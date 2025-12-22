プレス発表「島根県とDX推進による地域産業の活性化に関する連携協定を締結」

独立行政法人情報処理推進機構


公開日：2025年12月22日



プレス発表「島根県とDX推進による地域産業の活性化に関する連携協定を締結」




島根県 丸山 知事（左）、IPA 齊藤 理事長（右）


■背景

　近年、国内外において企業競争力を維持・強化するため、デジタルトランスフォーメーション（以下、DX）の効率的な推進が不可欠となっています。

　IPAは、企業における生産性向上と競争力強化を目的に、DX推進に関する様々な施策や事業サービスを提供し、その普及展開を全国的に行っています。

　一方、島根県では「第2期 島根創生計画」に基づき「人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根」の実現を目指し、力強い地域産業づくりを目的とした「県内企業のデジタル化・DX化」に積極的に取り組んでいます。

　今回の連携協定は、IPAの提供する施策やナレッジを現場で活用しながら、ともに島根県内企業のDXを推進するものです。

■概要

　島根県内企業のDX推進、DX推進人材の育成に向け、包括的な支援を行います。

　具体的には、以下の取り組みを重点的に推進します。

県内中小企業等を対象としたDXの普及啓発・人材育成のためのセミナーやワークショップの共同開催

県内のDX推進を目的としたコンソーシアム等へIPAが参画し、DX推進を支援

DX推進人材の育成を支援するため、有識者による情報提供やDX人材育成プログラムを提供

　これらの活動にあたり、IPAが提供する以下の主要なフレームワークやナレッジを活用し、効果の最大化を図ります。

DX推進指標：企業がDXの取り組み状況を診断するためのフレームワーク

DX認定制度：DX推進の準備が整っている企業を国が認定する制度

デジタル事例データベース：企業のDX事例やノウハウを発信するデータベース

DX SQUARE：DXに関連する幅広い情報を集約し、発信するナレッジプラットフォーム

■今後の予定

　2026年2月下旬〜3月上旬にDX推進セミナーを開催

　島根県のウェブサイト等で、詳細が決まり次第、情報をお知らせしていく予定です。

■本件に関するお問い合わせ先

IPA デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部 地域プラットフォームグループ 高木・北住

E-mail region-dev@ipa.go.jp

■報道関係からのお問い合わせ先

IPA 経営企画センター 戦略コミュニケーション部 戦略コミュニケーション室 渡邉・鴨田・大矢・藤田

TEL　03-5978-7503

https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=i9_Y3MeJYe-YSe6gM34B0g%3D%3D

