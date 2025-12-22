みちのくコカ・コーラボトリング、地元企業と共同した体験型学習イベント「クリスマスアイテム手作り体験会」を開催

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社（本社: 岩手県盛岡市、代表取締役社長: 谷村 広和）は、ima Design Laboratory | 松森木工所（岩手県滝沢市、代表 松森 政仁）、株式会社ユニバース（本社: 青森県八戸市、代表取締役社長: 三浦 建彦）と共同して、木工体験イベントを開催いたしました。

このイベントは、ユニバース各店でコカ・コーラ社製品をご購入されたお客様を応募対象として実施したキャンペーンにおいて、当選者14組27名様を当社 花巻工場にご招待し、岩手県産木材に触れながら、創るよろこびや環境理解を育む体験していただこうと、三社が共同で企画したものです。

■キャンペーン概要

【実施期間】2025年10月13日（月）～ 11月9日（日）

【実施店舗】ユニバース各店

【対象製品】い・ろ・は・すブランド 540ml～2LPET、コカ・コーラブランド 350～1500mlPET

【応募条件】コカ・コーラ社製品500円（税込）以上を含むレシートを1口として応募

■イベント概要

【日時】2025年12月20日（土）13:00 ～ 15:30

【場所】みちのくコカ・コーラボトリング 花巻工場

【参加者】27名（大人15名、子ども12名）

【内容】木育ワークショップ（講師: ima Design Laboratory | 松森木工所 代表 松森 政仁）

ima Design Laboratory | 松森木工所 が開催する「木育ワークショップ」は、木に親しみながら、自ら創るよろこび、大変さ、達成感などを育むことを目的としています。

「木育」の3つのテーマ

- 触れる活動「触れ、感じる」ー 木材の良さを五感を通じて体感する、森への好奇心- 創る活動「創り、楽しみ、学ぶ」ー ものづくり、木の性質、道具、想像力、問題解決- 知る活動「知り、理解し、行動する」ー 木材利用、環境理解、暮らしと文化、行動力、判断力、賢い消費者

■みちのくコカ・コーラボトリングについて

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社は、青森県・岩手県・秋田県を事業エリアとしてコカ・コーラ社製品を製造・販売しております。ライフスタイルをより充実させる清涼飲料をお届けするだけでなく、生活に密着したさまざまなビジネスを展開し、地域のみなさまの"前向き"で"ハッピー"なライフスタイルに寄り添う企業を目指しております。コカ・コーラシステムの一員でありながら、北東北を拠点に事業を展開する地元企業としての責任を果たし、前向きな変化と社会的価値を生み出しながら、持続的に地域社会の発展に貢献するための取り組みを行っております。