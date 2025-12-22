【2026年 新春福袋】1/1㊍より店頭発売開始🐎値引き券やトートバッグも【店舗限定/久世福商店】
株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町）が展開する「久世福商店」店舗（一部店舗を除く）では、2026年1月1日（木）から2026年の干支「馬」にちなんだ新春福袋『うまいもの福袋』を店頭販売します。年末年始にぴったりな豪華アイテムを詰め込んだ3種類をご用意しました。予約ができなかった方も店頭でのご購入が可能です。
「赤うま袋」「青うま袋」には、店舗で使える特別値引き券付き（一部店舗を除く）で、贈り物にもご家庭用にもおすすめです。
特別値引き券対象店舗 :
https://kuzefuku.com/?p=93335
初めての方に嬉しい 人気アイテム計7点【白うま袋】3,000円（税込）
【店舗限定】白うま袋 4,150 円相当⇒特別価格：3,000 円（税込）
ー内容（計7点）ー
粉末万能だし（40g）・大人のしゃけしゃけめんたい（80g）・かつおなめ茸（130g）・天然わかめと海藻スープ（60g）・あおさ海苔佃煮（145g）・燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル（16g）・青森りんごっくる(35g)
人気商品から名品まで 値引き券付き 計9点【赤うま袋】5,000 円(税込)
【店舗限定】赤うま袋 6,550 円相当⇒特別価格：5,000 円(税込)
ー内容（計9点）ー
風味豊かな万能だし（5包入り）・大人のしゃけしゃけめんたい（80g）・大人の牛しぐれ（135g）・おかず味噌 国産九条ねぎ（140g）・究極の醤油（300m）・毎日だしのお味噌汁 国産あおさと備州白味噌（5食入り）・青森りんごっくる（35g）・しろえびせんべい 大人のしゃけしゃけめんたい風（78g）★特別値引き券（1,000円分）
新しいうまいもの発見！ 値引き券&バッグ付き 計11点【青うま袋】7,000 円(税込)
【店舗限定】青うま袋 9,550 円相当⇒特別価格：7,000 円（税込）
ー内容（計11点）ー
風味豊かな万能だし（5包入り）・素材の、 うまみ引き立つ。 毎日だし（7包入り）・七味なめ茸（130g）・大人のしゃけしゃけめんたい（80g）・混ぜご飯の素 ぶなしめじちりめん山椒（2合用）・燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル（160g）・淡路島たまねぎのこくうまスープ（5食入り）・七輪手焼き 鶏の炭火焼き（80g）・甘み引き立つ芋けんぴ（90g）★特別値引き券（2,000円分）★オリジナルトートバッグ
お近くの店舗を探す :
https://kuzefuku.com/?page_id=2756
久世福商店
日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。
