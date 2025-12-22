¡Ö#¤«¤ï¤µ¤¿ä¤·¥á¥·¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº¿Ê½Ð4Å¹ÊÞÅù¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª12·î26Æü(¶â)¤Ë¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ù¤Ë¤ÆºÇ½ª¿³ºº¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡Àîºê»ÔÆâ°û¿©Å¹Åù¤Î¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»ÔÌ±ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¥°¥é¥ó¥×¥êÅ¹ÊÞ¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Ö¤«¤ï¤µ¤AKINAI AWARD #¤«¤ï¤µ¤¿ä¤·¥á¥·¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¡£
¡¡º£²ó¤Ï°ìÈÌÉôÌç¡¦¥¹¥¤ー¥ÄÉôÌç¤Ë»ÔÆâ115Å¹ÊÞ¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¤¢¤ê¡¢10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¹ÊÞ¤Ç¿ä¤·¥á¥·¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿»ÔÌ±Åù¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î°ì¼¡ÅêÉ¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢·×5,494·ï¤ÎÅêÉ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢·ë²Ì¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤Ï³ÆÉôÌç£²Å¹ÊÞ¤Î·×£´Å¹ÊÞ¤Î¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢º£²ó¿·Àß¤Î¥Ç¥«±Ç¤¨ÆÃÊÌ¾Þ¡Ê°ìÈÌÉôÌç¡Ë¡¦±Ç¤¨ÆÃÊÌ¾Þ¡Ê¥¹¥¤ー¥ÄÉôÌç¡Ë¤Ç£²Å¹ÊÞ¤òÆÃÊÌ¾Þ¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¿³ºº¤ò12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ù¡ÊÃæ¸¶¶è¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ø³«¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤ÎÀìÌç²È¡Ê£´Ì¾¡Ë¤Ë¤è¤ë¼Â¿©¿³ºº²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢£´Å¹ÊÞ¤ÎÃæ¤«¤é°ìÈÌÉôÌç¤È¥¹¥¤ー¥ÄÉôÌç¤Îº£Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Æü¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÈÆÃÊÌ¾Þ¤ÎÉ½¾´¼°¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¡ºÇ½ª¿³ºº¿Ê½ÐÅ¹ÊÞ¡¦ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾ÞÅ¹ÊÞ ¡ÊÉôÌçÊÌ¡¦Å¹Ì¾¸Þ½½²»½ç¡¦²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡Ë¡Ê£±¡Ë°ìÈÌÉôÌç
»¾´ô¤¦¤É¤ó½¡¡Ê¤à¤Í¡Ë
(Â¿Ëà¶èÅÐ¸Í)
¤«¤·¤ïÅ·¤Ö¤Ã¤«¤±
850±ß
Tosaka-naDining Gosso(¤È¤µ¤«ー¤Ê¤À¤¤¤Ë¤ó¤°¤´¤Ã¤½) ÉðÂ¢¾®¿ùÅ¹
(Ãæ¸¶¶è¾®¿ùÄ®)
ÀÐ¾Æ¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À
759±ß
¡Ú¥Ç¥«±Ç¤¨ÆÃÊÌ¾Þ¡Û
´ä¶ð
(Ãæ¸¶¶èÌÚ·î)
¤È¤í¤±¤ëÂçÄ¹¤Ê¤¹
Å·¤¶¤ë¶¾Çþ
1,380±ß
¡Ê£²¡Ë¥¹¥¤ー¥ÄÉôÌç
TALUTO DOT COFFEE(¤¿¤ë¤È¤É¤Ã¤È¤³ー¤Òー)
¡ÊÃæ¸¶¶è¾å¿·¾ë¡Ë
¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥È
580±ß
TETO-TEO(¤Æ¤È¤Æ¤ª)
¡Ê¹âÄÅ¶è¹Â¸ý¡Ë
¤¦¤ß¤¿¤Æ¤¿¤Þ¤´¥×¥ê¥ó
680±ß
¡Ú±Ç¤¨ÆÃÊÌ¾Þ¡Û
TALUTO DOT COFFEE(¤¿¤ë¤È¤É¤Ã¤È¤³ー¤Òー)
¡ÊÃæ¸¶¶è¾å¿·¾ë¡Ë
¥ì¥â¥ó¥¿¥ë¥È
580±ß
£²¡¡ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¡Ê¸ø³«¡Ë
¡Ê£±¡ËÆü»þ¡¡£±£²·î£²£¶Æü¡Ê¶â¡Ë£±£±:£°£°～£±£³:£±£µº¢
¡Ê£²¡Ë¾ì½ê¡¡¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ù¥¢¥¯¥¢¥É¥í¥Ã¥×¡ÊÃæ¸¶¶è¿·´Ý»ÒÅì3ÃúÌÜ1135-1¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÅìÆüËÜ¡¦ÅìµþµÞ¹ÔÅÅÅ´¡ÖÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬
¡Ê£³¡ËÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ú ¿©¤ÎÀìÌç²È£´Ì¾¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤Ë»Ä¤Ã¤¿£´Å¹ÊÞ¤Î¿ä¤·¥á¥·¤ò¼Â¿©¿³ºº¡ª
¡¡ (ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¥á¥Ë¥åー¤â¼Â¿©)
¡¡¢Í º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ü¤ó¤´¡×Åù¤Î¿·µ¬»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¾®ÁÒ¿ÂÀÏº»á¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡ª
¡ú ¼Â¿©¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·èÄê¡ª¡¡É½¾´¼°¤ò³«ºÅ¡ª¡ª
¡ÚÅöÆü¤ÎÍ½Äê¡Û
- ¥¹¥¤ー¥ÄÉôÌç¡¦°ìÈÌÉôÌç¡¡ÆÃÊÌ¾Þ ¿³ºº°÷¼Â¿©
- ¥¹¥¤ー¥ÄÉôÌç¡¦°ìÈÌÉôÌç¡¡¾å°Ì£²Å¹ÊÞ ¿³ºº°÷¼Â¿©¿³ºº
- ³ÆÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦½à¥°¥é¥ó¥×¥êÈ¯É½
- É½¾´¼°
¡Ú¿³ºº°÷¡Û
°ÀÈÓ¸¶ Íýºé(¤¢¤¤¤Ï¤é ¤ê¤µ)
¥¢¥¤¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò/¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£
¡Ö¤ª¤È¤ê¤è¤»¥Í¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¡¢¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤ò±¿±Ä¡£
¾åÅç °¡µª(¤«¤ß¤·¤Þ ¤¢¤)
µÜÁ°¶èÍÇÏºß½»¡£ÎÁÍý²È¡£
½÷À»ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ç¤Î¥ì¥·¥ÔÄó¶¡¡¢¥«¥Õ¥§¤ä´ë¶È¤Î¥ì¥·¥Ô´Æ½¤¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£
¡Ö¥¥åー¥Ôー£³Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¡£
¥¯¥Ã¥¯°æ¾å(¤¤¤Î¤¦¤¨)
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥¯¥ë¡×¤È¤·¤Æ1999Ç¯¤è¤ê³èÆ°¡£
¼ñÌ£¤ÎÎÁÍý¤¬¹â¤¸¡¢ÎÁÍý´Ø·¸¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£
·Ý¿Í³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¿©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤äÎÁÍý¶µ¼¼¹Ö»Õ¡¢¿©¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÅùÉý¹¤¯³èÌö¡£
¡ãº£²ó½é»²²Ã¡ä
¾®ÁÒ ¿ÂÀÏº(¤ª¤°¤é ¤·¤ó¤¿¤í¤¦)
Ãæ¸¶¶èºß½»¡£³ô¼°²ñ¼ÒÀ¸»º¼ÔÄ¾Çä¤Î¤ì¤ó²ñ¼èÄùÌò
JAPAN Venture Awards 2012¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ ÈïºÒÃÏ»Ù±çÆÃÊÌ¾Þ¡×¡ÊÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿À¸»º¼Ô¤Î¾¦ÉÊÈÎÇä¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾®ÇäÅ¹¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÅìËÌÉü¶½»Ù±ç¤Î´Ä¤ò¹¤²¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡Ë
¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¶½¤·¡×¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ÇÁ´¹ñ¤Î±Ø¥Ê¥«¡¢¾¦¶È»ÜÀßÅù¤ËÈ¬Å·Æ²¤ò¤Ï¤¸¤á24Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£¿©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥Ï¥Ã¥Ôー¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¡Ú¹ÔÎó¤¬½ÐÍè¤ë¡Ø¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ü¤ó¤´¡Ù¡Û½é¤Î¸ø¼°¡É¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñ¡É¡Ø¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ü¤ó¤´¡Ù¤òÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¿·µ¬»ö¶È¤Î»Å³Ý¤±¿Í¡£
¡Ê£´¡Ë¼çºÅÅù
¡¡¼çºÅ¡§Àîºê»Ô
¡¡¶¨ÎÏ¡§¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ù¡¦¤Ê¤«¤Ï¤é¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦Í¸Â²ñ¼Ò¤Ä¤«¤µ¥µ¥ó¥×¥ë
¡Ê£µ¡Ë¤½¤ÎÂ¾
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¤ÎÃó¼Ö¾ì¡¦ÃóÎØ¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¤Î¸òÄÌµ¡´ØÅù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸æÍè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤«¤ï¤µ¤¿ä¤·¥á¥· ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡https://kawasaki-akinai.com/
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ
¤¼¤Ò¡¢¸æÍè¾ì¤Î¾å¡¢¼èºà¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¸æ°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
ÎáÏÂ7Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë17:00¤Þ¤Ç¤ËÌä¹ç¤»Àè¤Þ¤Ç¸æÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìä¹ç¤»Àè
Àîºê»Ô·ÐºÑÏ«Æ¯¶É´Ñ¸÷¡¦ÃÏ°è³èÎÏ¿ä¿ÊÉô¡¡ÌðÅÄ
ÅÅÏÃ¡¡044-200-2353