ペット用品市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.30％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ペット用品に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「ペット用品レポート」ではペットの人間化、オムニチャネル流通の進化、サプライチェーンのレジリエンス強化の必要性により、急速に進化するペットアクセサリのエコシステムについて取り上げるほか、詳細なセグメンテーション分析により、製品チャネル・価格・材料の動態を明らかにし、研究開発の優先順位付けやチャネル特化型市場投入戦略の指針となるべきものなどを提供します。
世界のペット用品市場規模は、2024年に110億1,000万米ドルと評価され、2025年の116億9,000万米ドルから2032年には179億6,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/report/ires1861427-pet-accessories-market-by-animal-type-product.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・サステイナブル方法で調達された竹繊維を使用したペットベッドへの消費者嗜好の高まり（内蔵ヒーター付き）
・ペットの健康状態をリアルタイムで把握できるGPS追跡・健康モニタリング機能付きスマート首輪の急速な普及
・交換可能なパネルとデザイナーズパターンを備えたカスタマイズ可能な3Dプリンティング犬用ハーネスへの消費者関心の急増
・ペットの品種・サイズ・年齢・遊び方の好みに合わせて厳選された、サブスクリプション形態のパーソナライズドペットトイボックスの増加
・海洋プラスチックをリサイクルしたエコフレンドリーペットグルーミング用品の登場（生分解性包装ソリューション付き）
・犬や猫向けのウェアラブルフィットネストラッカーの成長が見込まれています。モバイルコンパニオンアプリとのリアルタイム生体データ連携を記載
・双方向コミュニケーションやスナック給餌機能、活動量モニタリングを可能にするインタラクティブなAI搭載ペットカメラの需要増加
・顔認識による自動給餌量調整と食事管理分析機能を備えた多機能スマートフィーダーへの需要増加
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 ペット用品市場：動物タイプ別
・猫、犬
第9章 ペット用品市場：製品カテゴリー別
・ベッド＆家具、温熱ベッド、整形外科用ベッド、キャリーバッグ＆トラベルアクセサリ、ハードキャリーバッグ、ソフトキャリーバッグ、首輪・リード ほか
第10章 ペット用品市場：流通チャネル別
・ハイパーマーケット、スーパーマーケット、オンライン小売、ブランド公式サイト、電子商取引プラットフォームほか
第11章 ペット用品市場：価格帯別
・低価格、中価格、高価格
第12章 ペット用品市場：材料タイプ別
・布製品、革、プラスチック など
第13章 ペット用品市場：地域別
第14章 ペット用品市場：グループ別
第15章 ペット用品市場：国別
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ペット用品市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に110億1,000万米ドル、2025年には116億9,000万米ドル、2032年までには179億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.30%です。
