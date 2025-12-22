一般社団法人 日本ソサイチ連盟【ソサイチ日本代表】#RoadTo2027｜候補選手発表（第1クール）

一般社団法人 日本ソサイチ連盟

日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。

2027年の世界大会へ向け、ソサイチ日本代表は再始動いたします。

継続的な活動を行うことで強化を図り、2027年の世界大会で優勝を目指します。

2027年世界大会へ向けて。

2026年第1クールの候補メンバーを発表いたします。

※2027年に向けたロードマップ、スタッフのコメントなどは下記リリースをご参照ください。

リリース：【ソサイチ日本代表】#RoadToNext｜今後の活動方針について(https://football7society.jp/blog/news/30469/)

『ソサイチ日本代表が世界王者になる』

ソサイチ日本代表の活動には多額の資金を要します。

ひとりでも多くの方にご支援いただけますよう、引き続きの応援のほど何卒よろしくお願いいたします。

※

選考に関するご質問にはお答えすることが出来ません。

監督、コーチ、スタッフへの直接のご連絡はご遠慮ください。

■第１クール｜ソサイチ日本代表 候補選手

■第１クール

2026/1/24（土）12:00－14:30

＠J-SOCIETY FOOTBALL PARK 多摩

【GK】

深谷 圭佑｜FUKAYA KEISUKE｜FUKUOKA CITY24

宮前 壱爽｜MIYAMAE ISSA｜VOLVER OSAKA

河村 樹｜KAWAMURA MIKI｜MIGHTY FC

竹内 槙吾｜TAKEUCHI SHINGO｜てくてくキッカーズ

【FP】

伊豆川 泰生｜IZUGAWA TAISEI｜ELAGUA TOKYO

横山 航河｜YOKOYAMA KOUGA｜VOLVER OSAKA

西元 耀星｜NISHIMOTO YOUSEI｜MIGHTY FC

森保 陸｜MORIYASU RIKU｜FC LISEM SOCIETY

加藤 威吹樹｜KATO IBUKI｜新世界制覇

上田 力樹｜UEDA RIKI｜LAZO YOKOHAMA

永田 来樹｜NAGATA RAIKI｜VOLVER OSAKA

藤村 海大｜FUJIMURA KAITO｜FC Nirvana

しげ｜SHIGE｜FC LISEM SOCIETY

阿部 正紀｜ABE MASANORI｜ELAGUA TOKYO

箱崎 裕也｜HAKOZAKI YUYA｜VOLVER OSAKA

中村 駿介｜NAKAMURA SHUNSUKE｜N

田村 佳翔｜TAMURA KASHO｜LAZO YOKOHAMA

佐々木 亜門｜AMON SASAKI｜AC.HAKATA2020

菅野 湊斗｜KANNO MINATO｜てくてくキッカーズ

濱口 草太｜SOUTA HAMAGUCHI｜福山シティソサイチクラブ

細川 空雅｜HOSOKAWA KUGA｜プラムワン

宮内 俊輔｜MIYAUCHI SHUNSUKE｜TOKISAI SHIN ANJO

桜木 蒼斗｜SAKURAGI AOTO｜VOLVER OSAKA

荒井 友斗｜ARAI YUTO｜ELAGUA TOKYO

圓乗 健介｜ENJO KENSUKE｜プラムワン

谷田 光｜TANIDA MITSURU｜N

氏橋 寛｜UJIHASHI KAN｜ELAGUA TOKYO

佐々木 僚太｜SASAKI RYOUTA｜VOLVER OSAKA

濱本 和希｜HAMAMOTO KAZUKI｜VOLVER OSAKA

縣 翔平｜AGATA SHOHEI｜プラムワン

盛本 啓太｜MORIMOTO KEITA｜てくてくキッカーズ

ソサイチ日本代表2026スケジュール

2026/3/20（金祝）

F-CHANNEL CHAMPIONS CUP｜視察

＠ZOZO PARK HONDA FOOTBALL AREA

■第2クール

2026/4/29（水祝）

＠時間場所未定

2026/5/3－5

F7SL CHAMPIONS CUP（全国大会）｜視察

2026/6/7（日）

＠時間場所未定

■第3クール

2026/7/20（月祝）

＠時間場所未定

2026/8/11（火祝）

＠時間場所未定

2026/9/21（月祝）ｰ23（水祝）のどこか

＠時間場所未定

■第4クール

2026/10/12（月祝）

＠時間場所未定

2026/11/3（火祝）or 11/23（月祝）

＠時間場所未定

ーーーーーーー

2027/8月～9月頃（予定）

F7 WORLD CHAMPIONSHIP 2027

※スケジュールは変更になる場合がございます。

※会場までの交通費や宿泊費など国内の移動に係る費用などは全て選手自己負担となります

※2027年の活動に関しては決まり次第、発表いたします

選出資格

・日本国籍を保有していること

・ソサイチリーグに参戦している選手であること

・ソサイチに情熱を持って取り組めること、またソサイチの普及に励むことができること

・日本ソサイチ連盟の取り決めなどに従えること

※メンバー選出は都度行い、その都度発表をさせていただきます。

『選手へ求める』７つの要素

１.フィットネス強度

球際、スプリントの強度・質

２.柔軟性・連動性

味方との繋がり

味方、相手、スペースを認知した連携、理解

３.オリジナリティ

代表チーム、組織の中で発揮出来る個性、武器

４.メンタリティ

ポジティブ、諦めず周りを巻き込むタフネスさ

５.献身性

攻守、ピッチ内外、自分、味方の為に動ける

６.継続性・積極性・情熱

ソサイチに取り組む、関わる姿勢

７.リスペクト

ソサイチ界、日本代表活動、他競技、関わる人へのリスペクトを持って活動出来る

ソサイチ日本代表チームは、新たな歴史の幕を開けようとしています。

私たちの目標は明確です。今後の2年間で世界最高レベルで戦い、勝利できるチームを構築することです。

規律と知性、情熱と結束力にあふれ、アイデンティティと目的意識、そして誇りを持ってプレーする、日本を代表するようなチームを目指します。

その他

その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://j-society.com/japan-football7/)をご参照ください。

ソサイチとは？：http://j-society.com/society

一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/

FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/