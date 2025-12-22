総勢60名のVTuberたちが激突！「CoA VTuber 無限コンボ決闘祭vol.3」開催！

株式会社PINES

Nuverseが手がける魔法と機械のコンボアクションRPG『クリスタル・オブ・アトラン（CoA）』。その注目タイトルを舞台に、総勢60名のVTuberがコンボ（イベントポイント）を競い合う大型イベント「CoA VTuber 無限コンボ決闘祭」の第3弾が開催され、大きな盛り上がりを見せました。

イベント運営は株式会社GameWith、株式会社PINESが運営するVTuber専門のインフルエンサーマーケティング事業AttendMeが共同で行いました。

イベント公式サイト：https://lp.gamewith.jp/CrystalofAtlan/vutuber_vol3

・『クリスタル・オブ・アトラン（CoA）』とは

PC(Windows・Steam)・スマートフォン・PS5・Epic Games Storeに対応する本作は、空中コンボを組み込んだ多彩な連続攻撃による、爽快感あふれるアクションが最大の特徴。スピーディーなバトルと高い操作性により、迫力ある戦闘を存分に楽しめます。

プレイヤーは仲間と協力して高難度コンテンツに挑戦できるほか、同一サーバーのプレイヤーとギルド「艦隊」を結成し、大規模戦闘となるGvGに参戦することも可能。友人とともに遊びながら盛り上がれる点も、本作ならではの魅力です。

さらに、「CoA VTuber 無限コンボ決闘祭vol.3」の開催にあわせて、新職業「グレイシエッタ」が実装。イベント終了直後の12月18日からは、クリスマスイベント「ウィンターフェスティバル」も開催されるなど、季節に合わせた展開も充実しています。

継続的に新コンテンツが追加される積極的な運営姿勢により、長く遊び続けられるタイトルとして、今後の展開にも注目が集まるタイトルです。

クリスタル・オブ・アトラン公式サイト：https://coa.nvsgames.com/ja-JP

本イベントには総勢60名のVTuberが参加。約600回に及ぶ配信を通じて、『クリスタル・オブ・アトラン』の魅力を多角的に発信し、視聴者を巻き込みながら大きな注目を集めました。さらに、60本以上のショート動画も投稿され、配信とショート動画をあわせた累計再生回数は70万回を突破。マルチプレイ対応タイトルならではの視聴者参加型の取り組みとして、大きな話題を呼びました。

参加VTuberたちは、「新職業グレイシエッタへの覚醒」や「期間限定イベントのビンゴチャレンジへの挑戦」、「リスナーと協力してマルチプレイコンテンツに挑む参加型配信の開催」など、多彩なミッションに挑戦しながらコンボ（イベントポイント）を獲得。コンボ数ランキング上位を目指し、配信内外で熾烈な競争が繰り広げられました。さらに、上位入賞者には豪華賞品が贈られるなど、イベントは終始熱気に包まれました。

そして、気になる最終結果は――。

11月27日に開幕した「CoA VTuber 無限コンボ決闘祭vol.3」は、12月17日をもってついに閉幕し、最終コンボ結果が発表されました。

熾烈な競争を制し、縫目きなこさんが見事優勝に輝きました。続く2位には月乃きのさん、3位には星園ゆいさんがランクインし、上位争いは最後まで手に汗握る展開に。見事優勝を果たした縫目きなこさんには、賞金10万円に加え、『クリスタル・オブ・アトラン』の限定フィギュアが贈呈されます。

数多くの配信が行われた本イベントでは、参加VTuberそれぞれの個性あふれるプレイや名シーンが次々と誕生し、大きな盛り上がりを見せました。本決闘祭の熱戦の中から、本記事では上位入賞を果たした3名のVTuberをピックアップし、その活躍を詳しく紹介していきます。

3週間で頂点へ。縫目きなこさんが切り開いたクリスタルオブアトラン新規プレイヤーの道

クリスタルオブアトランには、プレイすればするほど強くなれるコンテンツが数多く用意されています。

毎日アイテムがもらえる「補給袋」やデイリーミッション、時間で回復するSPを消費して挑戦できる各種ステージなど……日課的に遊ぶことで報酬を獲得できる要素が盛りだくさんです。

「それだと、先にプレイを始めたプレイヤーが圧倒的に有利なのでは？」

そう思う方も少なくないかもしれません。しかし、その常識を見事に覆したのが、今回のイベントで優勝を果たした縫目きなこさんです。

今回のイベントは、新規プレイヤーと既存プレイヤーが入り混じって開催されました。参加者の中には、前回イベントで上位入賞を果たした強豪プレイヤーの姿もちらほら。一見すると非常に不利な状況に見えますが、きなこさんは驚異的なやり込みによって、見事優勝の座に輝きました。

きなこさんは3週間のイベント期間中、合計45回、時間にして120時間以上にも及ぶCoA配信を実施。既存プレイヤーに引けを取らない勢いで、クリスタルオブアトランのさまざまなコンテンツを網羅していきました。

例えば、メインストーリー攻略だけでなく、サブクエストの制覇や新キャラクターの作成、複数の職業でのプレイなど……少し触っただけでは到達できないレベルのやり込み要素まで、他プレイヤーと比較にならないほど深く楽しんでいます。

また、今回のイベントをきっかけにクリスタルオブアトランを始めた方は、イベント参加者・視聴者を問わず大勢いました。その多くが夢中になって長時間プレイしている様子からも、クリスタルオブアトランが新規プレイヤーを強く引き込む魅力にあふれた名タイトルであることがよく分かります。

「リリース時に始められなかったし、今からプレイしても楽しめるか不安……」

そんな方も、どうぞ安心してください。縫目きなこさんのように、始めてから数週間でトッププレイヤーになることも決して夢ではありません。もちろん、トップに到達した後も、やり込み要素は無限に広がっています。

終わることのないクリスタルオブアトランの世界へ、あなたも飛び込んでみませんか？

縫目きなこさんのYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCt0b7yMwiWai0cryTh4eQDw

クリスタルオブアトランの今がわかる、月乃きのさんが発信するCoA最前線

クリスタルオブアトランでは、期間限定イベントの開催や新要素の実装が常に行われており、プレイヤーの前には次々と新しいコンテンツが登場していきます。こうした環境下では、最新情報をいち早く把握し、誰よりも早く挑戦していく姿勢が攻略の鍵を握ると言って差し支えないでしょう。

そんな中、2位入賞を果たした月乃きのさんは、クリスタルオブアトランの最新情報を逃さずキャッチするトッププレイヤーの一人です。ほぼ毎日配信を行うきのさんは、新コンテンツを自ら体験しながら、その内容を丁寧に発信し続けています。

特筆すべきは、情報発信の分かりやすさです。配信タイトルやサムネイルには内容が一目で分かるよう工夫が施されており、最新情報を求めるプレイヤーが目的の配信にたどり着きやすくなっています。こうした姿勢が、多くの視聴者から支持を集める理由の一つとなっているのではないでしょうか。

事前ダウンロードの段階で800万人以上が登録をしていたクリスタルオブアトランには、新情報を求めるプレイヤーも数多く存在します。きのさんの配信には、そうしたプレイヤーたちが集まり、新要素の解説や攻略の様子をリアルタイムで見届けています。その光景は、まさにクリスタルオブアトランの“最前線”そのものと言えるでしょう。

また、配信中はゲームに関する質問も常時受け付けており、攻略に詰まった場面や新コンテンツの詳細についても気軽に尋ねることができます。トッププレイヤーでありながら、視聴者一人ひとりに寄り添う姿勢も、きのさんの大きな魅力の一つです。



クリスタルオブアトランの最前線を走り続ける月乃きのさん。その配信は、情報収集の場であると同時に、多くのプレイヤーにとって心強い道しるべとなっているようです。

月乃きのさんのYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UClvlfA9ieso6LS2vAz8lTkg

みんなで遊ぶから面白い。星園ゆいさんが伝えるクリスタルオブアトランの魅力

ゲームをプレイするうえで大切なのは、ただ強くなることを目指すだけではありません。

何よりも重要なのは、やはり「楽しく」プレイすることではないでしょうか。

クリスタルオブアトランは、ひとたびプレイを始めると、つい長時間遊んでしまうほどの病みつき度を持つゲームタイトルです。普通にプレイするだけでも十分に楽しめますが、より一層その魅力を味わうために、「マルチプレイ」に挑戦してみてはいかがでしょうか。

本イベントで3位に入賞した星園ゆいさんは、イベント期間中に行った約20回の配信すべてで、視聴者の皆さんと一緒にマルチプレイを楽しむ「参加型配信」を実施していました。

クリスタルオブアトランのマルチプレイコンテンツは種類の豊富さが大きな特徴であり、本作を語るうえで欠かせない魅力のひとつです。

ゆいさんの参加型配信では、新職業「グレイシエッタ」を使用し、さまざまなマルチプレイコンテンツに挑戦する姿が多く見られました。過去のイベントにも参加しており、クリスタルオブアトランのプレイ歴が長いゆいさんの配信には、既存プレイヤーの視聴者も数多く集まります。

みんなで新要素に触れながらワイワイと遊ぶその様子は、クリスタルオブアトランならではの楽しみ方を発信する、非常に魅力的な空間を作り上げていました。

これからクリスタルオブアトランを始めようと考えている方は、ぜひ親しい友人を誘って、一緒に冒険を始めてみてはいかがでしょうか。

星園ゆいさんのYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCK-Ijqv_rL0q4TDKPfZQz3A

『クリスタル・オブ・アトラン』最新情報はこちらよりチェック！

公式サイト：https://coa.nvsgames.com/ja-JP

X：https://x.com/CoA_Official_JP

公式Discordサーバー：https://discord.com/invite/tWEcmGhWgv

Youtube：https://www.youtube.com/@CoA_JP



『クリスタル・オブ・アトラン』のダウンロードはこちら

App Store：https://apps.apple.com/sg/app/crystal-of-atlan/id6453111576?mt=8

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hermes.p6gameos&pcampaignid=web(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hermes.p6gameos&pcampaignid=web)

PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP6477-PPSA24519_00-0385257068982834/

Epic Games Store：https://store.epicgames.com/ja/p/crystal-of-atlan-c5f8b3

Windowsダウンロード：https://coa.nvsgames.com/ja-JP

Steam：https://store.steampowered.com/app/3839850/_/



AttendMeでは企業向けにVTuberを活用したインフルエンサーマーケティングを提供しています。ゲームタイトルに最適な人選やイベント向けのキャスティング、大規模なインフルエンサーの動員を企画から実施まで一括で対応できます。

詳細については下記連絡先よりお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 株式会社PINES

株式会社PINESはSNSを活用した広告に特化したマーケティング会社で総SNSフォロワー2500万人、2000名以上のVTuberと提携したインフルエンサーマーケティング事業AttendMeの運営や人気インフルエンサーのオリジナルグッズが手に入るオンラインガチャ「TaPrize」を運営しています。

メールアドレス: ito@pinescorporation.com

ウェブサイト: https://pines.work/

提供：Nuverse