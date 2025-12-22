月経カップ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.27％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、月経カップに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「月経カップレポート」では月経カップ分野に関する情報に基づいた概要：消費者の優先事項、製品安全性への期待、流通の複雑性、競争上の差別化要因に焦点を当てるほか、変化する消費者の期待、臨床的ガイダンス、小売業の変革が、月経カップ業界における製品革新、教育、流通アプローチをどのように再構築しているかについてのインサイト導き出します。
世界の月経カップ市場規模は、2024年に8億1,531万米ドルと評価され、2025年の8億6,560万米ドルから2032年には13億2,657万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1860309-menstrual-cup-market-by-distribution-channel.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・デジタル追跡アプリと連動したオーガニックコットン製月経カップの普及拡大による、個人に合わせた周期管理の実現
・サブスクリプション方式による月経カップ補充品および衛生キットの拡大（eコマースプラットフォーム経由での直接配送）
・環境に配慮した消費者層をターゲットとした、生分解性植物由来ポリマーを使用した堆肥化可能な月経カップの発売
・月経カップメーカーと医療専門家との連携による臨床試験を通じた安全性・有効性の検証
・サービスが行き届いていないコミュニティを対象とした認知向上キャンペーンの拡大により、月経カップの入手可能性と文化的受容性の向上を図る
・流量の強さやライフサイクルの段階に応じた、より良いフィット感を実現するデュアルサイズ対応の月経カップバンドルの開発
・月経カップへの抗菌性銅・銀コーティングの採用により、長時間装着時の感染リスクを最小限に抑える取り組み
・ノンバイナリーやトランスジェンダーの男性のニーズに応える、ジェンダーインクルーシブな月経カップのマーケティングに対する需要の高まり
・個人の解剖学的スキャンデータに基づくオーダーメイド月経カップの製造に向けた3Dプリント技術の採用
・インフルエンサーとの提携やソーシャルメディア教育コンテンツを活用する消費者向け月経カップスタートアップの急増
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 月経カップ市場：流通経路別
第9章 月経カップ市場：素材タイプ別
第10章 月経カップ市場：カップ容量別
第11章 月経カップ市場：カップサイズ別
第12章 月経カップ市場：エンドユーザー別
第13章 月経カップ市場：地域別
第14章 月経カップ市場：グループ別
第15章 月経カップ市場：国別
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・月経カップ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に8億1,531万米ドル、2025年には8億6,560万米ドル、2032年までには13億2,657万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.27%です。
・月経カップ分野における消費者の優先事項は何ですか？
消費者は素材の安全性、使いやすさ、快適性、洗浄手順などの属性に基づいてカップを評価しています。
・月経カップ業界における製品革新はどのように進んでいますか？
各ブランドは多様な素材オプション、洗練されたサイズ体系、改善された使用説明資料で消費者の期待に応えています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
「月経カップレポート」では月経カップ分野に関する情報に基づいた概要：消費者の優先事項、製品安全性への期待、流通の複雑性、競争上の差別化要因に焦点を当てるほか、変化する消費者の期待、臨床的ガイダンス、小売業の変革が、月経カップ業界における製品革新、教育、流通アプローチをどのように再構築しているかについてのインサイト導き出します。
世界の月経カップ市場規模は、2024年に8億1,531万米ドルと評価され、2025年の8億6,560万米ドルから2032年には13億2,657万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1860309-menstrual-cup-market-by-distribution-channel.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・デジタル追跡アプリと連動したオーガニックコットン製月経カップの普及拡大による、個人に合わせた周期管理の実現
・サブスクリプション方式による月経カップ補充品および衛生キットの拡大（eコマースプラットフォーム経由での直接配送）
・環境に配慮した消費者層をターゲットとした、生分解性植物由来ポリマーを使用した堆肥化可能な月経カップの発売
・月経カップメーカーと医療専門家との連携による臨床試験を通じた安全性・有効性の検証
・サービスが行き届いていないコミュニティを対象とした認知向上キャンペーンの拡大により、月経カップの入手可能性と文化的受容性の向上を図る
・流量の強さやライフサイクルの段階に応じた、より良いフィット感を実現するデュアルサイズ対応の月経カップバンドルの開発
・月経カップへの抗菌性銅・銀コーティングの採用により、長時間装着時の感染リスクを最小限に抑える取り組み
・ノンバイナリーやトランスジェンダーの男性のニーズに応える、ジェンダーインクルーシブな月経カップのマーケティングに対する需要の高まり
・個人の解剖学的スキャンデータに基づくオーダーメイド月経カップの製造に向けた3Dプリント技術の採用
・インフルエンサーとの提携やソーシャルメディア教育コンテンツを活用する消費者向け月経カップスタートアップの急増
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 月経カップ市場：流通経路別
第9章 月経カップ市場：素材タイプ別
第10章 月経カップ市場：カップ容量別
第11章 月経カップ市場：カップサイズ別
第12章 月経カップ市場：エンドユーザー別
第13章 月経カップ市場：地域別
第14章 月経カップ市場：グループ別
第15章 月経カップ市場：国別
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・月経カップ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に8億1,531万米ドル、2025年には8億6,560万米ドル、2032年までには13億2,657万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.27%です。
・月経カップ分野における消費者の優先事項は何ですか？
消費者は素材の安全性、使いやすさ、快適性、洗浄手順などの属性に基づいてカップを評価しています。
・月経カップ業界における製品革新はどのように進んでいますか？
各ブランドは多様な素材オプション、洗練されたサイズ体系、改善された使用説明資料で消費者の期待に応えています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ