お正月も利用可能に！ドッグラン開放で叶える、わんちゃんと過ごす特別な年末年始。

年末年始、わんちゃんの行き場に困らない。

GRASS岸和田WHATAWON店のドッグランは、年末年始も屋外エリアを開放しています。

帰省や連休で生活リズムが変わりがちな年末年始。

施設の休館や営業時間短縮により、

「わんちゃんを思いきり走らせてあげる場所がない！」「お散歩だけじゃ足りない！」

そんな飼い主さんの声に応える形で、GRASS岸和田WHATAWON店のドッグランは年末年始も利用可能です。

■ 年末年始も自由に“走れる場所”があります

WHATAWON内にある屋外ドッグランは、開放感のある人工芝スペース。

連休中は、

・お散歩時間が短くなりがち

・来客や帰省で生活リズムが変わる

・犬のストレスが溜まりやすい

という課題があります。

「年末年始でも、わんちゃんがのびのび過ごせる場所を残したい」そんな思いから、今回の年末年始開放を決定しました。

■ 年末年始ドッグラン開放について

今回ご利用いただけるのは、屋外のドッグランエリア。

空がひらけた開放感のある人工芝スペースで、小型犬から大型犬まで、サイズを問わずご利用いただけます。

初めての取り組みとなるため、ルールとマナーを大切にしながらの運用となりますが、年末年始の気分転換や、運動不足を感じやすいこの時期のリフレッシュの場として、わんちゃんと一緒に、のびやかな時間をお過ごしいただけます。

■ ドッグランご利用ルールについて（必ずご確認ください）

GRASS岸和田WHATAWON店のドッグランは、

すべてのわんちゃんと飼い主さまが安心して過ごせるよう、利用ルールを設けています。

特に年末年始はスタッフ不在での運用となるため、以下のルールを必ずご確認のうえご利用ください。

＠grass_kishiwada

【ご利用いただけるわんちゃんについて】

・ 1年以内に狂犬病予防接種・各種ワクチン接種を受けているわんちゃん

・ 伝染性疾患、体調不良、ヒート（発情）中でないこと

・ 他の犬や人に対して著しい攻撃性がないこと

【ご利用時の基本ルール】

・ 必ず飼い主さま同伴でのご利用をお願いいたします

・ ドッグラン内では、わんちゃんから目を離さず監督してください

・ 首輪・ハーネスは着用したままご利用ください

・ 排泄物は飼い主さまが責任をもって処理してください

【禁止事項】

・ おもちゃ・食べ物の持ち込み

・ 他のわんちゃんへの無理な接触、追い回し

・ 飼い主さま同士のトラブル行為

・ 危険行為、または他の利用者の迷惑となる行為

【トラブル発生時について】

・ わんちゃん同士のケガやトラブルについて、当施設では責任を負いかねます

・ 年末年始期間中はスタッフ不在のため、トラブル対応はできません

・ すべて自己責任でのご利用となりますことをご了承ください

※ドッグランの詳しい利用ルール・アプリ登録方法については、

WHATAWON公式サイト「ドッグラン利用案内」ページをご確認ください。

■ ご利用にあたっての注意事項

※12月31日～1月2日は施設休館日となります。

※上記期間はスタッフの常駐はございません。トラブル等の対応はできかねます。

※年末年始にご利用いただけるのは【屋外ドッグランのみ】となります。

※ドッグランのご利用には【専用アプリ】が必要です。

（▼ 詳細は下記の施設案内をご確認ください。）

年末年始のひととき、

わんちゃんとのお出かけ先のひとつとして、ぜひご利用ください。

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

