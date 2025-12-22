こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【鎌倉女子大学短期大学部】授業の一部をオンデマンドで受けられる「DX時間割」を2026年4月より導入 ―DXが広げる時間のゆとり。学びと学生生活をもっと豊かに。―
鎌倉女子大学短期大学部（神奈川県鎌倉市 学長：福井一光）初等教育学科が、2026年4月より、授業の一部をオンデマンドで受けられる「DX時間割」を導入します。短期大学部に併設されている通信教育課程e-learning courseの授業を利用し、一部の授業をオンデマンドで受講することで、学生それぞれの生活スタイルに合わせた時間割を組むことが可能になります。
鎌倉女子大学短期大学部初等教育学科の学び方が2026年4月より大きく広がります。通常、すべての授業は対面で行われますが、「DX時間割」を導入することにより、学生自身が「いつでも、どこでも、何度でも」学修できるオンデマンド科目を選択し、個別最適な学修環境を実現しながら、学修の質を高め、深い学びに至るDX効果が期待できます。
また、学生にゆとりあるキャンパスライフをもたらすとともに、時間割に固定されない実践的な学びに挑戦することもできます。インターンシップやボランティア活動への参加や、学科独自の特別講座も開設し、学生同士のグループアクティビティも奨励しながら自己啓発力を高める時間として活用できます。
自由時間を確保しながら二年間で小学校教諭、幼稚園教諭、保育士の免許・資格を取得することができるため、仕事や子育てをしながら学びたい方にも最適なカリキュラムであり、それぞれの生活スタイルや目標に合わせて学べる柔軟な教育の場が実現できます。
■鎌倉女子大学短期大学部「DX時間割」特設サイト
https://www.kamakura-u.ac.jp/faculty/curriculum_dx/index.html
▼本件に関する問い合わせ先
鎌倉女子大学 入試・広報センター
TEL： 0467-44-2117
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
