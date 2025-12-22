みちのくコカ・コーラボトリング、ユニバースとの共同企画「奥羽山脈の水源を守ろう！」キャンペーンの売上の一部を豊沢川土地改良区へ寄付

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社（本社: 岩手県盛岡市、代表取締役社長: 谷村 広和、以下「当社」）は、株式会社ユニバース（本部: 青森県八戸市、代表取締役社長: 三浦 建彦）との共同企画「奥羽山脈の水源を守ろう！」キャンペーンを実施し、豊沢川土地改良区（所在地: 岩手県花巻市、理事長: 久保田 泰輝）への寄付金贈呈式を12月20日(土)に開催いたしました。

このキャンペーンは、2025年10月1日(水)から11月30日(日)までの期間、ユニバース59店舗において展開し、期間中の対象製品1本ご購入につき2円が豊沢川土地改良区へ寄付され、「い・ろ・は・す」の水源を守るための環境保全活動などに役立てられるものです。このたびの対象製品は「い・ろ・は・す」ブランド 540mlおよび2LPET 全6品目とし、売上本数は240,619本、寄付金額は481,238円となりました。なお、2018年から開始したこの取り組みによる寄付金の総額は、このたびのものを含め3,817,784円となります。

■ 「奥羽山脈の水源を守ろう」キャンペーン概要

【実施期間】 2024年10月1日(水)～11月30日(日)

【実施店舗】 ユニバース59店舗

【活用用途】 「い・ろ・は・す」の水源である「奥羽山脈」の自然を守るための環境保全活動

■ 寄付金贈呈式概要

【日 時】 2025年12月20日(土)

【場 所】 当社 花巻工場 PRルーム

【出席者】 豊沢川土地改良区 理事 久保田 泰輝 様、株式会社ユニバース 取締役商品本部長 細越 幸司 様、当社 代表取締役社長 谷村 広和

株式会社ユニバース 取締役商品本部長 細越 幸司 様 コメント

「お客様が自然な形で募金活動ができる、環境に配慮した取り組みという点に賛同し、この取り組みが８年続いたことに大変うれしく思います。地域の皆さまのご協力をいただき、今年も48万円と多くの寄附をさせていただくことができました。豊沢川流域の貴重な水源を守る活動にお役立ていただけますと幸いです。当社は引き続き、地域に貢献できることを地道に、そして着実に実践してまいります。」

当社 代表取締役社長 谷村 広和 コメント

「北東北の皆さまへ安心・安全な製品をお届けするうえで、花巻市の自然環境や水資源の保全が極めて重要であると考えております。豊沢川土地改良区様には、今回の寄付金につきましても、植樹活動など、水源の保全に向けた取り組みにぜひお役立ていただければ幸いです。今後も地域の皆さま、そしてパートナー企業の皆さまと共に、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。」

豊沢川土地改良区 理事長 久保田 泰輝 様 コメント

「今年は、梅雨時の少雨や高温による水不足が起こる一方、全国で見ると豪雨災害が発生するなど異常気象が叫ばれました。自然災害の被害を小さくするためにも、環境保全活動が非常に重要であり、これまでも両社とともに活動してまいりました。今年も9月に植樹活動を実施しましたが、こうした地道な活動が農家への灌漑用水、そして我々の手にする飲料水に繋がっております。この度の寄付金につきましても、来年の活動に活用させていただきます。」

みちのくコカ・コーラボトリングについて

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社は、青森県・岩手県・秋田県を事業エリアとしてコカ・コーラ社製品を製造・販売しております。ライフスタイルをより充実させる清涼飲料をお届けするだけでなく、生活に密着したさまざまなビジネスを展開し、地域のみなさまの"前向き"で"ハッピー"なライフスタイルに寄り添う企業を目指しております。コカ・コーラシステムの一員でありながら、北東北を拠点に事業を展開する地元企業としての責任を果たし、前向きな変化と社会的価値を生み出しながら、持続的に地域社会の発展に貢献するための取り組みを行っております。