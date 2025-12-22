【ルイ・ヴィトン】冬の装いに洗練を添える新作ウィメンズマフラーが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、定番アクセサリーを洗練されたコンテンポラリーなスタイルに仕上げた、エレガントで実用的な「マフラー・レイキャビック 2.0」と、メゾンのトランク製造の伝統をクリエイティブに表現し、魅力的なデザインに仕上げた「マフラー・ロック アンド キーズ」の新作ウィメンズマフラーを発売しました。大胆なディテールと個性的なモチーフであらゆる装いを上品に引き立てるアイテムは、ホリデーシーズンのエレガントなギフトにもぴったりです。

ルイ・ヴィトンの定番アクセサリーを洗練されたコンテンポラリーなスタイルに仕上げた、エレガントで実用的な「マフラー・レイキャビック 2.0」。プラッシュ(フラシ天)なカシミヤに、アイコニックなモノグラム・フラワーやLV イニシャル、メゾンの名のアルファベットを散りばめたオリジナリティ溢れるシグネチャーが彩りを添えます。首元に巻くのはもちろん、トレンド感のあるバラクラバ風にスタイリングしても映える、ロングシルエットのアイテム。

製品名：マフラー・レイキャビック 2.0

価格：163,900円

素材：カシミヤ 100%

メゾンのトランク製造の伝統をクリエイティブに表現し、魅力的なデザインに仕上げた「マフラー・ロック アンド キーズ」。ウール & カシミヤをラグジュアリーなダブルレイヤーで織り上げ、片面には2つの鍵を添えたLV パドロック(錠前)を、もう片面には「Louis Vuitton Trunks」メダリオンをあしらいました。印象的な特徴を放つ、暖かくスタイリッシュな冬にぴったりのマフラーです。

製品名：マフラー・ロック アンド キーズ

価格：168,300円

素材：ウール 62%、カシミヤ 38%

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

