【FPVドローンレース】高校生レーサー・山本悠貴選手がタイニードローンの「WTW全国大会2025」で2連覇達成！

株式会社ドローンショー・ジャパン（本社：石川県金沢市、代表取締役：山本雄貴）がスポンサーを務める高校生FPVドローンレーサー・山本悠貴選手（15歳）が、2025年11月23日に東京都で開催された「WTW（Wednesday Tokyo Whoopers）全国大会2025」において優勝いたしました。

WTW（Wednesday Tokyo Whoopers）全国大会2025で優勝し、2連覇を果たした山本悠貴選手

予選1位通過から決勝優勝まで圧倒的なパフォーマンスを見せ、2024年大会に続く2連覇を果たし、ディフェンディングチャンピオンとしてその実力を証明しました。

大会概要

WTW（Wednesday Tokyo Whoopers）全国大会2025 上位4名- 大会名：WTW（Wednesday Tokyo Whoopers）全国大会2025- 開催日：2025年11月23日(日)- 開催地：TUNNEL TOKYO（https://tunnel-tokyo.jp/）- 競技形式：室内FPVドローン「タイニードローン（Tiny Whoop）」によるスピードレース- 大会規模：地区予選を全国26会場で開催／予選累計参加者：566名／全国大会本戦出場枠：64名- 大会公式サイト：https://wtw.tokyo/- 大会ハイライト映像[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xH-SInSCWPk ]

＜大会当日の配信映像＞

https://www.youtube.com/live/Pz3QKNEU_u8?si=Vqhsznnon0FFJtJM

大会の特徴

WTW全国大会は、手のひらサイズの室内FPVドローン「タイニードローン（Tiny Whoop）」を使用した日本最高峰のドローンレースサーキット。屋外競技とは異なり、機体が小さいため極めて繊細な操作が求められます。

山本悠貴選手自作のタイニードローン（Tiny Whoop）

2025年に施行されたバンドプラン（アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別）変更により、日本では例の少ない4機同時飛行で開催され、スピード、精度、判断力を極限まで追求した戦いが展開されました。

全国26会場で実施された地区予選を勝ち抜いた64名の精鋭が東京「TUNNEL TOKYO」での決勝に進出。日本中から選ばれたパイロットが最速の称号をかけて挑む、年間の集大成となる大会です。

WTW（Wednesday Tokyo Whoopers）全国大会2025の様子

（参考）2024大会のハイライト動画

https://youtu.be/LQVnYWO5UNg

WTWについて

WTWは「Wednesday Tokyo Whoopers」の略称で、日本を代表するドローンコミュニティのひとつです。FPVドローンを中心に、空撮機やレース機まで幅広い分野で活動しています。東京から始まり、現在は日本国内で30カ所近くの地域コミュニティ（WTW + 地域名）が展開されています。

https://wtw.tokyo/

主な活動内容

定期練習会、フライト会、体験会の実施、技術向上と交流の場を提供、初心者向け体験会の開催、最新技術や情報交換、FPVレース開催（Tiny Whoop）など

山本悠貴（やまもとゆうき）選手コメント

選手本人のコメントは以下のXへの投稿をご参照ください。

https://x.com/FpvYuki13222473/status/1993138821127381457

プロフィール

杉並区生まれ杉並区育ち。現在15歳の高校生ドローンレーサーとして、国内外で目覚ましい活躍を見せています。2024年に中国の杭州市で開催されたドローンレースの世界大会「FAI World Drone Racing Championship」では日本代表として出場し、日本代表チームとして世界3位を達成。WTW全国大会では優勝を果たしました。

現在は世界最高峰のFAI World Drone Racing Championshipにおいて日本代表として活躍し、次世代のドローンレース界を牽引する存在として国際的にも注目されています。

また、ドローンを使った空撮にも取り組んでおり、独自の視点で風景や瞬間を映像に収める活動も行っています。

FPVドローンレーサー・山本悠貴選手

生年月日：2010年3月23日（15歳）

所属：Racing Team BRIDE

WEB：https://yukifpv-droneracer.com/

SNS：Instagram：@yukifpv_droneracer(https://www.instagram.com/yukifpv_droneracer/)

X：@FpvYuki13222473(https://x.com/Fpvyuki13222473)

FACEBOOK：Yuki Yamamoto(https://www.facebook.com/profile.php?id=100093659162058)

YouTube：@yukifpv9587(https://www.youtube.com/@yukifpv9587)

FPVドローンレースについて

FPVドローンレース（First Person View Drone Racing）は、操縦者がドローンに搭載されたカメラからの映像をゴーグルで見ながら、あたかも自分がドローンに乗っているかのような感覚で機体を操縦する最先端のモータースポーツです。「空のF1」とも呼ばれ、テクノロジーとスポーツが融合した次世代のエンターテイメントとして世界的に注目を集めています。

競技の特徴

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

- 最高速度時速200km以上での超高速飛行- 操縦方法FPVゴーグルによる一人称視点での操縦- コース3次元の複雑なコースを最短時間で駆け抜ける- 技術要素卓越した操縦技術、瞬時の判断力、機体セッティング能力が必要- 国際的な競技世界選手権は国際航空連盟（FAI）が主催し、世界30ヶ国以上から100名を超えるトップパイロットが参加する正式な航空スポーツとして認定されています。日本でもジャパンドローンリーグ（JDL）を中心に競技が発展しており、10代から70代まで幅広い年齢層の選手が活躍しています。[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=QPwd8aFBUvo ]

株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。ジャパンアニメ＆キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス」や、大阪・関西万博開幕前のPRドローンショー、サッカー、野球、バスケなどのプロスポーツが主催するイベントとのコラボレーションなど、400回を超える実績を持ちます。

国産唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X(https://droneshow.co.jp/dsj-model-x/)』も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

- 会社名株式会社ドローンショー・ジャパン- 代表代表取締役 山本 雄貴- 設立2020年4月1日- 事業内容ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造／ドローンショー事業／ドローンライト広告事業- 所在地＜石川本社＞石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル＜東京本社＞東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F- Webhttps://droneshow.co.jp/

