https://realpiece.jp/event.php?id=3454(https://realpiece.jp/event.php?id=3454)
2026年8月30日（日）Zepp Osaka Bayside
OPEN 13:00／START 14:00
詳細：https://realpiece.jp/event.php?id=3455(https://realpiece.jp/event.php?id=3455)
2026年9月13日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 13:00／START 14:00
詳細：https://realpiece.jp/event.php?id=3456(https://realpiece.jp/event.php?id=3456)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【公式サイト】
オフィシャルサイト：https://realpiece.jp/index.php(https://realpiece.jp/index.php)
X（旧Twitter）：https://x.com/R_ealpiece(https://x.com/R_ealpiece)
YouTube：https://www.youtube.com/@リアルピース(https://www.youtube.com/@%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9)
TikTok : https://www.tiktok.com/@kazu22yasuda?_r=1&_t=ZS-92DDgR21V7l(https://www.tiktok.com/@kazu22yasuda?_r=1&_t=ZS-92DDgR21V7l)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【リアルピースプロフィール】
かずぅ、こーた、かちょー、なお、こぺの5人組YouTuberとして活躍中。
キャッチフレーズは“元気の押し売りアイドル”。
ファンの総称は「りあぴぞく」。
2025年11月時点でYouTubeの登録者数136万人、TikTokのフォロワー数240万人を記録している。