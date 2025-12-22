TV台の新定番！“繋げて魅せる”ユニット式テレビ台 伸縮・フラップ扉タイプも揃えた全3モデルが新発売！

タンスのゲン株式会社

家具・インテリア×EC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）はライフスタイルに合わせて選べるテレビ台を3モデル発売したことをお知らせいたします。

ユニットタイプのテレビ台やお部屋の角にも置ける伸縮式のテレビ台、魅せる収納と隠す収納を合わせたテレビ台の3モデルとなります。デザインは勿論、サイズや収納等一人暮らしからご家族まで幅広くご使用いただけるテレビ台になっています。

◇つなげて使えるユニットテレビ台

幅60ｃｍ、70ｃｍのユニットを横に連結するだけで、お部屋に合わせてサイズを調整することが可能なテレビ台です。連結してテレビ台として使用することや、１台だけでキャビネットとして使用することも可能です。

120ｃｍ、150ｃｍ、180ｃｍ、210ｃｍのセット販売と単品で1台ずつ購入することができるのでお部屋のサイズやライフスタイルに合わせて横につなげて壁に沿って一列に設置することや、テレビ台として複数台つなげ、残りはキャビネットとして使用することもできます。横につなげる際にはそれぞれ2か所のねじ穴から挟み込むように連結ボルトを締めるだけでずれることなく簡単に連結することが可能です。

(画像：キャビネットとして１台ずつ使用することも可能)（画像：連結ボルトでズレ防止）

前板には波状の立体デザインを採用することにより、光の当たり方で陰影が生まれ、シンプルながらも上質なデザインに仕上げています。波状の縦ラインが同じ間隔で続くことで、複数台つなげても継ぎ目が目立ちにくく、まるで1台のテレビ台のような統一感のあるデザインです。

前板の扉付き収納には、小物や雑貨をまとめて収納できます。リモコン類やゲーム機、周辺機器等生活感の出やすいものを隠し、収納することができます。棚板は3段階で高さを変えることができる可動棚を採用しているので、収納物の高さに合わせて自由に調整することや、棚板を取り外し、1つの広い収納スペースとして使用することもできます。

（画像：陰影を生む波状デザイン前板）（画像：収納する物に合わせて高さ調節できる可動棚板）（画像：テレビ台とキャビネットとして設置したイメージ）（画像：2台並べてこの収納量）

カラーはシャビーオーク、ホワイトウッド、ウォールナットの3カラー展開となっておりますのでお部屋の雰囲気に合わせて幅広くお選びいただけます。

（画像：シャビーオーク）（画像：ホワイトウッド）（画像：ウォールナット）

他にも2モデル新商品のテレビ台がございます。以下商品紹介です。

◇伸縮式テレビ台

本製品は、天板をスライドさせることにより、幅、形、角度を自在に変形できるコンパクトな伸縮式テレビ台です。木目のシンプルなデザインなので幅広いテイストのお部屋にマッチします。脚部にはアクセントとなるストーン調を入れることにより、モダンスタイルのインテリアとも相性の良いデザインになっています。

（画像：伸縮式テレビ台）（画像：コンパクトスタイルで設置したイメージ）

本製品は上段を回転させるだけで簡単に左右変更が可能となり、1台でコンパクトスタイル、ワイドスタイル、コーナースタイルの3つのスタイルを作ることが可能なため、お部屋に合わせて設置することができ、また角度も変えることができるのでレイアウトの幅が広がります。

（画像：コーナースタイルで設置したイメージ）

本製品は、「魅せる収納」と「隠す収納」のいいとこ取りできるフラップ扉のテレビ台です。お気に入りのアイテムはおしゃれに飾り、生活感は隠すことが可能。インテリア性と実用性の両方を叶える1台です。

（画像：魅せる、隠せる。フラップ扉付きテレビ台）（画像：「魅せる」収納のフラップ扉）

前板の両端にフラップ扉収納を設置することでお気に入りの本や写真をおしゃれにディスプレイできる「魅せる収納」です。フラップ扉に本や写真を立てかけたまま、開閉ができます。また、フラップ扉の中には「隠す収納」として生活感の出やすいものをまとめて収納できるように十分なスペースを設けています。

前板の中央はAV収納にピッタリなオープンスペースです。オープンにすることにより、熱がこもりにくく、背面の配線もしやすい仕様となっております。このオープンスペースの棚板は3ｃｍピッチで3段階に高さを変えられる、可動棚を採用しているので、収納する物に合わせて高さを調整することができます。カラーはシャビーオーク、ホワイトウッド、チャコールグレーの3カラーで主張しすぎない優しい色味です。また、本物の質感を表現する、エンボス加工を施した木目デザインとなっており、細かな凹凸のある仕様になります。

（画像：優しい色味の3色展開）

