豪華声優陣出演！上田瞳、阿座上洋平、田邊幸輔が彩る『魔法律学校の麗人執事』（新川帆立著）PV公開

株式会社 幻冬舎

株式会社幻冬舎（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：見城 徹）は、大人気シリーズ「魔法律学校の麗人執事」第３巻（12月24日発売予定）の刊行を記念して、作品の世界観を映像で表現したプロモーションムービー（PV）を公開いたします。

魔法律学校の麗人執事３ シーサイド・アドベンチャー（12月24日発売予定）

『このミス』大賞受賞作家・新川帆立が“本気”で挑んだ話題のラノベシリーズ「魔法律学校の麗人執事」。

本シリーズの第３巻『魔法律学校の麗人執事３ シーサイド・アドベンチャー』（著／新川帆立 イラスト／悌太 12月24日発売予定）の刊行を記念し、物語の魅力を凝縮したPVを公開いたします。

本PVでは、物語の中心となるキャラクターたちを、上田瞳さん、阿座上洋平さん 、田邊幸輔さんら豪華声優陣が熱演。

「魔法律学校の麗人執事」の世界観をぜひ映像と音声にてお楽しみください。

上田瞳さん、阿座上洋平さん、田邊幸輔さんが出演のPVはコチラ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AkJ26wZDif0 ]

■ 野々宮 椿（ののみや つばき） CV：上田瞳さん

＜コメント＞

椿は家事も喧嘩も強くて完璧に見えるのですが、不器用なところや乙女心をしっかり持って、とても親しみが感じられる魅力的なキャラクターだと思ったので、そんな彼女を演じられてとても嬉しかったです。彼女は喧嘩だけでなく、心も強くて、力で敵わないと分かっている相手に対しても、間違っていると感じたことをちゃんと勇気を出して相手に間違っていると伝えられる子なんです。今回は、そういう凛々しいイメージのセリフが多かったので、そこを大事に演じたいなと思って挑みました。

演じさせていただいて、ありがとうございました。

■ 条ヶ崎 マリス（じょうがさき まりす） CV：阿座上洋平さん

＜コメント＞

マリスですが、キャラクターが生き生きしていて、すごく演じやすかったです。このキャラはかっこいいのは前提として、それだけでなく振り切っちゃうくらいの方がキャラクターの魅力がより見えるのではと感じまして、思うままにやらせていただきました。またナレーションも楽しく収録しました。

ありがとうございました。

■ 高遠 伊織（たかとお いおり） CV：田邊幸輔さん

＜コメント＞

今回、伊織役をやらせていただきました。普段、割と男臭い役をやることが多いのですが、伊織はそうではないので、気をつけて演技させてもらいました。僕の前職が警察官でして、伊織もお父さんが警視総監で、偶然シンパシーを感じるところもありまして、すごく楽しく収録させていただきました。

ありがとうございました！

PV公開記念プレゼントキャンペーン実施中

公式Xにて出演声優３名と著者の新川帆立さんのサイン入り色紙が、

合計３名様に当たるプレゼントキャンペーンも開催中。

詳細は以下よりご確認ください。

『#魔法律学校の麗人執事』PV公開記念🎊

フォロー＆RPキャンペーン

抽選で3名の方に豪華サイン色紙が当たるチャンス💪

＆

応募者全員にスマホ用オリジナル壁紙３種をプレゼント

応募はコチラから▼

https://x.com/MagicLawAcademy/status/2001948527682002948?s=20

「魔法律学校の麗人執事」シリーズ

書名：魔法律学校の麗人執事1 ウェルカム・トゥー・マジックローアカデミー

著者：新川帆立(著) 悌太(イラスト)

定価：本体1700円+税

発売日：2025/8/20

ISBN：978-4-344-04450-0

判型：四六判並製



書名：魔法律学校の麗人執事２ ブラッディ・バトル

著者：新川帆立(著) 悌太(イラスト)

定価：本体1700円+税

発売日：2025/10/29

ISBN：978-4-344-04509-5

判型：四六判並製



書名：魔法律学校の麗人執事３ シーサイド・アドベンチャー

著者：新川帆立(著) 悌太(イラスト)

定価：本体1700円+税

発売日：2025/12/24

ISBN：978-4-344-04540-8

判型：四六判並製

著者プロフィール

新川帆立（しんかわ・ほたて）

1991年生まれ。米テキサス州ダラス出身、宮崎県宮崎市育ち。東京大学法学部卒業後、弁護士として勤務。第19回『このミステリーがすごい！』大賞を受賞し、2021年に『元彼の遺言状』でデビュー。同作と、次作『競争の番人』はフジテレビ月曜夜9時枠で連続テレビドラマ化される。他の著書に『先祖探偵』『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』『縁切り上等！』『ひまわり』『目には目を』などがある。2025年『女の国会』で第38回山本周五郎賞を受賞。

(C)新川帆立／幻冬舎／ストレートエッジ イラスト：悌太