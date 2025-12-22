トリプティーク弦楽アンサンブル教室（上野・御徒町） 開校のお知らせ
株式会社スリーシェルズは、所属のオーケストラ・トリプティークによる新規事業として「トリプティーク弦楽アンサンブル教室」（上野・御徒町）を2025年11月22日に開校したことを12月22日に発表しました。
プロ奏者として活躍する講師と一緒に演奏する喜び
東京都台東区に、少人数制弦楽アンサンブル教室「トリプティーク弦楽アンサンブル教室」が開校しました。トリプティーク弦楽アンサンブル教室（所在地：東京都台東区東上野：JR御徒町駅から徒歩3分）は、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスを対象とした講師参加型少人数制アンサンブルレッスンを主軸とした弦楽器教室です。本教室の最大の特徴は、従来の個人レッスン中心の音楽教室とは異なり、講師が演奏に加わる実践的なアンサンブル形式を採用している点です。生徒2～3名＋講師1名による三重奏・四重奏を中心に、合奏の楽しさと技術を同時に習得できるレッスンを提供します。初心者や長年のブランクがある経験者から上級者まで幅広く対応し、室内楽にチャレンジしたい方、オーケストラより柔軟な活動を求める方、仕事帰りに音楽でリフレッシュしたい方に最適です。今後は弦楽トリオから小編成合奏への展開も予定しており、音楽仲間と共に成長できる環境を整えてまいります。入会金・設備費は無料で、気軽に始められる体験レッスンも予約制で実施中です。
教室名：トリプティーク弦楽アンサンブル教室
所在地：〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目14-9 なかじまビル302号室
（JR御徒町駅 徒歩3分、東京メトロ仲御徒町駅 徒歩2分）
対象楽器：ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス
対象者：初級～中級程度、上級者（初心者・ブランクあり経験者歓迎）
主なコースと料金（1人当たり、税込）
アンサンブルコース（生徒2～3名＋講師1名、45分レッスン）
月1回：4,000円
月2回：7,500円
体験レッスン：1,000円
単発レッスン：4,000円
特別個人レッスンコース（講師との二重奏または個人、60分レッスン）
月1回：6,000円
月2回：12,000円
体験レッスン（45分）：2,000円
単発レッスン：6,000円
レッスンは予約制。
オンラインショップにてチケット購入可能です。
お問い合わせ電話：070-8450-2601
メール：triptyque.string@gmail.com
公式サイト：https://triptyque.shopselect.net/
LINE：https://lin.ee/d9DmxqD（友だち追加でご相談ください）
トリプティーク弦楽アンサンブル教室は、「講師と一緒に演奏する喜び」を多くの方に届け、弦楽アンサンブルの魅力を広めてまいります。体験レッスンをおすすめいたします。
お気軽にお問い合わせください。
講師陣（一部抜粋）
ヴァイオリン 荒井智子
東京音楽大学付属高校・同大学を経て同大学院修了。ヴァイオリンを景山誠治、浦川宜也の両氏に、室内楽をD.フェイギン氏に、ヴィオラを百武由紀氏に師事。東京音楽大学付属高等学校、東京音楽大学付属幼稚園、東京音楽大学教職課程非常勤講師。
ヴァイオリン 内藤歌子
東京音楽大学音楽学部卒業。同大学大学院科目等履修生終了。ヴァイオリンを故浅井万水美、大谷康子、海野義雄の各氏に師事。ティボール・コヴァチ、フィデリコ・アゴスティーニ、オレグ・クリサ、パノハ弦楽四重奏団の各氏の公開レッスンを受講。室内楽を苅田雅治、D・フェイギン、百武由紀、齋藤真知亜の各氏に師事。第12回日本クラシック音楽コンクール大学の部最高位受賞。第9回江藤俊哉ヴァイオリンコンクールヤングアーティスト部門入選。妹とのヴァイオリンデュオとして第１回レガシィヴァイオリンコンクールアンサンブルの部金賞、レガシィ賞、ヤマハ賞、受賞。ピアノの幅田詠里子氏とのデュオDuo Cantareとしてザルツブルク＝モーツァルト国際室内楽コンクールin Tokyo2024特別賞受賞。
