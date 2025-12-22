殺生物剤 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月17に「殺生物剤市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。殺生物剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
殺生物剤市場の概要
殺生物剤 市場に関する当社の調査レポートによると、殺生物剤 市場規模は 2035 年に約 146 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 殺生物剤 市場規模は約 94 億米ドルとなっています。殺生物剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、殺生物剤市場シェアの成長は、2つの複合的な要因によるものがあります。世界的な水と衛生設備の格差拡大が、消毒および水処理ソリューションへの需要を高めています。2025年の報告によると、21億人以上が安全に管理された飲料水を利用できず、34億人が安全に管理された衛生設備を利用できていない状況であり、これが廃水処理、衛生管理、およびその他の衛生関連用途における殺生物剤の需要を押し上げています。
殺生物剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/biocides-market/82249
殺生物剤に関する市場調査によると、医療関連感染症（HAI）の蔓延が進んでいることが、病院や診療所における殺生物剤の需要を高め、市場シェア拡大につながると予測されています。世界的に、入院患者の約10人に1人が医療関連感染症（HAI）に罹患しています。当社の調査によると、高所得国ではその割合は約7%ですが、低と中所得国では最大15%に達する可能性があります。こうした感染症の増加に伴い、効果的な殺生物剤の必要性は今後も大幅に高まるでします。
しかし、厳格な規制環境が今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。
殺生物剤市場セグメンテーションの傾向分析
殺生物剤 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、殺生物剤 の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
殺生物剤市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-82249
最終用途産業別に基づいて、殺生物剤市場は、地方自治体及び産業向け公益事業、消費財（パーソナルケア製品、家庭用品）、建設と木材、食品と飲料加工に分割されています。このうち、地方自治体及び産業向け公益事業が40%と最大の市場シェアを占めています。2023年のWHOの報告によると、世界人口の70%以上が安全に管理された飲料水を利用できていますが、15億人以上が依然として基本的な衛生サービスを利用できていません。この大きなギャップが、水処理および衛生用途における殺生物剤の需要増加を牽引しています。
殺生物剤の地域市場の見通し
殺生物剤 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、アジア太平洋地域の殺生物剤市場が市場を牽引すると予想されており、最大の市場シェアである32%を占め、さらに廃水処理需要の増加に支えられ、年平均成長率（CAGR）も4.5%と最も高くなると予測されています。ある報告書によると、同地域の世界の廃水処理量に占める割合は、2022年の1,550億立方メートル超から2050年には35%以上に増加すると予測されており、都市部および産業分野における水管理における殺生物剤の需要拡大の可能性を示しています。
