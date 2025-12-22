国境を越えて地方・山梨の企業に世界中から応募

株式会社フォーカス

カスタムウェアの販売・製作を行う株式会社フォーカス（本社：山梨県甲斐市、代表取締役：常松憲太）は、2025年11月28日、2026年4月入社予定者を対象とした「入社内定式」を開催しました。

本年度は採用目標10名としてスタートしましたが、国内外から多くの応募が寄せられ、最終的に18名の入社が決定しました。日本国籍8名に加え、中華人民共和国、ウズベキスタン共和国、大韓民国、マダガスカル共和国の4か国から10名を迎える、多国籍な構成となりました。

内定者の写真内定証書の写真

■入社内定式を開催しました

内定式当日は、新入社員一人ひとりの紹介をはじめ、フォーカスならではの「内定証書Tシャツ授与」、内定者代表による決意表明スピーチ、代表取締役・常松からのメッセージなどを実施しました。

入社予定者の多くは、出身地を離れた環境で学びを深めてきた経験を持ち、シンガポール国立大学（修士）、京都大学（修士）、エディンバラ大学（学士）、クイーンズランド大学（修士）、リーズ大学（学士）、熊本大学（修士）など、多様な教育・文化的背景を有しています。会場では、それぞれがこれまでの経験やフォーカスで挑戦したいことを語り、終始前向きで活気のある内定式となりました。

■世界から募集した背景は？

当社が掲げる企業理念「集う価値に彩りを」は、国や地域によって制限されるものではないと考えています。オーストラリア進出を第一歩として、今後も世界を視野に入れた事業展開を進める中で、この理念を体現する存在として、社員一人ひとりの多様性を大切にしてきました。

「集う価値」の主体はお客様に限らず、共に働く仲間も同様です。異なる文化や価値観、バックグラウンドを持つ人材が集うことで、新たな視点や発想が生まれ、結果としてより多様な価値をお客様へ提供できると考えています。

■採用で大切にしていることは？

フォーカスの採用活動で重視しているのは、「どのような未来を描きたいのか」という想いです。 特に新卒社員に対しては、社会に出る第一歩として、「何をしたいのか」「どのような存在になりたいのか」を自分の言葉で語れることを大切にしています。 今回入社が決定した18名は、既存の枠組みにとらわれない広い視野を持ち、フォーカスでの挑戦を通じて自らを成長させ、会社や社会に変化をもたらしたいという強い意志を持つ人材です。 採用活動当初は、外国籍学生に1名でも関心を持ってもらえればという想いでスタートしましたが、結果として8名の外国籍人材が入社を決意しました。 当社の理念に共感し、「この価値観を世界に広げたい」と考える学生が集ったことは、今後のグローバル展開に向けた大きな推進力になると確信しています。

<新入社員の声>

呉さん（中国出身 京都大学経営管理大学院にてMBA取得予定）

フォーカスに入社を決めた理由は「自由に成長できる」ことが決め手

でした。フォーカスでは、仕事内容（配属部門）を自分で選べるため、

自分の適性に合わせて能力を伸ばしていきたいと思います。さらに、海

外進出のフェーズにあり、新しい環境に適応する中でも成長が加速する

と思います。入社後は、自分ひとりで物事を進めるだけでなく、チーム

を動かすことを学び、ビジネスを牽引していく存在になりたいです。

【会社概要】

株式会社フォーカスは、2009年に山梨で設立されたカスタムウェアの販売・製作を手がける会社です。プリントTシャツ事業を中心に、EC販売で安定的な収益を確立。コロナ禍での危機も自社工場への投資と社員待遇改善で乗り越えました。2025年9月には海外展開をオーストラリアで開始し、今後も国内外での事業拡大を目指しています。社員一丸で成長と新しいチャレンジを続ける企業です。

企業名：株式会社フォーカス

本社所在地：山梨県甲斐市篠原984-1

電話：055-278-2311

代表取締役：常松憲太

設立：2009年5月14日

資本金：8,500万円

従業員数：133名（2024年9月1日時点、グループ合計）

事業内容：オリジナルプリントウェアの制作・販売

事業所：株式会社フォーカスクリエイティブ（静岡県浜松市）

ホームページ：https://corp.forcus.co.jp/