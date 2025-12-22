W60周年のオリジナルロゴが入った江戸切子のオリジナルクリスタルグラスを全国のカワサキプラザ及びカワサキ正規取扱店の店頭、カワサキオンラインショップで予約開始！

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、W60周年を記念した「W60周年記念江戸切子 オリジナルクリスタルグラス」を2025年12月22日（月）よりすべてのカワサキ正規取扱店での店頭、及びカワサキオンラインショップでの予約販売を開始することをお知らせいたします。

https://www1.kawasaki-motors.com/1222

W60周年のオリジナルロゴが入った江戸切子のオリジナルクリスタルグラス、同ロゴが入った桐箱付きです。日本の伝統工芸品「江戸切子」とのコラボレーション。すべて職人の手作業で行われるため、同じ模様でも一つひとつ微妙に異なる個性があります。見た目の美しさだけでなく、グラスや酒器など日常使いできる器としても人気です。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/854_1_7192a6796319b140b236fb6f96a567d7.jpg?v=202512220622 ]

※ご予約はすべてのカワサキ正規取扱店店頭、またはカワサキオンラインショップで受付いたします。

※各店にサンプル展示はございません。

※記載しておりますお渡し時期については目安となります。

※注文が多い際は、お渡しが大幅に遅れる場合があります。

※ご予約後のキャンセル、商品お渡し後の返品はお控えくださいますようお願いいたします。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは異なる場合があります。

■対象店舗

・全国のカワサキ正規取扱店

▽お近くのカワサキ正規取扱店検索はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator)

・カワサキオンラインショップ

▽カワサキオンラインショップはこちらから(https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/)

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日



