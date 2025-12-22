秋田県スポーツ大使 石川雅規投手・石山泰稚投手プロデュース！ プロ野球と縁日が融合した新感覚イベント「プロ野球＋〇〇2026」を初開催！！
秋田県スポーツ大使を務める石川雅規・石山泰稚両投手は毎年野球教室や秋田ノーザンハピネッツのパブリックビューイングを実施するなどプロ野球やスポーツを通じて秋田を元気にする活動を行ってきました。
2026年はプロ野球の面白さに誰でも楽しめる縁日の要素を「プラス」したイベント、
「プロ野球＋〇〇2026」（プロヤキュウ プラス マルマル)を開催し、より多くの秋田県民と楽しく盛り上がれるイベントを開催します。
●このイベントへの想い(ヤクルトスワローズ 石川雅規投手 石山泰稚投手より)
今年の冬の初め、秋田ではクマの被害もたくさんあったと理解しています。
その被害は秋田県民の生活に様々な影響を与え、特に子どもたちは外出制限があったり、外遊びができなかったと聞いています。
このイベントは1日だけですが、子どもたちが元気いっぱい遊べる場所を作りたい！そう思って様々な秋田の人たちに協力を頂いて今回の開催にこぎ着けました！
「プロ野球＋〇〇」は、自分たちが日頃頑張ってプレーする野球の面白さに「＋(プラス)」してさらに盛り上がれるアクティビティや出店を準備して、みんなをお迎えしたいと思います。
見て楽しい・遊んで楽しいプロ野球コンテンツ＋お祭りのような楽しい出店で埋め尽くされた「プロ野球＋〇〇2026」外遊びを待ち望んだ子どもたちはもちろん、プロ野球ファンもそうでない人も大人も子どもも、老若男女が丸々楽しめる遊び場を秋田のみんなで仲良く作っていきましょう！
●見どころ１.：プロ野球選手のスゴさや優しさを体感できるコンテンツ
石川投手を始めとしたプロ野球選手によるキャッチボールデモンストレーションやキャッチボール指導などをプロ野球選手のスゴさを体験していただけます。他にも選手も参加するタイヤを使ったゲームなども予定しており、普段見られないプロ野球選手の和やかな表情もご覧頂けるかと思います。
●見どころ２.：お祭り体験ができるコンテンツ
お子様はもちろん、ご家族など誰でも楽しめるヨーヨーすくいや的当て、飲食ブースなど、夏の縁日を思わせるお祭りコンテンツを冬の秋田で再現します。
●見どころ３.：参加者みんなが書き込むメッセージボード
体育館入口にメッセージボードを配置。このメッセージボードには参加者に自分の目標・将来の夢を記入して頂く他、参加各選手も今年の意気込みを書き込む予定です。
※目標や夢のほか、今日の意気込み・プロ野球選手へのメッセージでも可能
※メッセージボード記入者には縁日コンテンツに参加できるチケットを配布します。
●イベント概要
[日 時] 令和８年1月４日(日) １２：００～１６：００（受付開始は１１：３０）
[主 催] 石川雅規 石山泰稚 (秋田県スポーツ大使)
[参加選手] 石川雅規投手・石山泰稚投手(東京ヤクルトスワローズ)、
石井大智投手(阪神タイガース)
[後 援] 秋田県・秋田市
[協 賛] 株式会社コニシタイヤ
[会 場] CNAアリーナ★あきた(秋田市立体育館) 〒010-0973 秋田市八橋本町六丁目12-20
[実施内容] １.プロ野球選手と体験コンテンツ：
A.選手によるキャッチボールデモンストレーション、
B.キャッチボール指導、C.タイヤ転がしゲーム
２.縁日コンテンツ：
ストラックアウト、射的ヨーヨーすくい、ガチャ、タイヤ的当て、飲食などのお
祭りコンテンツ
[募集人数・対象] ５００名
※年齢制限なくどなたでも参加可能
※プロ野球選手と体験コンテンツは、先着限定コンテンツとなり、応募フォ
ーム内で別途申込必要です。
[参加費] 無料
[備 考] 中学生以下は親同伴が必要となります。
会場内は土足で大丈夫ですが、運動しやすい靴でお越しください。
スパイク付の靴は禁止となります。
●応募方法
専用ホームページ内の応募フォームよりエントリーください。
・専用ホームページURL
https://www.plusmarumaru.com/
・専用ホームページQRコード
・応募フォームURL
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBqTmawZZHeB1dur0dwv7nrV0ZzuyYCltTY0UeA7B5cgOY4g/viewform
・応募フォームQRコード
本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先
[イベント事務局] 株式会社 東京トリップ 藤井・奥田
イベント担当：藤井 090-2465-4305 PR担当：奥田 090-8808-6002
メールでのお問い合わせは、info@plusmarumaru.com まで