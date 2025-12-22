怪獣×モンスター 世界中が熱狂するコラボが復活！ 『ゴジラ迎撃作戦』＆『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』 コラボ企画 2025年12月26日（金）より復活開催
兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、期間限定アトラクション『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』の復活開催に合わせ、ニジゲンノモリで運営する2つのアトラクション『ゴジラ迎撃作戦』と『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』がコラボレーションするコラボ企画を2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月・祝）まで開催することが決定いたしました。
本企画では、それぞれのアトラクションでコラボイベントを開催。それぞれのアトラクション参加者は、受付で配布される指令書もしくはクエスト依頼書を持って、双方のアトラクションを体験することで、コラボ企画限定のノベルティを手に入れることができます。
そして今回のコラボレーションを記念に描きおろしされた、『ゴジラ迎撃作戦』に登場するゴジラをモチーフとした「モンハン風ゴジラアイコン」も再登場！ニジゲンノモリの人気アトラクション『ゴジラ迎撃作戦』と『モンスターハンター・ザ・フィールド』のコラボがついに実現。コラボ限定のオリジナルノベルティを手に入れるために、ニジゲンノモリへ出発しよう！
さらにコラボグッズ6種も販売中！ド迫力の怪獣×モンスターの世界を夢中になって遊びつくそう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337676&id=bodyimage1】
▲2つのアトラクションのコラボも復活！
■『ゴジラ迎撃作戦』＆『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』 コラボ企画復活開催 概要
開始：
2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月・祝）
内容：
2つのアトラクションにて、期間限定で体験できるコラボイベントを開催。
・『ゴジラ迎撃作戦』緊急指令 極秘任務No.113
『ゴジラ迎撃作戦』に入場された方を対象に、火竜「リオレウス」を討伐する極秘任務を案内。『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』にて任務に参加した方には、本コラボ企画でしか手に入らないコラボキービジュアルがデザインされたオリジナルのA5クリアファイルをプレゼント。
※『モンスターハンター・ザ・フィールド』のチケットの購入が参加条件となります
・『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』緊急クエスト 特別調査：怪獣王眠る島の鼓動
『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』に入場された方を対象に、ゴジラの口部より調査を行う緊急クエストを案内。『ゴジラ迎撃作戦』にてクエストに参加した方には、本コラボ企画でしか手に入らない『ゴジラ迎撃作戦』に登場するゴジラをモチーフとした「モンハン風ゴジラアイコン」がデザインされたオリジナルの缶バッジをプレゼント。
※『ゴジラ迎撃作戦』のセットチケットの購入が参加条件となります
■『ゴジラ迎撃作戦』＆『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』 コラボグッズ 概要
場所：
「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラショップ/モンスターハンター・ザ・フィールドショップ
営業時間：
平日10:00～18:00、土日祝10:00～20:00/10:00～18:00
商品：
（1）ステッカー／330円（税込）
（2）アクリルキーホルダー（アイコン）／715円（税込）
