日本の炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス市場：調査レポート、需要、市場規模、発展、メーカー別シェア、成長、トレンド、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年12月に調査レポート「日本の炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス市場：タイプ別（SiCディスクリートデバイス、SiCパワーモジュール）、電圧レンジ別（低電圧、中電圧、高電圧）、用途別（自動車、産業、民生用電子機器、通信、エネルギー・電力、航空宇宙・防衛、医療機器）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025年～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは、日本の炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本の炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス市場概要
日本の炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス市場は、同国のパワー半導体産業において急速に成長している分野であり、電気自動車、産業機器、エネルギーシステム、再生可能エネルギーインフラで使用されるSiCディスクリートデバイスやパワーモジュールといった高効率部品に注力している。SiCデバイスは、高電圧動作の実現、エネルギー損失の低減、熱管理性能の向上を可能にすることで、従来のシリコンを上回る性能を提供し、電動化および電力変換技術において不可欠な存在である。政府の支援的な政策、自動車分野における旺盛な需要、ならびに国内半導体製造能力への投資が、市場拡大を後押ししている。同市場は、電動化の進展およびエネルギー転換への取り組みの高まりを背景に、2034年までに大幅な成長が見込まれている。
Surveyreportsの専門家は日本の炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス市場に関する調査を分析し、2025年における同市場規模が1億1,560万米ドルであったことを明らかにした。さらに、日本の炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス市場は、2035年末までに7億2,550万米ドルに達する収益規模が見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約22.8％で成長すると想定されている.
Surveyreportsのアナリストによる日本の炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス市場の定性的分析によれば、高効率な電力ソリューションに対する需要の高まり、EVおよび再生可能エネルギー発電分野における急速な技術進展、電気自動車やエネルギーシステムにおける採用の加速、ならびに産業支援政策と国内半導体投資の拡大を背景として、日本の炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス市場規模は拡大すると見込まれている。同市場における主要企業としては、ローム株式会社、東芝デバイス＆ストレージ株式会社、三菱電機株式会社、富士電機株式会社、ルネサス エレクトロニクス株式会社、日立パワーセミコンダクタデバイス株式会社、株式会社デンソー、豊田自動織機 半導体事業部、パナソニック セミコンダクターソリューションズ、住友電気工業株式会社が挙げられる。
目次
● 日本の炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本の炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
