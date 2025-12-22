「ebookjapan」の人気企画【漫画家のまんなか。】にて『ギャラリーフェイク』『さすがの猿飛』の作者・細野不二彦の独占インタビュー公開！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、LINEヤフー株式会社と協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」https://ebookjapan.yahoo.co.jp/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/) の「ebjニュース＆トピックス」【漫画家のまんなか。】にて、マンガ家・細野不二彦先生のインタビューを公開します。

2022年3月よりスタートした「ebjニュース＆トピックス」は、「ebookjapan」のニュースはもちろん、旬のマンガレビューから、マンガ家、編集者、声優などのクリエイターインタビュー、「ebookjapan」ランキングのご紹介といった記事を定期的に配信しています。

「ebjニュース＆トピックス」内の人気企画【漫画家のまんなか。】。今回は、テレビアニメ化により国民的人気作品となった『さすがの猿飛』『GU-GUガンモ』や、アートコミックの最高峰『ギャラリーフェイク』で知られる細野不二彦先生にお話を伺います。

これまで様々な漫画に挑戦してきた細野先生。コメディーから青春物、サスペンス、スポーツ漫画、音楽漫画まで、あらゆるジャンルを描いてきた漫画界の巨人です。

2021（令和3）年から翌年にかけて、「ビッグコミックオリジナル増刊」（小学館）で半自伝的作品である『1978年のまんが虫』を連載し、大きな話題を呼んでいます。今回は、同作で描かれた大学生時代の思い出から、漫画家としての画業、これからの展望まで語っていただきました。

「ebookjapan」は、これからも新たな一冊とよりよいサービスをみなさまにお届けしてまいります。

■【漫画家のまんなか。】vol.32 細野不二彦

公開日時：2025年12月22日（月）

URL: https://ebookjapan.yahoo.co.jp/special/article/ja0214.html

■細野不二彦プロフィール

1959年、東京都大田区生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。学生時代からSFの同人グループに所属し、大学2年次にクリエイター集団・スタジオぬえに就職。1979年、『クラッシャージョウ』（原作：高千穂遙）を「マンガ少年」（朝日ソノラマ）に掲載しデビューを果たす。1980年、『恋のプリズナー』を「少年サンデー」（小学館）に発表。以降少年誌を舞台に『さすがの猿飛』『GU-GUガンモ』などのコメディー作品を連載し、スター作家となる。その後青年誌に活躍の場を移し、1995年に『ギャラリーフェイク』『太郎』で第41回小学館漫画賞青年一般部門を受賞。漫画界随一のストーリーテラーとして、『あどりぶシネ倶楽部』『ダブル・フェイス』『電波の城』など幅広い作品を手掛けている。

■「ebjニュース＆トピックス」【漫画家のまんなか。】について

「ebjニュース＆トピックス」人気企画【漫画家のまんなか。】では、マンガ家が、創作の秘話や思い、自身の半生などを語る、ファン必読のインタビュー。【漫画家のまんなか。】の他、【編集者のまんなか。】や【漫画原作者のまんなか。】【声優のまんなか。】など、作家・クリエイターのインタビューを公開しています。

ebjニュース＆トピックス：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/special/article/

【漫画家のまんなか。】：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/special/article/interview_mangakanomannaka/

