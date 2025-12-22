脳トレ問題集Vol.3が登場！誰でも楽しく挑戦できる脳活

株式会社西日本新聞社

西日本新聞で好評連載中の「脳活新聞」。その人気企画から生まれた脳トレ問題集は、Vol.1・Vol.2に続く「脳トレ問題集Vol.3」が新登場しました。

西日本新聞セレクトモールでは、「脳トレ問題集 Vol.3」を 5部・10部・100部セットで販売するほか、Vol.1・Vol.2・Vol.3の3冊セットにファディドリップコーヒー2箱をセットにした商品もご用意しています。

脳トレ問題集シリーズには、初心者から上級者まで幅広く楽しめる多彩な問題を収録。公民館や高齢者施設の脳トレタイム、病院での待ち時間、家族や友人と集まってワイワイ解き合うなど使い方はいろいろ。また、コーヒーを飲む習慣は認知機能の維持につながるとして注目されています。

楽しみながら無理なく続けられる「脳活習慣」を、ぜひこの機会に始めてみませんか。

商品内容

脳トレ問題集Vol.3

■脳トレ問題集Vol.3 コンテンツ例

・漢字パズル

・熟語連想

・クロスワードパズル

・穴埋め計算

・お金計算

・足し算ピラミッド

・マッチ棒パズル

・間違い探し etc

問題は多数収録！解答は抜き出すことができます。

■ファディドリップコーヒー

ファディコーヒーの最大の特徴は「鮮度」。ファディでは焙煎工場の奥に包装ラインを設け、芳香成分を残すことなくパッキングしています。

販売価格

コーヒーを飲む習慣は認知症予防の観点からも注目されています。

■脳トレ問題集Vol.3 セット

5部セット：2,000円

10部セット：3,500円

100部セット：20,000円

※Vol.1・Vol.2につきましても同一価格です。

※全て税込価格です。

問題集セット(Vol.1・Vol.2も5部、10部、100部セットがございます)

■脳トレ問題集Vol.1、Vol.2、Vol.3 & ファディドリップコーヒー2箱セット

【セット内容】

脳トレ問題集 vol.1、Vol.2、Vol.3、ファディドリップコーヒー2箱（1箱：8g×6袋入り）

2,820円(税込)

脳トレ問題集Vol.1・Vol.2・Vol.3＋ファディドリップコーヒー2箱

詳細は西日本新聞セレクトモールをご覧ください。

https://store.nishinippon.co.jp/category/NOUKATSU/

商品概要

■脳トレ問題集Vol.1・Vol.2・Vol.3

体裁： タブロイド判・全32ページ

発行： 西日本新聞社 メディアビジネス局

制作： 西日本新聞プロダクツ

■ファディドリップコーヒー

クオリティファディブレンド：1箱、８g×6袋入り

フローラルモカブレンド：1箱・8g×6袋入り

賞味期限：製造より一年間

保存方法：直射日光、高温多湿はさけて保存してください

使用上の注意：開封後はすぐにお使いください

製造：極東ファディ株式会社

ご注意：お湯を注ぐ際またはドリップを取り除く際のヤケドにはご注意ください。