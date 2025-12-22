【紀ノ国屋】公式オンラインストア限定「紀ノ国屋の手土産セレクション」特集を公開

株式会社紀ノ國屋「紀ノ国屋の手土産セレクション」https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/temiyage

紀ノ国屋公式オンラインストアでは、「紀ノ国屋の手土産セレクション」特集を公開しています。人気のスイーツバッグや焼菓子、季節限定のセットなど、見た目もかわいく気軽に渡せる手土産をご用意しました。帰省や新年のご挨拶、友人との集まりなど、人と会う機会が増えるこの時期に、大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。

贅沢チョコレート＆白雪はんかちふきんセット新年のご挨拶に - 贅沢チョコレート＆白雪はんかちふきんセット【オンラインストア限定】

パプアニューギニア産カカオ豆を使用した贅沢なチョコレート2種と、2026年の干支「午（うま）」の刺繍が入った白雪はんかちふきんをセットにしました。レーズン香とみずみずしい酸味が特徴の「芳醇トリュフ」と、ビター・ミルク2つの味わいが楽しめる「ビターとミルクのチョコ」が入っています。

新年のご挨拶にはもちろん、ちょっとした贈り物にも。

期間限定・手提げ袋付き - ワッフルクッキー

サクサク食感が人気のワッフルクッキー2種類をご用意しました。「焦がしバター」は北海道産バターミルクパウダーを配合したキャンディーをかけ、表面をキャラメリゼ。「チョコ」は蜂蜜風味のワッフルクッキー生地でミルク風味のチョコがけクッキーをサンドしました。どちらもギフト包装と手提げ袋付きで、そのまま手土産としてお渡しいただけます。

帰省の手土産や、友人宅への訪問に。年末年始のおもたせにおすすめです。

ワッフルクッキー～焦がしバター～ワッフルクッキー～チョコ～

濃厚な味わいをひと切れずつ - クーベルショコラ

紀ノ国屋北海道特撰牛乳を使用し、しっとり焼き上げた濃厚チョコレートケーキ。6切れ入りで、ちょっとした贈り物やティータイムのお供にぴったりです。

お茶の時間のおともに、自分へのご褒美に。上品な甘さで、幅広い世代に喜ばれます。

クーベルショコラパッケージ

